Договор

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:50

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:50 by

Сергей сидел на скамейке в парке, в котором давно не ступали ноги озеленителей, ландшафтных дизайнеров и прочих тружеников сферы городских благоустройств. Возможно, это происходило от того, что дорожка, возле которой расположился он, была далеко не центральной. В том плане, что пролегала далеко от центральной аллеи. Даже сами скамейки, расположенные в шахматном порядке, несли на себе печать ушедшей Советской эпохи.Может, поэтому здесь не наблюдалось прогуливающихся парочек, мам, бабушек или нянь с детьми. Редкие прохожие двигались быстро и целеустремлённо.Наконец или некстати, на дорожке появилась женщина. Видно было, что идёт по делам, но дела эти не являлись такими уж срочными. Она находилась в самом расцвете бальзаковского возраста. Брюнетка, хоть и крашеная. Среднего роста. О юбке, блузке, туфлях, сумочке и внешности в целом Сергей не брался судить. Потому как мода и красота – понятия весьма субъективные.Впрочем, он не смотрел на женщину. Взгляд неопределённо блуждал по глубине парка, которая состояла исключительно из сосен. Раньше тут водилось много белок, но в голодные девяностые они почти все пропали, породив своим исчезновением множество слухов.Женщина поравнялась со скамейкой и уже начала удаляться, когда Сергей поднял левую руку к уху и щёлкнул пальцами. Женщина замерла, мгновение постояла, словно обдумывая дальнейшие действия, и развернулась всем телом:- Что? – спросила она озадаченно.- Что? – переспросил Сергей, наиграно удивляясь вопросу.- Извините. Просто хотела узнать, что вы здесь делаете?- Ничего.- Ничего – это не ответ. Вы не курите, не пьёте пиво, не читаете газету или новости на планшете. Просто смотрите на ёлки и улыбаетесь.- Это сосны.- Какая разница. Вы сидите в дальнем конце парка без дела. Так не бывает.- Вас это раздражает?- Нет. Но у вас явно какая-то цель. Мне интересно.- Я не могу вам сказать.- Да неужели? А если я сейчас скажу полицейским, что вы маньяк, и они арестуют вас?- Откуда тут полицейские?- И всё-таки. Я очень любопытна. Мне страсть как хочется это узнать.- Хорошо, но дайте слово, что никому не расскажите об услышанном от меня.- Клянусь чем угодно. Я буду нема, как могила.- Что-то не верится. Люди слишком легко дают слово и часто нарушают его.- Я не такая. Мне можно верить.Сергей сделал вид, что задумался, терзаемый противоречивыми сомнениями.- Хотите, я напишу вам расписку? Раз вы не верите мне на слово.- Расписку? Любопытно. И что же в ней будет? Я, такая-то, обязуюсь хранить тайну, услышанную в парке от незнакомца. Как вас, кстати, зовут?- Зачем это?- Ну, вы же должны будете указать в расписке своё имя. И фамилию.- Да, конечно. Трещёва Наталья Леонидовна. А вас как зовут?- А это к чему?- Я должна буду указать, кому я даю слово молчать?- Логично, - согласился Сергей. - Только как я пойду с этой распиской, скажем, в суд? Там больше привыкли к стандартным, правильно и выверено оформленным документам. Нелепица какая-то.- Знаете. У меня в компьютере есть масса образцов всевозможных документов. Мы можем выбрать подходящий, вбить туда наши имена и распечатать. А потом я подпишу его для вас. Идёт?- Нет. Я не могу уйти отсюда. Может, вы обойдётесь без моей тайны и просто пойдёте по своим делам?- Издеваетесь? Мы же почти договорились, - женщина заметно нервничала. Словно рыбак, у которого здоровенный язь уже был в руках, но вдруг сорвался с крючка.- Хорошо. У меня совершенно случайно есть экземпляр подписки о неразглашении информации, составляющей государственную тайну. Я впишу ваше имя, а вы подпишите. Согласны?- Если вы считаете это необходимым условием, то да.- Ладно. Скорее всего, идя у вас на поводу, буду выглядеть смешно, но так уж и быть.Сергей притянул к себе лежащую рядом обычную сумку, которую принято носить через плечо и называть «мессенджер», поставил на колени. Из отдельного кармашка он извлёк чёрный кожаный футляр. Открыл его. Внутри, на бархатном ложе, покоилось упитанное тело перьевой ручки, явно брендовой модели. Впрочем, Сергей без всякого почтения открутил колпачок, сунул его обратно в футляр. Тот щёлкнул, захлопнувшись.Следом из отделения для документов он извлёк что-то похожее на свиток. Размотал его с валика. Трудно сказать, была ли это бумага, пергамент или что-то ещё. Края свитка истёрлись и местами потрескались.- Итак, я вписываю ваше имя.- Стойте. Какой-то подозрительный вид у документа.- О, не волнуйтесь. Сейчас так модно. Это пошло от компьютерных ролевых игр. На них, как правило, написано какое-нибудь заклинание, которое игрок должен найти и прочесть. Это знание помогает ему в процессе прохождения.- Вы программист?- Можно и так сказать. Начнём?- Странно всё это. Похоже на мистику.- Наталья Леонидовна, поверьте, я не желаю вас обмануть. Просто тешу своё самолюбие. Постойте, уж не являетесь вы поклонницей «Битвы экстрасенсов»?- Как вы могли такое подумать? Конечно, нет. Смотрю иногда, но так, из любопытства. Сама я в эту ерунду не верю.- Ну и отлично.Сергей вписал имя женщины. Затем быстро черканул что-то ниже и протянул ручку Наталье Леонидовне:- Вот здесь, пожалуйста.Та, в нетерпении от скорого обладания чужой тайной, расписалась.- Ну? – выдохнула она.- Что ну? – улыбаясь, переспросил Сергей, убирая ручку в футляр и возвращая свиток в отделение для документов.- Рассказывайте, что вы тут делаете?- Вы не поверите. Просто сижу.- Как?- Сидя.Сергей поднялся со скамейки, перекинул сумку через плечо:- До встречи. И поверьте, я сказал вам правду.Взгляд Натальи Леонидовны был полон праведного негодования. Она даже потеряла дар речи от возмущения. С ненавистью провожала удаляющуюся фигуру незнакомца. Сергей, тихонько насвистывая арию мистера Икс, прозванную в народе гимном сварщиков, шёл себе по дорожке в окружении сосен.Возможно, кто-то наверху будет недоволен его действиями, но никто не сможет отрицать, что подпись поставлена добровольно. А свобода волеизъявления всегда приветствуется.Может, он купил её душу, а может, просто собирал подписи для открытия нового торгового центра.Автор - Сергей Викторович Тишуков.

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