Доброта похлеще яда

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 148 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 05:21 by

- Ты меня слушаешь? - спросил Прокопыч.- Я вся внимание, - ответила я. Сложные чувства бурлили внутри. Мог сосед расшевелить меня своими рассказами!А началось всё банально.- Ты там жива, соседка? - Прокопыч возник у моей калитки. - Иду вот с магазинчика, дай, думаю, к Светочке загляну. Не прогонишь?Я всегда была рада общению с ним.Жил-был один Человек. Жил - не тужил. Дом, жена. Всё, как положено.И вот, однажды свершилось нашествие. Мыши атаковали его дачный домик, сарай, подвал, курятник. Они были везде!Чего только Человек не делал: мышеловки ставил, отраву разбрасывал, дыры заделывал. Ничего не помогало. Даже жена уехала до тех пор, пока Человек не решит эту дачную проблему.Борьба Человека с ними продолжилась с ещё большей силой. О мышах теперь Человек вспоминал как о манне небесной. Всё познавалось в сравнении…Так, в противостоянии, прошел месяц. Ну, борьба борьбой, а работы на даче всегда хватало.Давно Человек хотел демонтировать старую печь, которая совсем не грела, растрескалась и коптила. Этим он и занялся. Разобрал её полностью, оставив только дыру в стене, которая вела от печи в грубку.И вот, ночью слышит он, что опять пришёл к нему Зверь.Копошится в том месте, где стояла печь, бегает, спать не даёт. Дождавшись утра, Человек осмотрелся и понял, - Зверь спрятался в той самой оставшейся дыре. Решение пришло быстро. Заложить её кирпичом!Через полчаса отверстие в стене было заделано. Наступила следующая ночь. Страшнее предыдущей.Представил Человек себя на месте того, кого замуровал в стене и обрёк на неминуемую смерть. И ужаснулся.Сострадание и жалость к Зверю овладевала им всё больше и больше.Еле дождавшись утра, Человек решительно разобрал свежую кирпичную кладку, закрывающую дыру в стене…- Так этим Человеком были Вы?! - изумилась я. - В посёлке эта история всем известна!- Светочка, я тот самый чудак и есть. Крутят люди у виска. А я не жалею о том, что сделал. Я мысленно был там, вместе со Зверем в заточении. Это было страшно, поверь. Я не мог поступить иначе! Пусть и дальше народ посмеивается, но я сделал так, как мне подсказывала душа.Сосед опрокинул рюмашку моей наливочки, помолчал и добавил.Прокопыч поблагодарил за наливочку и ушёл. А я ещё долго удивлялась, - какой же он, всё-таки, наш Прокопыч…Автор - Тиша Псиша.

Ключевые слова: Человек Прокопыч история нашествие существ печка крысиный король доброта как яд

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