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Несерьезные истории

Необъяснимое пение

Золовка рассказала.

Осталась одна в доме на ночь, ребенок у бабушки, муж в командировке. Частный огромный дом, во дворе собака. Проснулась, когда начало светать, между 3 и 4 часами, от четко слышимого женского пения. Песня такая старинная, сразу, говорит, представила, как крестьянки на Руси поют и длинные волосы расчесывают. Звук идет, как будто певунья за дверью стоит (не за забором, а уже внутри, у двери в дом). Волосы дыбом, села на кровати и слушает. Слов не слышала, пение было просто голосом, но с интонациями и своим мотивом. Пару минут сидела, слушала и не знала куда деваться от страха, и тут это пение плавно заканчивается собачьим воем и каким-то собачьим зевком, ну, как собаки умеют.

Бегом спустилась во двор, запустила собаку в дом, спали вместе с ней на кровати, наплевав на гигиену.

Что это было — непонятно. Собака сколько живет у них, никогда такого не вытворяла, открылся талант к человеческой речи?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:03
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 08:03 by PmariamПросмотров: 21Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Пение собака забор

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:15
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Комментариев: 3 487
Что-то мне знакомое в этом пении. Как будто слышала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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