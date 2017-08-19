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Несерьезные истории

Проклятие

Каждый год, в один и тот же день, в этом небольшом пруде кто-то тонул. Бабки крестились и плевались, спасатели матерились, но мрачная тенденция продолжалась уже много лет подряд. Кто-то даже предлагал освятить озеро, или принести жертву водяному, на крайний случай.

В один особо неблагополучный год, утонуло сразу четверо, с интервалом в несколько часов. Спасатели искали-искали утопленников, но так и не нашли. Тогда коммунхоз городка, где находился злополучный пруд, решил пригнать бульдозера, снести дамбу, прорыть небольшой канал и спустить пруд, к такой-то матери. Сказанно – сделано. Начала работать техника, параллельно спасатели прочесывали дно – и нашли утопленничков, правда в несколько большем количестве, чем планировали.

-- Может тут место проклятое? – спросила баба Таня, издалека глядя пустеющий котлован, - Кладбище ведь совсем рядом, может это души за собой людей тянут?

-- Ага, проклятое, - кивнул дед Иван, навалившись на клюку, - Держи карман шире. Проклятие тут одно, да только не на озере оно, а на людя’х наших. Тонут-то когда больше всего?

-- Когда? – завороженно переспросила женщина.

-- На день молодежи! – дед Иван с досады сплюнул, - Перепьют все, а потом в воду лезут, ясно дело, тонут. Не знаешь, что ли?

-- А все-таки, нечистое тут место. Сколько коров в соседнем болоте потонуло…

-- Пастухи глаза зальют, распустят стадо, вот и результат, - дед демонстративно постучал кулаком по лбу, - Думать надо. Сколько коров на железнодорожных путях сгинуло, никто не считал?

-- Так ведь ветка-то точно по старому кладбищу идет, я еще малой была, помню, что там раньше кладбище было. И люди там под поезд попадали не раз. Там и сейчас кладбище к самой насыпи подходит.

-- С родительского дня пьяные идут, лень крюка давать, вот и лезут на насыпь!

-- Да, ну тебя, дурака! Тебя послушать, так только пьяные у нас и гибнут! Проклятое у нас место, точно говорю!

Дед Иван ругнулся и поковылял домой. Баба Таня осенила себя и место, где только что стоял старик крестным знаменем.

А пруд этот через год снова набрали. В тот же год там парень утонул, на день молодежи.




Автор: portulakis.
Источник
Вчера, 19:22 by ЛетягаПросмотров: 140Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: тонуть спасатели озеро бабки кладбище проклятие

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:09
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 436
Вот неймётся людям,снова пруд залили,прав был дед,все утонувшие от алкоголя, в день молодёжи. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 109
[/quote]Проклятие тут одно, да только не на озере оно, а на людя’х наших.[quote]

Золотые слова! Зеленый змий многих утащил на тот свет...
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 07:37
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1674|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 184
На день ВМФ, даже не представляю статистику утонувших. Помню один пьяный в хлам, нырнул в Неву с криком:"Переплыву, и обратно!"-вода ледяная, течение сильнейшее, река широкая. Ну, конец ему,- думали. Даже трезвые моряки побоялись течения и спасать, не отчаялись. Переплыл, туда и обратно. Но исключение, только подтверждает правило. Сколько в тот день утонуло, таким образом?! И ведь специально в самых гиблых местах лезут, пьяным -море по колено.
Как бы там небыло, а после такого колличества смертей, место становится проклятым, берег в пруду такой, что выбраться трудно, а про дно и говорить нечего, репутация вызывает паническую атаку, что в воде смертельно.
++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: Жудит
Сегодня, 16:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 127
Цитата: Серебряная пуля
На день ВМФ, даже не представляю статистику утонувших. Помню один пьяный в хлам, нырнул в Неву с криком:"Переплыву, и обратно!"-вода ледяная, течение сильнейшее, река широкая.

Это еще хорошо, что День МВФ в разгар лета. Или не очень хорошо... Зимой лед не дал бы в воду сунуться.
Зарегистрирован: 17.11.2013
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