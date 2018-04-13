Кот и мистика

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:47 by

Я живу один. Ну, как один - с котом.Домашний компьютер у меня включен круглосуточно, с утра перед работой смотрел видосики под завтрак, поставил на паузу и ушел.Прихожу с работы, открываю дверь и замираю - в комнате работает компьютер, идет интервью Ильи Найшуллера Дудю. Заглядываю в комнату - никого. Кроме кота.Подхожу к компу и обнаруживаю, что в браузере открыты несколько вкладок Яндекса с длинными фразами в строке поиска:"Самая счастливая жизнь а на столе мерить какими то рейтингами у нас стали проводить кнут усна стали продавать";"Воронины";"Овчарка овчарка овчарка";"Не только сотрудников у быка обгоняя по харизме но некоторых лидеров системных";"Звонит судье который должен посмотреть моего мое дело";"Что организовал убийство во 1 олег кинев ваш бывший соратник это важно знать он сказал что организовал от убийство потому что был должен вам 5000000 рублей а эти 5000000 рублей он был версия заплатил вам за то что вы когда избрали мэром и соответствие во мне нужно уже был депутатом могу город";"185 года с колхоз и женщина я всю жизнь";"Когда только начала выходить мы тогда не дружили начала выходить программа дней";"Лампочка зажглась".И я умом-то понимаю, что это кот по клавиатуре гонял и понажимал всякого.... Но, черт возьми, 9 вкладок?! Может, зря назвали его Умыч? Причем каждый поиск - в новой вкладке!У меня есть одно дурацкое предположение. Я пользуюсь Яндекс.Браузером (так вышло). Недавно в гостях была дочь, и мы с ней ради прикола поставили "Алису" от Яндекса на комп. Дочь развлекалась в наушниках с гарнитурой. После её отъезда я наушники и гарнитуру отключил.Когда я пришел, был включен Ютуб, и я посмотрел историю в браузере. Умыч просмотрел с утра сначала все выпуски "Бара в большом городе", а потом перешел на Дудя и посмотрел Ройзмана, Навального, Тинькова, Ходорковского, Невзорова...И вот в плане бреда: поисковые запросы напоминают плохораспознаваемые голосовые запросы. И что если "Алиса" открывала поиски, слушая Ютуб? И при отсутствии микрофона это означает, что она снимает не только сигнал микрофона, но и сигнал с аудиовыхода?Да не. Бред.Автор - Vandalopodoben.

Ключевые слова: Кот компьютер поисковик браузер странное юмор

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