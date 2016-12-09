Командировка

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:58 by

— Это безобразие!Ангел оторвал взгляд от Большой Книги судеб и с укором посмотрел на душу.— Не надо кричать.— Как это, не надо? Тут творится такое безобразие, а мне молчать?! Нет уж, я требую пересмотра своего дела.Крылатый вздохнул, закрыл Книгу и нацепил на нос очки.— Назовите номер своего райского удостоверения и суть ваших претензий.— Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис.На столе появилась толстая картонная папка.— И чем вы недовольны?— Мне неправильно посчитали стаж! Начислили всего восемнадцать лет, пять месяцев, три дня и семь часов. Ах да, и еще семь минут две секунды. А я между прочим почти восемьдесят лет прожил!— Согласно трудовому кодексу загробного мира, статьям десять и двенадцать, а так же пункту седьмому параграфа триста двадцать второго, в стаж для получения райской пенсии входит срок, прожитый в земной жизни с пользой для вселенной, - отбарабанил райский чиновник и поправил очки, - вы должны это знать. Это рассказывают на третьем занятии для новичков.— Я это знаю. Но посчитали мне его неправильно!— Хорошо, давайте посмотрим.Ангел пододвинул к себе папку, открыл и молча погрузился в бумаги. Душа нависла над чиновником и пыталась заглянуть в документы. Но тот отмахивался пушистым крылом и не дал разглядеть даже пару букв.— Нет, всё верно, - ангел снял очки и протер мягкой тряпочкой, - всё измерено, взвешено и исчислено верно. Никакой ошибки.— Не может быть! Как такое вообще может быть? Покажите мне, где это я потерял столько времени?— Хорошо, - ангел раздраженно дернул крылом, - сейчас увидите.Над столом всплыл радужный шар, зажегся мягким светом и показал младенца.— Это вы только что родились. С этого момента и до совершеннолетия, стаж учитывается полностью, как у недееспособного.Душа вытащила бумажку и карандаш и принялась записывать. Ангел ткнул в шар пальцем. Изображение понеслось в быстром темпе. Вот ребенок делает первые шаги, вот учится читать, идет в школу, выпускной вечер… Шар неожиданно наполнился темнотой.— Ой! Что это?— Вам исполнилось восемнадцать. С этого момента засчитывается только проведенное с пользой время. Бесполезно потраченное шар не покажет.А темнота стала сменяться короткими отрывками видео.— Вот вы сдаете кровь. Плюс час. Вот приняли участие в уборке леса от мусора. Плюс два часа.— Стойте! Я там весь день провел.— А работали - два часа. Остальное время - сачковали и пили пиво.Душа покраснела.— Помощь бабушке-соседке занести сумку - плюс пять минут. Тут большой кусок, когда вы были влюблены, - плюс две недели. Ага, вот вы нянчите дочку. Плюс пять недель в сумме….Ангел продолжал комментировать, а душа строчила циферки на бумажке.— Приняли самостоятельное решение - десять секунд. Покормили бездомного котенка. Плюс минута двадцать секунд….Шар снова стал черным, немного повисел над столом и растворился в воздухе.— И это всё?Крылатый развел руками.— А что я делал остальное время? У меня ведь была такая длинная жизнь…— Вспомните сами. На что вы тратили время? Лежали на диване? Смотрели телевизор? Пили пиво? Ругались с женой? Читали ерунду в интернете? Ржали над дурацкими видяшечками? Вступали в бесполезные споры на форумах? Вам лучше знать, на что вы спустили свою жизнь.Душа нахмурилась и принялась складывать записанное время в столбик. Получив итоговую сумму, скомкала бумажку и кинула на ближайшее облако.— А почему посты, которые я держал, не зачлись? Ведь…— Они приносили пользу только вам, - хмыкнул ангел, - ближним вы не делали в это время ничего хорошего. Наоборот, были раздражительны, местами даже злы.Душа окончательно скисла. Отлетела от ангела. Зависла на пару минут. Снова вернулась, понурая и притихшая.— И что, совсем ничего нельзя сделать?Ангел хмуро закрыл папку с личным делом. Помолчал, теребя в руках серое перо.— Практически, ничего. Только если послать вас на повышение квалификации.— Это как?— Обычно. Родитесь заново и постараетесь прожить жизнь с пользой.Душа насупилась. Оглядела райские кущи вокруг и тяжело вздохнула.— Хорошо, отправляйте. Я буду помнить хоть что-то?Ангел покачал головой и подул на душу. Она вспыхнула серебряным огнем, вздрогнула и с нарастающим гулом рухнула сквозь облако. Вниз, на Землю.Чиновник пододвинул к себе папку с делом, послюнявил перо и записал на последней странице:“Душа номер Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис. Направлена в командировку на добровольные курсы повышения квалификации.”Где-то далеко, на Земле, заплакал новорожденный. Не слишком, знаете ли, приятно, когда командировка начинается со шлепка по попе.Автор: Александр Котобус Горбов.

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