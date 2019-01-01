Необычный заговор от привидений

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:03 by

Как-то прочитал в исторической книге такую фразу «Пока командиры вели переговоры, варвары грелись на солнышке и травили байки о привидениях». Так вот, давно уже, еще в армейке, мы вечерочком ждали машину, которая должна была нас забрать из выездного караула.Стояла теплая осенняя погода, уже стемнело, на небе появилась россыпь звезд, и обстановка очень располагала к душевным разговорам. Мы сначала поговорили о гражданке и о женщинах (куда же без них), затем разговор плавно перетек о звездах, галактиках, других планетах, а потом незаметно и к мистике.И вот мой землячок из ХМАО Серега поведал нам свою историю из детства, уж не знаю, правда это или сказки, но слушайте. Итак, в младшем школьном возрасте по ночам у себя в комнате он постоянно видел всяких посторонних личностей (к сожалению, красивые девушки к нему не приходили, а все мужики, в основном злобного характера). Причем ни родители, ни брат их в упор не видели.Его, бедолагу, таскали и по врачам, и по бабушкам, но ни таблетки, ни отвары, ни заговоры не помогали. Как-то раз они пришли на прием к психиатру. Им оказался старенький доктор, он попросил родителей выйти из кабинета, а у Сереги тихонечко спросил: «Ты материться умеешь?». Тот ответил утвердительно. «Ну, тогда, как их опять увидишь, матери на чем свет стоит».И вот однажды ночью из стенки вышел дядя опойного вида и по-хозяйски направился в центр комнаты. Серега сел на диван, посмотрел на этого дядю и выдал в его адрес отборную тираду. Что тут случилось! Мужика аж перекосило, он стал метаться по комнате, ища выход, но, видимо, в панике найти долго не мог, а Серега в это время изрыгал отборный мат. Наконец каким-то чудом мужику удалось смотаться.Через две недели Сергей в дальнем углу комнаты опять увидел морду, которая боязливо выглядывала из-за кресла, но, получив свою порцию мата, быстренько ретировалась от греха подальше. И все, ночные гости к нашему Сергею дорогу забыли. Великий русский мат оказался гораздо сильнее и таблеток, и колдовства!Автор - Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Армия земляк история из детства родители врачи совет ночь

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