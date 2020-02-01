Не живой и не мёртвый

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 13:39 by

Дорогу до кладбища Никита знал наизусть, ходил здесь почти каждый день, с закрытыми глазами мог могилу своей жены найти среди сотен других даже в вечернем полумраке.Где-то в высоте громко каркнула ворона, Никита посмотрел вверх и споткнулся, пробежал по инерции пару шагов, наткнулся на кованную оградку, перекувырнулся и шлёпнулся спиной прямо на могилу, выдохнул.Через секунду кто-то толкнул его в спину, Никита вскочил на ноги, выдал трёхэтажное ругательство и развернулся.Из могилы по пояс выставлялся человек!То есть не человек, конечно, а полупрозрачный призрак. Сквозь его грудь Никита видел фотографию на памятнике, имя и даты, но прочитать не мог. Буквы и цифры дрожали перед глазами от того что Никиту сильно трясло. Призрак смотрел на него с ухмылочкой.- Полежать прилёг? Тут место занято, своё себе найди!- Я не… я случайно... Извините! – пролепетал Никита.- Да ладно, не пугайся ты так! – призрак поднялся над могилой в полный рост, - Мы своих не обижаем!- Каких своих? – Никита попятился назад от общительного призрака, - Я же не…- О нет, Никита, ты не умер, физически, по крайней мере. Ты дышишь и сердце твоё бьётся, но это не имеет значения! Я, кстати, Алексей!Никита протянул призраку руку, по привычке, как будто с обычным человеком познакомился. Алексей поглядел на неё и улыбнулся.- Ты же здесь у нас постоянно ходишь два года уже, тебя все местные за своего уже считают, так что давай без церемоний!- Все? Вас тут много? – Никита обернулся туда, где была могила его жены, но никаких других призраков не увидел, - А…- Не, её тут нет! Она шагнула в свет и ушла в лучший мир, я про тех, кто здесь остался, таких вот вроде меня. Я же думал, что если останусь, то поживу немного ещё, ну не как человек, конечно, но всё же лучше… Останусь со своими родными…- А на деле получилось не так?- Нет, конечно! Призраки здесь, на земле, привязаны к месту захоронения своего тела, но заранее об этом, конечно же, не предупреждают. Родных я вижу только, когда они сюда сами приходят, но они-то меня не видят, так что... брожу туда-сюда около могилы, не выходя из кладбища, - Алексей усмехнулся, - Совсем как ты!- Но я то могу куда угодно уйти в любой момент!- Ой, правда что ли? Не смеши мои портянки! Вот скажи, когда ты ходил куда-нибудь кроме кладбища, дома и работы? Хотя бы просто погулять? Что ты видишь кроме своего станка, дивана и могил? Ты даже телевизор перестал смотреть, хотя это тоже так себе занятие… А когда ты последний раз общался с людьми? Просто так разговаривал с друзьями там или вообще хоть с кем-нибудь! Когда ты последний раз улыбался?Никита не мог вспомнить. Всё это было, конечно, но давно, когда жена была жива. Мужчина сжал кулаки, соглашаться с призраком совсем не хотелось, хоть на самом деле он был прав. Никита не чувствовал себя живым уже очень давно.- Вот я так и думал! – улыбнулся Алексей, - А ещё удивляешься, что здесь тебя за своего принимают! Ты и не мёртвый, но и не живой, примерно, как я, только не прозрачный!- Да иди ты! – разозлился Никита и ударил призрака в челюсть. Кулак пролетел сквозь смеющееся лицо.- Обидно, знаешь, мы с тобой могли бы подружиться, вместе бы по кладбищу гуляли… Всё не так скучно!Никита развернулся, перешагнул оградку и пошёл к воротам.- Не нужны мне такие друзья, и я не призрак! – бросил он через плечо.Первый раз он шёл до дома непривычной дорогой, через осенний парк, слушал пение птиц и шуршание листьев под ногами, любовался буйством осенних красок, вдыхал аромат цветущих клумб.Первый раз за два года Никита почувствовал себя живым.Автор - канал "Вечерние сказки".

Ключевые слова: Кладбище Никита могила жены призрак разговор не живой и не мертвый

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