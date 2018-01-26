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Несерьезные истории / Истории из жизни

Что бывает, когда пора наводить порядок

В силу обстоятельств я живу на два дома. И один из них - мое эээ... родовое гнездо, старая, весьма хламная, при том что и просторная квартира в старом фонде. У меня тут мама.

Дом из серии "там вздохнет, там охнет, там скрипнет". Реально старый, здесь сохранился дымоход! И в печных трубах зимой по-настоящему воет ветер, его слышно в ванной, например. А в самой квартире вещеееей - ну, представьте, четыре поколения одной семьи жили. Чего только нет. Все есть, кроме порядка. А за последнее время образовался неслабый такой бардак, который надо срочно разбирать

... а руки все не доходят, а бардак самоорганизуется и самоорганизуется.

И вот давеча собрала я свои резинки для волос: объемные и маленькие - отнесла в ванную, чтобы простирать все скопом. Носить все равно сейчас не ношу - подстриглась под каре. А сегодня иду - о, лежат в комнате! Ну, наверное, мама их обратно отнесла. Хватаю одну и понимаю, что все они, как баранки на веревочке, стянуты резинкой. Только не для волос. А для трусов. Беленькой такой. И я этого не делала совершенно точно.

Показываю маме - твое творчество? Смотрит мама, и глаза у нее округляются. Она, оказывается, резинку эту собиралась применить по прямому назначению, но потеряла и не могла нигде найти. "Встал я утром в семь часов, нет резинки от трусов, вот она, вот она...", далее нецензурно, ну вы помните частушку. И завязано-то не на бантик, а каким-то странным узлом - то есть обыкновенным, конечно, но я бы так не завязала никогда. И она тоже.

Получается, что, пока мы не видели, кто-то собрал эти несчастные резинки и аккуратно, чтобы не потерялись, увязал, как бараночки. Только, простите, кто?

- Может, - говорит мама неуверенно, - это муж твой? Ты его спроси.
- Мама, - отвечаю, - он здесь последний раз был месяц назад, и вообще, ты себе как это представляешь - он стянул у тебя резинку и..?

В общем, решили мы, что это знак такой. Прозрачный намек, что пора бардак ликвидировать, пока нам тут все шнурки морскими узлами не позавязывали. А то начнет кто-нибудь другой вместо нас порядок наводить - потом фиг разберешься.

Я, если честно, даже не удивилась. От этой квартиры примерно таких сюрпризов и ждешь. Она не то чтобы странная или страшная, нет, здесь вполне приятно находиться - но трудно избавиться от подспудного ощущения, что не вы одни тут обретаетесь. Поэтому я никогда не закрываю двери в свою комнату, если сижу одна, даже днем. Здесь все время что-нибудь падает или звякает. Здесь однажды сыграли простенькую мелодию на невидимой флейте в темноте. Здесь я однажды ребенком проснулась в ночи и узрела, как мама поправляет мне одеяло, а потом растворяется в воздухе (на самом деле она спала мирно в своей кровати, конечно же). Здесь у людей случались неполные пробуждения с полной иллюзией гостей в соседней комнате.

Короче, это старый дом, и он живет своей жизнью.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29 by TenguПросмотров: 523Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Резинки уборка старая квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 12:22
+2
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Комментариев: 556
Помню в юности был у меня в шкафу лирический беспорядок, вещи окуратненько лежали комом.

Просыпаюсь ночью и в освещенной лунным светом комнате наблюдаю такую картину.
Рядом с открытым шкафом, стоит какой-то мелкий, лохматый мужик, в клетчатой рубахе (только без шляпы) и выкидывает вещи.
Проснулась утром решила , что пора наводить порядок.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Tengu
Сегодня, 12:50
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Комментариев: 761
Цитата: DRUID
Проснулась утром решила , что пора наводить порядок.


Я бы тоже решила)))
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:54
+1
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Комментариев: 3 245
Приятная история, но согласна с мастером узлов на резинках, что от старых вещей(не всех)) нужно избавляться. Больше пространства! Я единственная в семье кто смотрит на вещи так, а на меня все смотрят как на вражину))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 16:36
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Домовой намекал)
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#5 написал: Tengu
Сегодня, 16:51
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 761
Цитата: Tigger power
Приятная история, но согласна с мастером узлов на резинках, что от старых вещей(не всех)) нужно избавляться. Больше пространства!


Вот я согласна)) И даже раздаю регулярно книги да тряпочки. Но их все равно тут МНОГО. Однако я не сдаюсь)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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