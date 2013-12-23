Необъяснимое пение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:03

Причина: Изменён раздел.

Pmariam Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:03 by

Золовка рассказала.Осталась одна в доме на ночь, ребенок у бабушки, муж в командировке. Частный огромный дом, во дворе собака. Проснулась, когда начало светать, между 3 и 4 часами, от четко слышимого женского пения. Песня такая старинная, сразу, говорит, представила, как крестьянки на Руси поют и длинные волосы расчесывают. Звук идет, как будто певунья за дверью стоит (не за забором, а уже внутри, у двери в дом). Волосы дыбом, села на кровати и слушает. Слов не слышала, пение было просто голосом, но с интонациями и своим мотивом. Пару минут сидела, слушала и не знала куда деваться от страха, и тут это пение плавно заканчивается собачьим воем и каким-то собачьим зевком, ну, как собаки умеют.Бегом спустилась во двор, запустила собаку в дом, спали вместе с ней на кровати, наплевав на гигиену.Что это было — непонятно. Собака сколько живет у них, никогда такого не вытворяла, открылся талант к человеческой речи?

Ключевые слова: Пение собака забор

Другие, подобные истории: