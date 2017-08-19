Секретный ингредиент

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:08

vityammy Просмотров: 41 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:08 by

Народ в провинции неприхотливый. В общем, день на кухне начинался вполне себе заурядно.Было пять часов вечера - оставался час до закрытия. Андрей Дмитриевич, шеф-повар, был как обычно весел и бодр, поддерживал дух у уставших за день подчинённых. Ничто не предвещало каких-то проблем. Пока у Андрея Дмитриевича не зазвонил телефон. Он взял трубку. Сергей не слышал, о чём он говорил с кем-то, но заметил, что с каждой секундой разговора лицо шефа становилось всё мрачнее.После окончания разговора Андрей Дмитриевич молча ушёл в свой кабинет. На самом деле это была переоборудованная подсобка, где шеф проводил планёрки, создавал новое меню и договаривался о проведении банкета в их кафе. За десять минут до конца рабочего дня шеф вышел и холодно произнёс: "Игорь, зайди ко мне". Игорь работал у них пару месяцев, особой славы не сыскал, но служебные обязанности с горем пополам исполнял. О чём они говорили, ни Сергей, ни остальные помощники повара не слышали и в шесть разошлись.На следующий день Сергей пришёл с небольшим опозданием. На кухне были все, кроме Андрея Дмитриевича и Игоря.— Где шеф и Игорь? - спросил Сергей.— Шеф в кабинете, а Игорь, наверное, опять опаздывает, - ответил один из коллег.— Игорь тут больше не работает, - холодно объявил вышедший из кабинета шеф. В руках у него была тарелочка. - В меню появится новое блюдо. Попробуйте этот паштет."Странно, паштет ведь у них давно в меню, можно подумать, этот чем-то отличается", - подумал Сергей. Но всё же попробовал ложечку. И не пожалел. Это было вкуснейшее блюдо, какое он пробовал раз в жизни. Такое ощущение, что сам дьявол приготовил это блюдо, чтобы вымолить прощение у бога. И такое ощущение, что бог его за это простил бы немедленно.— Что это, Андрей Дмитриевич?— Новое блюдо - паштет "Любовь", - сухо произнёс шеф.— И что же в него входит?— То же, что и в предыдущий паштет. Плюс секретный ингредиент.— Какой ингредиент?— Секретный, - мрачно ухмыльнулся шеф.Весь день Сергей думал лишь о вкусе паштета. Тот просто не отпускал его. Вечером, возвращаясь с работы, он думал только о божественном паштете. Он лёг спать, но сон не шёл. Он ворочался с боку на бок, но не мог перестать думать об этом блюде. Он уже проклял тот момент, когда попробовал его, потому что понял, что вся его жизнь теперь принадлежит этой амброзии. К утру он начал проваливаться в сон. Сон был очень поверхностным, на грани с бредом. Ему чудилось, что Игорь, который почему-то ушёл с работы, кормил его паштетом с ложечки, грустно глядя ему прямо в глаза. И от этого Сергею тоже становилось тоскливо, точно он потерял что-то навсегда. Тоскливо и безразлично.Сергей проснулся совсем разбитым. Он, как робот, встал, почистил зубы и, не завтракая, вышел из квартиры. Он не заметил, как доехал до работы. Там его ждали коллеги. И шеф. С тарелочкой. Он угостил Сергея ещё ложечкой своего дивного паштета.Он каждое утро стал угощать Сергея своим паштетом. Причём паштет не приедался, как приедается со временем даже самое вкусное блюдо. Наоборот, с каждым днём гастрономический оргазм становился всё ярче и ярче. Должно быть, Сергей стал единственным человеком, который возненавидел выходные, ведь в выходные ему приходилось безбожно напиваться, чтобы дотерпеть, когда в следующий раз ему придётся отведать паштета. Не только Сергей оценил новый паштет. Посетители перестали заказывать другие блюда, лишь один паштет. Все повара стали готовить паштет. Точнее, они готовили самый обычный паштет кастрюлями, но повар уносил кастрюли в свою каморку и через минуту выносил паштет.Тем временем, сны у Сергея становились всё тяжелее. Игорь, кормивший его во сне, становился всё печальнее. И страшнее. Его кожа уже мало напоминала кожу, она напоминала скорее... Паштет.В таком бреду прошло около месяца. Через месяц шефу позвонили вновь. Вновь состоялся этот мрачный разговор. Шеф ушёл в каморку и через полчаса позвал к себе Пашу, своего главного помощника.На следующий день Павел тоже куда-то пропал. А паштет стал ещё вкуснее. Жизнь Сергея стала напоминать мрачное артхаусное кино без просвета. Лишь ложка паштета по утрам стала для него чем-то значимым. Он впал в депрессию, перестал различать вкусы других блюд. И его мучил вопрос: что за секретный ингредиент. И куда пропали его коллеги. Он был близок к сумасшествию. Но через неделю что-то произошло.Шефу снова позвонили. На этот раз шеф позвал именно его, Сергея. Сергей почувствовал, что в его жизни происходит что-то важное и страшное. Наверное, именно это придало ему решимости.— Шеф, скажите, что за секретный ингредиент? - спросил Сергей, едва зайдя в кабинет. В кабинете непонятно откуда стоял тазик.— Говори, старый козёл! - Сергей схватил его за грудки.— Ты уверен, что хочешь это знать? - с дьявольской улыбкой спросил шеф.— Да, я должен это знать!— Индийский шафран, - сказал шеф.И тут из шкафа выскочила какая-то НЁХ и съела обоих.Автор - неизвестно.

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