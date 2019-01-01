Ведьмины кольца

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:40 by

- Ба, смотри, что я нашёл! – Митька влетел в дом, сияя довольной улыбкой, - Можно я Верке одно подарю, и мы с ней поженимся?Я усмехнулась, но протестовать не стала. Знала уже, что это бесполезно. Мой внук был без ума от соседской девчонки Веры и в 11 лет был готов жениться на своей возлюбленной. Ох уж эта молодость!- Смотри! - Митька протягивал мне на ладошке два золотых кольца: широкое мужское кольцо и женское с камушком. Кольца были парные, обручальные и почему-то грязные. Мне стало не по себе, даже сердце прихватило.- Ты где их взял?- На земле нашёл, там, за оврагом. Правда красивые? Мы с Веркой будем как настоящие жених и невеста.- Не будете! Кольца нужно вернуть туда, где взял.Митька насупился и сжал кулак, руку за спину спрятал. Я выдохнула.- Сядь-ка, я тебе одну историю расскажу. Я когда маленькая была, мне эту историю бабушка рассказывала. Жили в нашей деревне парень и девушка, любили очень друг друга и пожениться собирались.- Совсем как мы с Веркой! – встрял Митька.- Ага, – я кивнула. – Так вот. Как-то раз заехала в деревню одна ведьма. Они тогда странствовали от деревни к деревне и снадобьями всякими торговали. Увидела эта ведьма парня и влюбилась, звала его с собой, подарки дорогие сулила, жизнь богатую, да только он не согласился. Сказал, что девушку свою очень любит, и ни за что с ней не расстанется.Митька разулыбался, тоже, видимо, думал, что никогда не расстанется со своей Веркой, ни за какие коврижки.- Ведьма тогда притворилась добренькой и подарила парню два золотых кольца, как бы на свадьбу.- Ну и что?- А то, что ни того парня, ни девушку его, никто с тех пор не видел. Только за оврагом, в одну ночь, выросли два деревца, рядышком совсем. Ведьма их заколдовала, парня и девушку. Они такое умеют!- Ой, я это место знаю! Мы там с Веркой гуляли. Два деревца там и сейчас растут, рядышком совсем. Я ведь там… – Митька посмотрел на кольца на своей чумазой ладони, замолчал. – Погоди, ты думаешь, что это те самые кольца, что ведьма им дала? Они заколдованные?- Те или не те, не знаю. Знаю только, что они не твои. Верни их.- А как же Верка?Я потрепала внука по вихрастой макушке.- Вы когда с Веркой жениться надумаете, мы новые кольца купим в магазине.Митька кивнул и побежал на улицу. Вернулся минут через двадцать весь запыхавшийся и заорал с порога:- Ба! Бабушка!- Ну что, вернул кольца?- Нет! Я их выбросил в овраг. Ты представь, я прибежал на то самое место, где их нашёл, только там ничего нету.- Чего это ничего? – не поняла я.- Деревьев на месте нету! Этих, которые парой росли! Земля ровная, травка растёт, будто и не было тут никогда никаких деревьев. Я даже подумал, что местом ошибся, пробежался по округе. Ну, точно! Деревья эти, которые заколдованные парень с девушкой, они пропали! Как так, ба?- Ой, не знаю. Может, ты, когда кольца забрал, колдовство и разрушилось. Свободны они теперь от ведьминых чар.- Кру-уто! – протянул Митька. – Ба, а когда мы в магазин пойдём за новыми кольцами, а то я Верке уже обещал жениться.Я улыбнулась и потрепала внука по макушке. Ох уж эта молодость!Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Митька кольца обещание история бабушки ведьма подарок два деревца

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