Что бывает, когда пора наводить порядок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:29

Tengu Просмотров: 523 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 11:29 by

В силу обстоятельств я живу на два дома. И один из них - мое эээ... родовое гнездо, старая, весьма хламная, при том что и просторная квартира в старом фонде. У меня тут мама.Дом из серии "там вздохнет, там охнет, там скрипнет". Реально старый, здесь сохранился дымоход! И в печных трубах зимой по-настоящему воет ветер, его слышно в ванной, например. А в самой квартире вещеееей - ну, представьте, четыре поколения одной семьи жили. Чего только нет. Все есть, кроме порядка. А за последнее время образовался неслабый такой бардак, который надо срочно разбирать... а руки все не доходят, а бардак самоорганизуется и самоорганизуется.И вот давеча собрала я свои резинки для волос: объемные и маленькие - отнесла в ванную, чтобы простирать все скопом. Носить все равно сейчас не ношу - подстриглась под каре. А сегодня иду - о, лежат в комнате! Ну, наверное, мама их обратно отнесла. Хватаю одну и понимаю, что все они, как баранки на веревочке, стянуты резинкой. Только не для волос. А для трусов. Беленькой такой. И я этого не делала совершенно точно.Показываю маме - твое творчество? Смотрит мама, и глаза у нее округляются. Она, оказывается, резинку эту собиралась применить по прямому назначению, но потеряла и не могла нигде найти. "Встал я утром в семь часов, нет резинки от трусов, вот она, вот она...", далее нецензурно, ну вы помните частушку. И завязано-то не на бантик, а каким-то странным узлом - то есть обыкновенным, конечно, но я бы так не завязала никогда. И она тоже.Получается, что, пока мы не видели, кто-то собрал эти несчастные резинки и аккуратно, чтобы не потерялись, увязал, как бараночки. Только, простите, кто?- Может, - говорит мама неуверенно, - это муж твой? Ты его спроси.- Мама, - отвечаю, - он здесь последний раз был месяц назад, и вообще, ты себе как это представляешь - он стянул у тебя резинку и..?В общем, решили мы, что это знак такой. Прозрачный намек, что пора бардак ликвидировать, пока нам тут все шнурки морскими узлами не позавязывали. А то начнетвместо нас порядок наводить - потом фиг разберешься.Я, если честно, даже не удивилась. От этой квартиры примерно таких сюрпризов и ждешь. Она не то чтобы странная или страшная, нет, здесь вполне приятно находиться - но трудно избавиться от подспудного ощущения, что не вы одни тут обретаетесь. Поэтому я никогда не закрываю двери в свою комнату, если сижу одна, даже днем. Здесь все время что-нибудь падает или звякает. Здесь однажды сыграли простенькую мелодию на невидимой флейте в темноте. Здесь я однажды ребенком проснулась в ночи и узрела, как мама поправляет мне одеяло, а потом растворяется в воздухе (на самом деле она спала мирно в своей кровати, конечно же). Здесь у людей случались неполные пробуждения с полной иллюзией гостей в соседней комнате.Короче, это старый дом, и он живет своей жизнью.

Ключевые слова: Резинки уборка старая квартира авторская история

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