Обитель дьявола

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:49 by

Так финская газета описывала загадочное происшествие на сверхглубокой скважине в Западной Сибири.Далее автор сенсационной статьи, некто Стен Миллер, сообщает, что невероятные события на буровой начались после того, как проходчики наткнулись на гигантскую пустоту, простиравшуюся на глубине десяти миль. Один из свидетелей данного происшествия, геолог Дмитрий Аззаков, рассказывал: "Мы опустили в скважину микрофон, предназначенный для фиксирования звуков от литосферных плит. Но вместо этого услышали человеческий голос, в котором звучала боль.Сперва мы решили, что звук издавался нашим собственным буровым оборудованием. Но когда мы проверили это, то подтвердились наихудшие наши подозрения: крики и вопли не принадлежали одному человеку. То были стоны массы людей. Мы прекратили бурение и закупорили устье скважины..." В общем, судя по данному сообщению, получалось, что отечественные геологи невзначай открыли ворота ада.Согласитесь, новость сногсшибательная - не случайно сообщение перепечатали многие газеты и журналы за рубежом. Но насколько оно правдивое? И вот тут человеку внимательному, а тем более знающему бросается в глаза ряд неточностей. Во-первых, в Западной Сибири у нас нет ни одной сверхглубокой скважины. А самая глубокая из тех, что есть, Кольская, еще не достигла глубины 10 миль, а только приближается к этой отметке. Кроме того, в списках Управления глубокого бурения не значится фамилия геолога Дззакова...Итак, налицо классическая газетная "утка" - одна из тех псевдосенсаций, с помощью которых некоторые издания периодически поднимают тиражи. Но вот что интересно: данная публикация послужила как бы тем отправным камешком, вслед за которым на читателей обрушилась некоторое время назад лавина информации, посвященной всякого рода чертовщине.Среди этих сообщений есть и такие, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Ряд отечественных и иностранных специалистов задаются, к примеру, вот каким вопросом. Если принять к сведению, что после смерти человека из его тела выделяется некая энергетическая субстанция, так называемая душа, то, вероятно, где-то в мире должно быть и хранилище этих душ? Где именно?Библия и древние мифы подсказывают два возможных места для размещения подобных хранилищ. Одно из них, возможно, размещается на небесах, то есть в переводе на современный язык где-то в глубинах космоса. А вот второе - непосредственно на Земле, глубоко в недрах планеты.О том, что человеческое сознание может существовать не только в телесной, но и в некой другой, скажем, энергетической оболочке, сегодня говорят не только священнослужители, но и некоторые ученые. Например, в одном из своих публичных выступлений академик АМН РАН В.Л.Хазначеев высказал предположение, что наш мозг может быть уподоблен ЭВМ, которая работает не путем протекания токов, как обычно, а с помощью обмена энергетическими полями (что-то вроде голографического компьютера, разработки которого ведутся в настоящее время). То есть, говоря иначе, можно считать, что границы живого последнее время значительно раздвинулись.К возможности такой "раздвижки" приводят и некоторые чисто практические наблюдения. Вот, скажем, какую историю рассказал сотрудник того же института, которым руководит Казначеев, а именно - Новосибирского НИИ клинической и экспериментальной медицины, Константин Бакулин. Несколько лет назад он побывал в недрах Кашкулакской пещеры, вход в которую спрятан в отрогах Алатау.Пещера издавна пользуется недоброй славой среди местного населения. Не случайно ее название в переводе на русский язык звучит как "пещера черного дьявола". Рассказывают так же, что немногочисленные смельчаки, побывавшие в пещере, наталкивались на кучи человеческих и звериных костей, а также ощущали неподалеку присутствие неких призраков. Чтобы проверить такие слухи, группа спелеологов решила обследовать гроты на глубине нескольких сот метров. Вдруг да действительно в них обнаружится нечто необычное?Однако несколько часов спуска принесли практически одни разочарования - ничего из ряда вон выходящего исследователи в пещере не нашли. Группа направилась к выходу. Константин двигался замыкающим и вдруг почувствовал на спине чей-то тяжелый пристальный взгляд. Ощущение было настолько явным, что ученого будто обдало жаром - ведь позади никого нет!Преодолевая страх, Бакулин обернулся: на него смотрели чьи-то горящие глаза. По виду существо напоминало шамана, покачивающего мохнатой шапкой с рогами. Вот "шаман" призывно помахал рукой... Константин стал отчаянно дергать веревку - единственную нить, связывающую с уже поднявшимися наверх. А это на языке условных сигналов означает просьбу об экстренной помощи. Ученого быстро выдернули, все обошлось благополучно, но загадка теперь не дает ему покоя...Что это за существо? Вариантов ответа может быть несколько. Самый простой: мало ли что померещилось человеку?.. Однако как тогда быть с рассказами других людей, наблюдавшими нечто странное в той же пещере? Не зря же, в конце концов, она носит такое название... Вариант второй: в пещере действительно есть нечто или некто.По свидетельствам многих, в какой-то момент пребывающего в пещере охватывает страх. В тот же момент со скалистых выступов начинают срываться и постоянные обитатели пещеры - летучие мыши. Быть может, в пещере живет еще неизвестное науке существо, которое по аналогии со снежным человеком надо назвать "человеком пещерным"? Как оно выглядит, "исчадие ада"? Это еще предстоит выяснить будущим экспедициям. Хотя вполне возможно - таков вариант третий - исследователи не обнаружат в пещере ничего и никого материального.Дело в том, что опыты с приборами показали: электромагнитное поле в пещере постоянно колеблется, причем среди прочих колебаний выделяются импульсы, которые вызывают приступы беспокойства, даже страха у всего живого. Каков источник этих импульсов? Пока лишь удалось установить, что он залегает весьма глубоко - глубже, чем могут проникнуть спелеологи. Быть может, это бьется "сердце Земли"? Где-то там, в недрах происходят пока непознанные нами процессы, которые и вызывают паническую реакцию всего живого.Предположение довольно реальное, если учесть, что, например, перед землетрясениями и другими природными явлениями катастрофического плана многие живые существа испытывают беспокойство, страх, покидают насиженные места. В общем, налицо еще одна тайна Земли, которую еще предстоит разгадать нам с вами - жителям этой планеты.PS. Впрочем, еще одну гипотезу, как могли быть зафиксированы "голоса из ада", предлагает один из наших читателей - С.Н.Бескулов из г.Ртищева Саратовской области. Идея, быть может, не столь уж и оригинальна, зато, на наш взгляд, весьма близка к правде..."Я работаю нефтяником в системе Миннефтегазпрома, в Западной Сибири (Крайний Север), - пишет он. - Работа ведется вахтовоэкспедиционным методом, по 15 календарных дней. Так что дома бываю "чистых" 13 дней ежемесячно (еще двое суток уходят на перелеты). Ну и, конечно, отгуливаю положенный отпуск.Так вот, пользуясь случаем, хочу сообщить, что наша экспедиция до ада еще не добралась. Стен Миллер, видимо, имел в виду другую организацию моих западносибирских коллег. Думаю, однако, что, по мере продвижения на пути "перемен в рамках неизменности", мы достигнем, наконец, проектной отметки. Тем не менее, следует признать, что случаи наблюдения барражирующих над устьями скважин "клыкастых, когтистых тварей с огромными глазами" отмечаются уже сейчас.И не только в облаках газов. По рассказам очевидцев, это происходит, как правило, после завоза на базу партии специальной морозоустойчивой жидкости, предназначенной для заправки так называемых гидравлических индикаторов веса бурового инструмента - ГИБ, которые, надо сказать прямо, и без этого круглый год исправно работают на солярке.Так что вышеуказанная жидкость идет в основном на заправку не механизмов, а организмов. Далее все происходит как по-писаному: крики, вопли и стоны многих людей. Причем не только у конкретного скважного ствола, но и по всей округе".Автор - С. Зигуненко.

Ключевые слова: Буровая скважина когтистая тварь исследования пещера горящие глаза морозоустойчивая жидкость крики вопли стоны

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