Командировка— Это безобразие!
Ангел оторвал взгляд от Большой Книги судеб и с укором посмотрел на душу.
— Не надо кричать.
— Как это, не надо? Тут творится такое безобразие, а мне молчать?! Нет уж, я требую пересмотра своего дела.
Крылатый вздохнул, закрыл Книгу и нацепил на нос очки.
— Назовите номер своего райского удостоверения и суть ваших претензий.
— Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис.
На столе появилась толстая картонная папка.
— И чем вы недовольны?
— Мне неправильно посчитали стаж! Начислили всего восемнадцать лет, пять месяцев, три дня и семь часов. Ах да, и еще семь минут две секунды. А я между прочим почти восемьдесят лет прожил!
— Согласно трудовому кодексу загробного мира, статьям десять и двенадцать, а так же пункту седьмому параграфа триста двадцать второго, в стаж для получения райской пенсии входит срок, прожитый в земной жизни с пользой для вселенной, - отбарабанил райский чиновник и поправил очки, - вы должны это знать. Это рассказывают на третьем занятии для новичков.
— Я это знаю. Но посчитали мне его неправильно!
— Хорошо, давайте посмотрим.
Ангел пододвинул к себе папку, открыл и молча погрузился в бумаги. Душа нависла над чиновником и пыталась заглянуть в документы. Но тот отмахивался пушистым крылом и не дал разглядеть даже пару букв.
— Нет, всё верно, - ангел снял очки и протер мягкой тряпочкой, - всё измерено, взвешено и исчислено верно. Никакой ошибки.
— Не может быть! Как такое вообще может быть? Покажите мне, где это я потерял столько времени?
— Хорошо, - ангел раздраженно дернул крылом, - сейчас увидите.
Над столом всплыл радужный шар, зажегся мягким светом и показал младенца.
— Это вы только что родились. С этого момента и до совершеннолетия, стаж учитывается полностью, как у недееспособного.
Душа вытащила бумажку и карандаш и принялась записывать. Ангел ткнул в шар пальцем. Изображение понеслось в быстром темпе. Вот ребенок делает первые шаги, вот учится читать, идет в школу, выпускной вечер… Шар неожиданно наполнился темнотой.
— Ой! Что это?
— Вам исполнилось восемнадцать. С этого момента засчитывается только проведенное с пользой время. Бесполезно потраченное шар не покажет.
А темнота стала сменяться короткими отрывками видео.
— Вот вы сдаете кровь. Плюс час. Вот приняли участие в уборке леса от мусора. Плюс два часа.
— Стойте! Я там весь день провел.
— А работали - два часа. Остальное время - сачковали и пили пиво.
Душа покраснела.
— Помощь бабушке-соседке занести сумку - плюс пять минут. Тут большой кусок, когда вы были влюблены, - плюс две недели. Ага, вот вы нянчите дочку. Плюс пять недель в сумме….
Ангел продолжал комментировать, а душа строчила циферки на бумажке.
— Приняли самостоятельное решение - десять секунд. Покормили бездомного котенка. Плюс минута двадцать секунд….
Шар снова стал черным, немного повисел над столом и растворился в воздухе.
— И это всё?
Крылатый развел руками.
— А что я делал остальное время? У меня ведь была такая длинная жизнь…
— Вспомните сами. На что вы тратили время? Лежали на диване? Смотрели телевизор? Пили пиво? Ругались с женой? Читали ерунду в интернете? Ржали над дурацкими видяшечками? Вступали в бесполезные споры на форумах? Вам лучше знать, на что вы спустили свою жизнь.
Душа нахмурилась и принялась складывать записанное время в столбик. Получив итоговую сумму, скомкала бумажку и кинула на ближайшее облако.
— А почему посты, которые я держал, не зачлись? Ведь…
— Они приносили пользу только вам, - хмыкнул ангел, - ближним вы не делали в это время ничего хорошего. Наоборот, были раздражительны, местами даже злы.
Душа окончательно скисла. Отлетела от ангела. Зависла на пару минут. Снова вернулась, понурая и притихшая.
— И что, совсем ничего нельзя сделать?
Ангел хмуро закрыл папку с личным делом. Помолчал, теребя в руках серое перо.
— Практически, ничего. Только если послать вас на повышение квалификации.
— Это как?
— Обычно. Родитесь заново и постараетесь прожить жизнь с пользой.
Душа насупилась. Оглядела райские кущи вокруг и тяжело вздохнула.
— Хорошо, отправляйте. Я буду помнить хоть что-то?
Ангел покачал головой и подул на душу. Она вспыхнула серебряным огнем, вздрогнула и с нарастающим гулом рухнула сквозь облако. Вниз, на Землю.
Чиновник пододвинул к себе папку с делом, послюнявил перо и записал на последней странице:
“Душа номер Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис. Направлена в командировку на добровольные курсы повышения квалификации.”
Где-то далеко, на Земле, заплакал новорожденный. Не слишком, знаете ли, приятно, когда командировка начинается со шлепка по попе.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 20:58 by ЛетягаПросмотров: 55Комментарии: 4
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