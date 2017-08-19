Проклятие

Летяга Просмотров: 140 Комментарии: 4 +7 Вчера, 19:22 by

Каждый год, в один и тот же день, в этом небольшом пруде кто-то тонул. Бабки крестились и плевались, спасатели матерились, но мрачная тенденция продолжалась уже много лет подряд. Кто-то даже предлагал освятить озеро, или принести жертву водяному, на крайний случай.В один особо неблагополучный год, утонуло сразу четверо, с интервалом в несколько часов. Спасатели искали-искали утопленников, но так и не нашли. Тогда коммунхоз городка, где находился злополучный пруд, решил пригнать бульдозера, снести дамбу, прорыть небольшой канал и спустить пруд, к такой-то матери. Сказанно – сделано. Начала работать техника, параллельно спасатели прочесывали дно – и нашли утопленничков, правда в несколько большем количестве, чем планировали.-- Может тут место проклятое? – спросила баба Таня, издалека глядя пустеющий котлован, - Кладбище ведь совсем рядом, может это души за собой людей тянут?-- Ага, проклятое, - кивнул дед Иван, навалившись на клюку, - Держи карман шире. Проклятие тут одно, да только не на озере оно, а на людя’х наших. Тонут-то когда больше всего?-- Когда? – завороженно переспросила женщина.-- На день молодежи! – дед Иван с досады сплюнул, - Перепьют все, а потом в воду лезут, ясно дело, тонут. Не знаешь, что ли?-- А все-таки, нечистое тут место. Сколько коров в соседнем болоте потонуло…-- Пастухи глаза зальют, распустят стадо, вот и результат, - дед демонстративно постучал кулаком по лбу, - Думать надо. Сколько коров на железнодорожных путях сгинуло, никто не считал?-- Так ведь ветка-то точно по старому кладбищу идет, я еще малой была, помню, что там раньше кладбище было. И люди там под поезд попадали не раз. Там и сейчас кладбище к самой насыпи подходит.-- С родительского дня пьяные идут, лень крюка давать, вот и лезут на насыпь!-- Да, ну тебя, дурака! Тебя послушать, так только пьяные у нас и гибнут! Проклятое у нас место, точно говорю!Дед Иван ругнулся и поковылял домой. Баба Таня осенила себя и место, где только что стоял старик крестным знаменем.А пруд этот через год снова набрали. В тот же год там парень утонул, на день молодежи.Автор: portulakis.

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