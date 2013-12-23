Что-то в кустах и демоническая кошка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:10

Юлия Рысь Просмотров: 66 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 09:10 by

Бывает так, что из-за недопонимания люди оказываются в достаточно забавных ситуациях. Вот пара ситуаций, которые произошли со мной по вине увлечения мистикой.1) Начиталась историй с сайта. Друг погулять позвал. Ночь, лето, тишина. Идем, он мне что-то забавное рассказывает, а у меня мистика всякая из головы не выходит. Плюс обстановка соответствующая: луна , пустынная дорога. И тут он решил мне что-то показать, но внимание привлек слишком эмоциональным способом, а именно крикнул фразу: "Смотри, что это?" - и указал на кусты. В эту же секунду кусты зашевелились, и оттуда что-то выпрыгнуло, зверек какой-то. Я вообще не была готова к таким испытаниям своей нервной системы. Подпрыгнув на 2 метра и завизжав, я порядком насмешила друга. Вот так, при определенных ситуациях и хорошей фантазии можно из какого-то суслика сделать оборотня.2) Ночь, сижу за компом. Сонная бабушка принесла мне в комнату нашу кошку и сказала: "Забери ее, она противно хихикает, спать мешает". Я еще переспросила: "Хихикает?" Бабушка что-то утвердительно буркнула и удалилась. Остаток ночи я подозрительно косилась на кошку, представляя что-то, начиная от демонической сущности до кота-бегемота из произведения Булгакова. Угорающая кошка - это нечто. Сколько ни пялилась на бедное животное, оно так и не захихикало, наверное, чувство юмора к ночи совсем пропало. Спала плохо. Утром переспросила у бабушки, чем она так котяру смешила. Оказалось, что она спросонья перепутала слова. Хотела сказать "мурлыкает", а сказала "хихикает". Вот так игра слов стоила мне бессонной ночи.

Ключевые слова: Ночь кошка юмор нечто луна смех авторская история

Другие, подобные истории: