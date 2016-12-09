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Несерьезные истории

Командировка

— Это безобразие!
Ангел оторвал взгляд от Большой Книги судеб и с укором посмотрел на душу.

— Не надо кричать.

— Как это, не надо? Тут творится такое безобразие, а мне молчать?! Нет уж, я требую пересмотра своего дела.

Крылатый вздохнул, закрыл Книгу и нацепил на нос очки.

— Назовите номер своего райского удостоверения и суть ваших претензий.

— Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис.

На столе появилась толстая картонная папка.

— И чем вы недовольны?

— Мне неправильно посчитали стаж! Начислили всего восемнадцать лет, пять месяцев, три дня и семь часов. Ах да, и еще семь минут две секунды. А я между прочим почти восемьдесят лет прожил!

— Согласно трудовому кодексу загробного мира, статьям десять и двенадцать, а так же пункту седьмому параграфа триста двадцать второго, в стаж для получения райской пенсии входит срок, прожитый в земной жизни с пользой для вселенной, - отбарабанил райский чиновник и поправил очки, - вы должны это знать. Это рассказывают на третьем занятии для новичков.

— Я это знаю. Но посчитали мне его неправильно!

— Хорошо, давайте посмотрим.

Ангел пододвинул к себе папку, открыл и молча погрузился в бумаги. Душа нависла над чиновником и пыталась заглянуть в документы. Но тот отмахивался пушистым крылом и не дал разглядеть даже пару букв.

— Нет, всё верно, - ангел снял очки и протер мягкой тряпочкой, - всё измерено, взвешено и исчислено верно. Никакой ошибки.

— Не может быть! Как такое вообще может быть? Покажите мне, где это я потерял столько времени?

— Хорошо, - ангел раздраженно дернул крылом, - сейчас увидите.

Над столом всплыл радужный шар, зажегся мягким светом и показал младенца.

— Это вы только что родились. С этого момента и до совершеннолетия, стаж учитывается полностью, как у недееспособного.

Душа вытащила бумажку и карандаш и принялась записывать. Ангел ткнул в шар пальцем. Изображение понеслось в быстром темпе. Вот ребенок делает первые шаги, вот учится читать, идет в школу, выпускной вечер… Шар неожиданно наполнился темнотой.

— Ой! Что это?

— Вам исполнилось восемнадцать. С этого момента засчитывается только проведенное с пользой время. Бесполезно потраченное шар не покажет.

А темнота стала сменяться короткими отрывками видео.

— Вот вы сдаете кровь. Плюс час. Вот приняли участие в уборке леса от мусора. Плюс два часа.

— Стойте! Я там весь день провел.

— А работали - два часа. Остальное время - сачковали и пили пиво.

Душа покраснела.

— Помощь бабушке-соседке занести сумку - плюс пять минут. Тут большой кусок, когда вы были влюблены, - плюс две недели. Ага, вот вы нянчите дочку. Плюс пять недель в сумме….

Ангел продолжал комментировать, а душа строчила циферки на бумажке.

— Приняли самостоятельное решение - десять секунд. Покормили бездомного котенка. Плюс минута двадцать секунд….

Шар снова стал черным, немного повисел над столом и растворился в воздухе.

— И это всё?

Крылатый развел руками.

— А что я делал остальное время? У меня ведь была такая длинная жизнь…

— Вспомните сами. На что вы тратили время? Лежали на диване? Смотрели телевизор? Пили пиво? Ругались с женой? Читали ерунду в интернете? Ржали над дурацкими видяшечками? Вступали в бесполезные споры на форумах? Вам лучше знать, на что вы спустили свою жизнь.

Душа нахмурилась и принялась складывать записанное время в столбик. Получив итоговую сумму, скомкала бумажку и кинула на ближайшее облако.

— А почему посты, которые я держал, не зачлись? Ведь…

— Они приносили пользу только вам, - хмыкнул ангел, - ближним вы не делали в это время ничего хорошего. Наоборот, были раздражительны, местами даже злы.

Душа окончательно скисла. Отлетела от ангела. Зависла на пару минут. Снова вернулась, понурая и притихшая.

— И что, совсем ничего нельзя сделать?

Ангел хмуро закрыл папку с личным делом. Помолчал, теребя в руках серое перо.

— Практически, ничего. Только если послать вас на повышение квалификации.

— Это как?

— Обычно. Родитесь заново и постараетесь прожить жизнь с пользой.

Душа насупилась. Оглядела райские кущи вокруг и тяжело вздохнула.

— Хорошо, отправляйте. Я буду помнить хоть что-то?

Ангел покачал головой и подул на душу. Она вспыхнула серебряным огнем, вздрогнула и с нарастающим гулом рухнула сквозь облако. Вниз, на Землю.

Чиновник пододвинул к себе папку с делом, послюнявил перо и записал на последней странице:

“Душа номер Жэ Пэ сто тридцать восемь триста пятьдесят шесть семьсот двадцать пять Альфа бис. Направлена в командировку на добровольные курсы повышения квалификации.”

Где-то далеко, на Земле, заплакал новорожденный. Не слишком, знаете ли, приятно, когда командировка начинается со шлепка по попе.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Вчера, 20:58 by ЛетягаПросмотров: 55Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Душа ангел жизнь польза повышение квалификации рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:09
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1071|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 145
Здорово!) 18 лет и 5 месяцев в раю, а потом? +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:17
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9119|-3)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 647
Цитата: Tigger power
а потом?

Так повышение же квалификации! Новое воплощение и работа на благо всех живых существ. bully
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:39
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (452|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 125
Бесполезные споры на форумах. Не в бровь, а в глаз joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:46
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1061|0)
Публикаций: 431
Комментариев: 3 841
— Вспомните сами. На что вы тратили время? Лежали на диване? Смотрели телевизор? Пили пиво? Ругались с женой? Читали ерунду в интернете? Ржали над дурацкими видяшечками? Вступали в бесполезные споры на форумах? Вам лучше знать, на что вы спустили свою жизнь. - laughing ++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
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