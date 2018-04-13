Кот и мистика

Кот и мистикаЯ живу один. Ну, как один - с котом.
Домашний компьютер у меня включен круглосуточно, с утра перед работой смотрел видосики под завтрак, поставил на паузу и ушел.
Прихожу с работы, открываю дверь и замираю - в комнате работает компьютер, идет интервью Ильи Найшуллера Дудю. Заглядываю в комнату - никого. Кроме кота.
Подхожу к компу и обнаруживаю, что в браузере открыты несколько вкладок Яндекса с длинными фразами в строке поиска:
"Самая счастливая жизнь а на столе мерить какими то рейтингами у нас стали проводить кнут усна стали продавать";
"Воронины";
"Овчарка овчарка овчарка";
"Не только сотрудников у быка обгоняя по харизме но некоторых лидеров системных";
"Звонит судье который должен посмотреть моего мое дело";
"Что организовал убийство во 1 олег кинев ваш бывший соратник это важно знать он сказал что организовал от убийство потому что был должен вам 5000000 рублей а эти 5000000 рублей он был версия заплатил вам за то что вы когда избрали мэром и соответствие во мне нужно уже был депутатом могу город";
"185 года с колхоз и женщина я всю жизнь";
"Когда только начала выходить мы тогда не дружили начала выходить программа дней";
"Лампочка зажглась".
И я умом-то понимаю, что это кот по клавиатуре гонял и понажимал всякого.... Но, черт возьми, 9 вкладок?! Может, зря назвали его Умыч? Причем каждый поиск - в новой вкладке!
У меня есть одно дурацкое предположение. Я пользуюсь Яндекс.Браузером (так вышло). Недавно в гостях была дочь, и мы с ней ради прикола поставили "Алису" от Яндекса на комп. Дочь развлекалась в наушниках с гарнитурой. После её отъезда я наушники и гарнитуру отключил.
Когда я пришел, был включен Ютуб, и я посмотрел историю в браузере. Умыч просмотрел с утра сначала все выпуски "Бара в большом городе", а потом перешел на Дудя и посмотрел Ройзмана, Навального, Тинькова, Ходорковского, Невзорова...
И вот в плане бреда: поисковые запросы напоминают плохораспознаваемые голосовые запросы. И что если "Алиса" открывала поиски, слушая Ютуб? И при отсутствии микрофона это означает, что она снимает не только сигнал микрофона, но и сигнал с аудиовыхода?
Да не. Бред.
Автор - Vandalopodoben.
Источник.
Сегодня, 01:47 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 0
Ключевые слова: Кот компьютер поисковик браузер странное юмор