Знамения

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 0 +2 Вчера, 13:10 by

Она стояла на своём обычном месте, вглядываясь в лица прохожих и выцепляя из толпы кого-то одного.Этот человек и должен был стать тем, кто не оставит сегодня голодными её и её детей.Про голодных, конечно, погорячилась. Добывала она за день столько, что можно было устроить шикарный пир не только её семейству. Эта цыганка всегда была удачлива.Лала, наметив очередного «кормильца», внешне напоминающего усталую лошадь, и стремительно подбежала к нему с вопросом:- Мужчина, скажи, как до вокзала доехать?- Отсюда прямой автобус ходит. Вот он как раз подъезжает! Поспешите! И обязательно сходите к доктору, у вас, похоже, почки шалят.Автобус действительно подъезжал к остановке. Как она так опростоволосилась? Спросила бы про автобус до центра или, как всегда, про время, смогла бы остановить этого «коня» на скаку, а теперь нужно было искать нового.Про время она спрашивала, когда люди шли не спеша. Торопящиеся обычно на ходу смотрели на часы и, ответив на вопрос, неслись по своим делам. Вопрос про номер автобуса заставлял остановиться.«Что ж, лавэндыр чяло на явэса(словами не наешься), надо работать» - подумала она.Заметив женщину, идущую по тротуару, и оценив её на глазок, Лала побежала к ней. Средний класс её очень даже устраивал. Они не очень богаты, но деньги у них есть. Зато они жалостливы и часто суеверны, а это в её работе немаловажно.Женщина посмотрела на часы и сказала точное время.«Симпатичные часики, середина прошлого века, сейчас такие антикварные магазины неплохо скупают» - подумала цыганка.- За твоё добро, я тебе погадаю. Вижу есть у тебя недруг, женщина. Порчу на тебя сделала, - привычно затараторила Лала.Женщина улыбнулась.- Возраст на меня порчу сделал, моя хорошая. А вот вам нужно к врачу, почки у вас шалят. Не тяните с этим.Цыганку словно кипятком окатили.Второй человек подряд говорит про больные почки, это предзнаменование какое-то?В приметы Лала верила, как и в Бога, и в чертей. Большой золотой крест на цепочке из такого же металла был не просто украшением.«Если ещё хоть кто-то сегодня скажет про мои почки, завтра пойду к врачу!», - подумала она и стала искать новую жертву.Молоденькая женщина шла в её направлении о чём-то беседуя по телефону, она смеялась и явно кокетничала со своим собеседником.«Крэнцынэла чибаса, со гурувны порьяса (вертит языком, как корова хвостом)», - подумала Лала усмехнувшись.Эту от разговора не оторвёшь, как вокруг не бегай, если не договорит через минуту – не мой клиент.Но, болтливая дамочка, пообещав встретиться через несколько часов, закончила разговор.Лала, возникшая словно из-под земли, произнесла скороговоркой:- Ой, яхонтовая. Какая у тебя судьба красивая, любовь тебя ждёт, долгая, верная, вот только помешать может соперница...Женщина оторвалась от своих мыслей и посмотрела на неё.- Надо же, прямо, как Эдуард Викторович объяснял… а вам говорили, что у вас проблемы с почками? – спросила она, разглядывая собеседницу.- Джа́дад кхэр, ча́юри (иди отсюда, девушка), - прошептала цыганка.- Что?- Мэ тут манга́ва, джа́дад кхэр (я тебя прошу, иди отсюда)! – крикнула Лала и, подхватив юбки, побежала к своей подруге, работавшей неподалёку.Она начала объяснять ничего не понимающей соплеменнице, что её прокляли, а теперь она видит какие-то знамения, что работать не может и, наверняка, скоро умрёт!Когда они всё же разобрались что к чему, её подруга рассмеялась. Щедро перемешивая русские слова с цыганскими, она возмущённо произнесла:- Ой, Лала, чтоб тебя, напугала, однажды мэ тут умора́ва (я тебя убью)!А потом объяснила, что в здании неподалёку недавно закончился какой-то семинар или симпозиум… или что-то ещё («там всё по-научному написано, и я не помню это слово точно») по урологии.- У тебя, правда, в последнее время какие-то мешки под глазами, сходи к врачу, раз учёные люди говорят.Лала, наконец-то, поняла в чём дело и рассмеялась.Она достала пачку сигарет, предложив подруге:- Авэ́са тырдэ́с? (будешь курить?)Они недолго обсуждали произошедшее, а затем Лала пошла работать в другое место, подальше от пристальных взглядов докторов.Автор - Лана Ленц.

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