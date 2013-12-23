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Несерьезные истории

Дом около кладбища

Наш дачный дом стоит в 80 метрах от сельского кладбища. Построен он был давно, еще при царе в буквальном смысле этого выражения, до того, как в 20-х семья моей прабабушки перебралась в Москву. И за это время накопилось несколько историй, с такой близостью кладбища связанных.

1. "Привидение" на дороге

Случилось где-то в конце 90-х. Самая короткая дорога от нашего дома к главной улице - узкая тропинка между кладбищем и прилегающим участком, но по ней раньше много людей ходило на автобусную остановку. Как-то мамина подруга, одетая в тот вечер в светлый комбез, в сумерках возвращалась от нас к себе, а на утро рассказала:

"Иду по тропинке мимо кладбища, навстречу мне парень и девчонка, по походке видно, что уже поддатые. Меня увидели, остановились. Я тоже, хрен их знает, чего хотят. Девчонка смотрит круглыми глазами и говорит, заплетаясь: "Это привидение, что ли?"
Я вперед шагнула, они развернулись и удрапали".

Что с ними было дальше, история, к сожалению, умалчивает. Мамина подруга с одной стороны смеялась, с другой обижалась, что ее в ~35 в привидение записали.


2. Фея

Когда маме было лет 12, к ней приезжала на пару недель подружка. Возвращались они как-то домой, шли мимо кладбища. А среди детей в то время (это где-то середина 70-х) было поверье о том, что надо ночью прийти на кладбище, встать у креста, три раза крутануться и сказать "фея появись" или что-то вроде. После всего этого крест должен засветиться, появится фея и исполнит желание.

Короче, шли две девчонки мимо кладбища уже в темноте, и решили все это попробовать. Встали у крайней могилы, три раза повернулись и сказали, что нужно. И ТУТ КРЕСТ РЕАЛЬНО ЗАСВЕТИЛСЯ! Они с воплями драпанули до дома мимо охреневающего соседа, который днем купил редкий по тем временам фонарь, способный так далеко светить, и испробовал его на кладбищенском кресте...


3. Вампир

Середина 90-х. Соседская девчонка лет 12-13 возвращалась мимо кладбища домой. Было уже темновато, а впереди шел парень. Она его догнала, мол проводи. Он говорит: "Метрвяков боишься? Так чего нас бояться?" Ну как в анекдоте. Она посмеялась, а он отвернулся, достал из кармана светящиеся вампирьи зубы (такие тогда только появились и их продавали в отделах с жвачкой, шоколадками и прочим). Надел он эти зубы и поворачивается к ней... Говорит, до дома бежала, не останавливаясь.


4. Странные звуки.

Дом у нас старый, и издает определенные звуки. Я их все знаю, привыкла. Один из них - специфический скрип двери в проходной комнате. В то лето мы первый раз приехали на дачу с моим будущим мужем и легли спать на кровать в проходной. Ночью я проснулась от того, как моя кошка пыталась войти, у нее не получалось открыть тяжелую дверь с первого раза, и она раскачивала ее лапой, пока щель не стала достаточно широкой. Потом кошка зашла, запрыгнула к нам третьей и я заснула. Я думала, что мой парень спит, но утром он рассказал следующее:



"Ночью лежу, стремно немного, глушь в жопе мира, рядом кладбище. И тут дверь начинает скрипеть, открывается туда-сюда, туда сюда. Думаю, все, пипец. В доме все спят, никто не выходил, я бы услышал, если бы мимо нас прошли. Потом дверь скрипеть перестала, раздался топот и вдруг ЧТО-ТО ПАДАЕТ СВЕРХУ (кошка запрыгнула сначала на спинку кровати, потом уже на нас). Думаю, ну все, пипец, приехали... Но тут раздалось мурлыканье, и я понял, что это приперлась кошка."


5. Пару лет назад приезжала подруга. Ночевала она в той же проходной комнате, а утром рассказала, что всю ночь слышала, как кто-то ходил по крыльцу и тяжело топал. Я забыла предупредить про соседских котов, которые приходили к нашей кошке и запрыгивали на металлическую окантовку фундамента. Мы-то уже все привыкли к этим звукам.


Автор - Shendary.
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Сегодня, 10:10 by ЛетягаПросмотров: 88Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: Дом кладбище привидение вампир фея кошка звуки

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:07
0
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Комментариев: 5 635
Третья шуточка совсем не того
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: marzzz
Сегодня, 17:19
+1
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Комментариев: 7 050
Потом кошка зашла, запрыгнула к нам третьей и я заснула.

... а когда утром проснулась, обнаружила рядом седовласого старца. Пригляделась. Нет, не старец. Просто поседевший за ночь муж. yaaah

Веселые истории. Чудик на чудике чудиком погоняет. crazy
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
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