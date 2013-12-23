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Несерьезные истории

Что-то в кустах и демоническая кошка

Бывает так, что из-за недопонимания люди оказываются в достаточно забавных ситуациях. Вот пара ситуаций, которые произошли со мной по вине увлечения мистикой.

1) Начиталась историй с сайта. Друг погулять позвал. Ночь, лето, тишина. Идем, он мне что-то забавное рассказывает, а у меня мистика всякая из головы не выходит. Плюс обстановка соответствующая: луна , пустынная дорога. И тут он решил мне что-то показать, но внимание привлек слишком эмоциональным способом, а именно крикнул фразу: "Смотри, что это?" - и указал на кусты. В эту же секунду кусты зашевелились, и оттуда что-то выпрыгнуло, зверек какой-то. Я вообще не была готова к таким испытаниям своей нервной системы. Подпрыгнув на 2 метра и завизжав, я порядком насмешила друга. Вот так, при определенных ситуациях и хорошей фантазии можно из какого-то суслика сделать оборотня.

2) Ночь, сижу за компом. Сонная бабушка принесла мне в комнату нашу кошку и сказала: "Забери ее, она противно хихикает, спать мешает". Я еще переспросила: "Хихикает?" Бабушка что-то утвердительно буркнула и удалилась. Остаток ночи я подозрительно косилась на кошку, представляя что-то, начиная от демонической сущности до кота-бегемота из произведения Булгакова. Угорающая кошка - это нечто. Сколько ни пялилась на бедное животное, оно так и не захихикало, наверное, чувство юмора к ночи совсем пропало. Спала плохо. Утром переспросила у бабушки, чем она так котяру смешила. Оказалось, что она спросонья перепутала слова. Хотела сказать "мурлыкает", а сказала "хихикает". Вот так игра слов стоила мне бессонной ночи.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10 by Юлия РысьПросмотров: 66Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Ночь кошка юмор нечто луна смех авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:48
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Историй надо не начитаться, а перечитать до тошноты. Хорошая прививка от страха, если не от страха, от этаких мыслей.
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#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:01
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она противно хихикает
а может, кошка хихикает только в бабушкиной компании?
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#3 написал: Pmariam
Сегодня, 18:03
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про кошку - просто ШЕДЕВР!!! smeh smeh smeh
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#4 написал: marzzz
Сегодня, 22:43
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Вот так игра слов стоила мне бессонной ночи.

Бабушки обычно внучкам сказки на ночь рассказывают, чтоб спалось крепче. noknow
Развеселая бабуля!!! Кошка значит, хихикает, бабка прикалывается. А внучка шизеет всю ночь от обеих!
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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