Мамочка и вся родня

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:54

Сказочница. Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:54 by

Та девочка была обута в мужские кеды. К этому Вовка и прицепился. Вообще-то он мог прицепиться к чему угодно, тогда в седьмом классе он был «грозой нашей школы». Ему только дай повод подразнить кого-нибудь, а у этой девочки поводов было предостаточно. Даже больше, чем у меня.Обычно Вовка меня доставал, я в классе был самый популярный объект для насмешек, худой и маленький. Но в этот раз меня оставили в покое, девчонка со своими кедами была гораздо интересней.Во-первых, она была новенькой. Пришла к нам будто бы из другой школы, смущалась и даже заикалась немного, когда учительница поставила её перед классом и заставила рассказывать о себе. Во-вторых, она была рыжей. Мелкие кудряшки выбивались из плотно стянутой на затылке косички. А в-третьих, конечно, были эти кеды.Это сейчас можно купить всё что угодно - были бы деньги, а в те времена заграничные вещи доставались по знакомству, в магазине не купишь. Все сразу же стали смотреть на эти кеды, и я, и Вовка. У него тоже таких суперских кед не было.Сначала Вовка тихонько подтрунивал над новенькой, шептал всякие пакости. Весь класс хихикал, передавая Вовкины слова друг другу. Новенькая не смеялась, она, конечно, слышала, о чём все шепчутся, но не отвечала, краснела только.На перемене в рекреации у кабинета биологии Вовка уже не стеснялся. Говорил громко и уверенно всякие гадости про девчонку и про её кеды тоже. Я же сидел тихонько на подоконнике, смотрел на всё это и радовался, что меня оставили в покое, хоть ненадолго.Девчонка сначала молчала, но когда вокруг собралась толпа учеников, не выдержала и расплакалась.- Мама, мамочка! – она размазывала слёзы по щекам.- Ой, мамочку зовёт, смотрите как сопельки распустила! – ржал Вовка, и почти весь класс вместе с ним. Я отвернулся, а Вовка продолжал издеваться, смеялся и вдруг резко замолчал, будто подавился.Я надеялся, что эта девчонка двинула Вовке в глаз. Маловероятно, но мне этого очень хотелось. Должен же хоть кто-нибудь когда-нибудь дать этому верзиле отпор.Девчонка стояла у стены, Вовка - напротив с выпученными от испуга глазами.- Привет, мам, – тихо сказала девочка.За спиной у неё стояла двухметровая женщина, прозрачная, будто из дыма. Я тоже глаза выпучил, да все, кто в рекреации был, выпучили. Все, кроме новенькой. Девчонка улыбалась. Женщина-призрак гладила её по голове. Все замерли, наблюдая за этим. Вовка попятился назад.- М-мама… мамачки… - лепетал верзила.- И мамочка, и вся моя родня… - девочка с улыбкой обернулась через плечо.За спиной у неё появлялись новые призраки, один за другим они сгущались из воздуха, мужчины и женщины разного возраста. Через две минуты за ней стояла целая толпа призраков, ничуть не меньше толпы одноклассников напротив. Кто-то завизжал, кто-то побежал по коридору, двое ребят вообще в обморок упали. Через полминуты Вовка остался один на один с девочкой и её призрачной роднёй.Я замер на подоконнике и не смел пошевелиться, очень хотел знать, что будет дальше.Призраки обступили Вовку со всех сторон, на полу под его ногами медленно растекалась позорная лужа. Девочка брезгливо сморщилась и ушла. Как только она скрылась из виду, призраки растворились в воздухе один за другим.Больше она в нашей школе не появлялась, сказали, что перевелась в другую. Я, честно говоря, был этому очень рад.Всегда думал, если позвать свою родню на помощь, может и у меня за спиной встанут все. У меня ведь их много: бабушка, дед, другой дед. Я его ни разу не видел, он рано умер, но может и он придёт защитить своего внука. Ну есть ещё ведь прабабушки и прадедушки, тётки, дядьки и вообще… Умерших родственников много, и чем старше я, тем больше их становится.Проверить бы, но я в подобные ситуации больше ни разу не попадал.Жалел даже, что Вовка перестал меня доставать. Он вообще больше ни к кому не приставал, а совсем наоборот. После того случая он стал самым популярным объектом для насмешек. Вся школа видела, как он с мокрыми штанами домой шёл, трясся и плакал как девчонка, про страшных призраков говорил…Разговоров об этом вообще было много, но никто из одноклассников тогда не сознался, что на самом деле видел призраков, и я тоже.Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Призраки девочка насмешки родственники школа

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