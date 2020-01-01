Смерть

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:04 by

Всё на свете теряет свою былую важность, когда ты оказываешься в загребущих лапах Смерти. Приятная будничная обстановка родного дома, в котором ты жил с детства, недомытый тобою пол в коридоре, недопитая чашка кофе в кухне на столе, недочитанная книга с яркой и красивой обложкой, в которой осталось прочесть всего лишь несколько страниц — всё это уже в корне неважно, ненужно и бессмысленно. Абсолютно безразлично, чем закончится судьба героев книги, когда отведенное тебе время на этой планете близится к концу.Так и старушке, дожившей до восьмидесяти лет, стало вдруг всё равнодушно. Она хладнокровно выпустила из костлявых рук стеклянный кувшин с едва теплой водой. Кувшин разбился, и орхидея нежно-малинового цвета всхлипнула.В отражении старинного зеркала старушка увидела позади себя ее — долговязую, тощую и страшную Смерть.— Ну вот, — вздохнула старушка. — Объявилась. — Она перешагнула через разбитый кувшин, чтобы случаем не поранить ноги, на которых были тонкие домашние тапки, и села на диван. Воду, предназначенную для единственного растения в доме, быстро впитал в себя старый ковер.— Не прячься, выходи.Смерть сделала несколько шагов вперед, чтобы оказаться со старушкой лицом к лицу.— А ты и вправду с косой, — промолвила старушка, внимательно разглядывая острую блестящую косу. — И лица твоего не видно. Интересно, какое же оно у тебя? Так и вижу: твоя физиономия — это собрание всех человеческих лиц, которых ты лишила жизни: и детских и молодых и старых, на которых застыли вечные гримасы безысходности, страха, беспокойства, боли, обиды и несправедливости. Не снимешь капюшон? И не надо. Я спокойна. Мне не страшно. Твой лик не пополнится еще одним испуганным лицом с огромными глазами. Я ждала этой встречи. Одно жалею: лишь бы мой цветок кто-нибудь к себе забрал, а не бросил здесь погибать.Смерть молча протянула длинную руку, маня старушку за собой в вечное царство, и старушка поднялась на ноги.Их руки соединились. Старушка закрыла глаза и погрузилась в свои мысли, в воспоминания и утраченные надежды. Среди звенящих шорохов юности, детских голосов, молчаливых слез, дуновений ветра и стуков тысячи сердец, среди сугробов снега, среди красоты ландышей, среди летнего песка и травы, среди дождливых вечеров и объятий любимого старушка вдруг услышала знакомый хриплый смех, который вырвался наружу с такой звонкой силой, что она от удивления приоткрыла глаза.— Наконец-то открыла глаза. Зинка, я это, соседка твоя! Костюмом зашла похвастаться, внучек в пьесе играть будет! Рассмешила же ты меня! А за цветочек не волнуйся, я за ним обязательно присмотрю, когда понадобится.Автор неизвестен.

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