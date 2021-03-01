Безникий/Строительный призрак

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:21

garry337 Просмотров: 58 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 10:21 by

Всем привет, играю в майнкрафт довольно давно, с 2013 года, и ни разу не видел никаких странностей, но то что случилось недавно, заставило меня вздрогнуть.Год назад я с друзьями создали сервер на бесплатном хостинге для майнкрафта, и за полгода этот сервер превратился в хороший город.Примерно 1-2 недели назад я с друзьями как обычно, строили, общались и веселились. Забрела мне в голову мысль построить новый город в болотном биоме. Я полетел в этот биом и он был не сильно далеко от спавна. Нашел идеальное место для многоэтажки, и я начал её строить, построил я ее довольно быстро, за два игровых дня, но при стройке я замечал странности.Так как я строил стены командой fill, внутри было темно, и я, когда ставил освещение в виде окон и светильников, увидел чей то ник, но пустой. Я сначала думал, что это один из моих друзей, но вдруг я вспомнил, что они были на территорий города на спавне.Я пошёл к нику, и, когда я открыл дверь, никого там не было, и ник после этого пропал. Я написал друзьям, что видел пустой ник, они не поверили, сказали что может быть это баг игры или тень от блока. Мой друг спросил у меня, где эта многоэтажка и на каких координатах, я пошел к многоэтажке и сказал ему телепортироваться ко мне. Он осмотрел это здание и местность вокруг неё, и, из странностей у него курсор лагал, но т.к. у него был слабый ноутбук, я не признал это как странность.Решив ещё раз туда пойти, убрав свет и выселив жителей, я его заскринил... Скинул скриншот своим друзьям в ВК, они удивились.Буквально вчера мой друг, будем звать его "Алекс", сказал, что он чувствовал, будто за ним следят. Он тоже видел, что пустой ник пролетает за стенами, и он придумал этому явлению название "Строительный призрак", а я его называл "Безниким"Друг, который проверял место, придумал шуточную легенду, что на сервере был грифер (который кстати реально был на сервере и хотел его уничтожить), и после его бана он начал следить за игроками. Я понимал, что это всего лишь шутка про забаненного грифера.P.S.Оригинал первого скриншота я потерял, поэтому решил скачать сохру с беседы моих друзей, а второй есть в оригинале. Приглядитесь на местность вокруг голема, если не видите Безникого во втором скрине.Автор - garry337.

Ключевые слова: Майнкрафт безникий призрак строительство

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