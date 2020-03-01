Доброта похлеще яда
«Человек вышел из дома, оставив дверь открытой. Сел в стороне на лавочку, закурил и стал терпеливо ждать.
Прошло совсем немного времени, и на пороге появился Зверь. Он был испачкан сажей, чёрен и страшен.
Неуклюже перевалившись через порог, он остановился и встретился глазами с Человеком.
Минуту они неподвижно смотрели друг на друга. Затем Зверь отвёл взгляд и, не торопясь, скрылся за ближайшими кустами».
- Ты меня слушаешь? - спросил Прокопыч.
- Я вся внимание, - ответила я. Сложные чувства бурлили внутри. Мог сосед расшевелить меня своими рассказами!
А началось всё банально.
- Ты там жива, соседка? - Прокопыч возник у моей калитки. - Иду вот с магазинчика, дай, думаю, к Светочке загляну. Не прогонишь?
Я всегда была рада общению с ним.
Жил-был один Человек. Жил - не тужил. Дом, жена. Всё, как положено.
И вот, однажды свершилось нашествие. Мыши атаковали его дачный домик, сарай, подвал, курятник. Они были везде!
Чего только Человек не делал: мышеловки ставил, отраву разбрасывал, дыры заделывал. Ничего не помогало. Даже жена уехала до тех пор, пока Человек не решит эту дачную проблему.
Но, однажды мышей не стало. По непонятной причине они вдруг просто ушли. Исчезли. В никуда!
Подивился и порадовался Человек этому явлению. Только вот на место мышей пришли другие. Звери. Большие, умные, хитрые, всё понимающие, всё могущие, пронырливые, живучие и наглые…
Борьба Человека с ними продолжилась с ещё большей силой. О мышах теперь Человек вспоминал как о манне небесной. Всё познавалось в сравнении…
Так, в противостоянии, прошел месяц. Ну, борьба борьбой, а работы на даче всегда хватало.
Давно Человек хотел демонтировать старую печь, которая совсем не грела, растрескалась и коптила. Этим он и занялся. Разобрал её полностью, оставив только дыру в стене, которая вела от печи в грубку.
И вот, ночью слышит он, что опять пришёл к нему Зверь.
Копошится в том месте, где стояла печь, бегает, спать не даёт. Дождавшись утра, Человек осмотрелся и понял, - Зверь спрятался в той самой оставшейся дыре. Решение пришло быстро. Заложить её кирпичом!
Через полчаса отверстие в стене было заделано. Наступила следующая ночь. Страшнее предыдущей.
За каменной стеной кто-то скрипел и стонал. Зверь стучал в стену, перекатывал мелкие камешки и царапал свежий цементный раствор. Был слышен странный звук, будто Зверь грыз кирпичную стену зубами…
Представил Человек себя на месте того, кого замуровал в стене и обрёк на неминуемую смерть. И ужаснулся.
Там, в темноте, медленно, мучительно умирало живое существо, повинное лишь в том, что невольно нарушило границы личного пространства Человека…
Сострадание и жалость к Зверю овладевала им всё больше и больше.
Еле дождавшись утра, Человек решительно разобрал свежую кирпичную кладку, закрывающую дыру в стене…
- А дальше, - продолжал Прокопыч, - Человек вышел из дома, оставив дверь открытой. Сел на лавочку в стороне, закурил и стал терпеливо ждать. Прошло совсем немного времени и на пороге появился Зверь...
- Так этим Человеком были Вы?! - изумилась я. - В посёлке эта история всем известна! О чудаке, который замуровал крысу, а потом, пожалев, отпустил её!
- Светочка, я тот самый чудак и есть. Крутят люди у виска. А я не жалею о том, что сделал. Я мысленно был там, вместе со Зверем в заточении. Это было страшно, поверь. Я не мог поступить иначе! Пусть и дальше народ посмеивается, но я сделал так, как мне подсказывала душа.
Сосед опрокинул рюмашку моей наливочки, помолчал и добавил.
- Дело-то этим не кончилось… С тех пор прошло несколько лет. А мыши и крысы начисто забыли ко мне дорогу. Представляешь?
Я так думаю, что спас тогда от смерти не просто крысу. Я спас крысиного Короля. И он, помня это, обводит теперь своё войско стороной, мимо моего дачного дома.
Прокопыч поблагодарил за наливочку и ушёл. А я ещё долго удивлялась, - какой же он, всё-таки, наш Прокопыч…
Автор - Тиша Псиша.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 148Комментарии: 6
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