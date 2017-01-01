Воронёнок

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 16:08

Причина: Стилистика автора сохранена. Исключение из правил сайта.

BlueCat Просмотров: 304 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:41 by

Я завзятый фотограф и всю жизнь фотоаппарат таскаю с собой всегда, не только в турпоездках. Мало ли что интересное или забавное может встретиться где угодно - на улице, в магазине или на природе. Снимаю для себя, на мировую славу не претендую, так, какие-то удачные снимки выкладываю в соцсетях. Но вот вчера, субботним вечером, понадобилось мне дойти до аптеки за сиропом шиповника. Аптека в соседнем доме в дальнем торце, и с собой я взяла только мобильники, ключи и кошелёк, распихав всё по карманам. И разумеется, нечто интересное и ожидало меня на асфальтированной дорожке, ведущей к аптеке. Дорожка идёт вдоль дома с тыльной (безподъездной) стороны, где палисадники, а по другую её сторону - забор детского садика из металлических прутьев. Дорожка пешеходная, но легковые автомобили там изредка проезжают на малой скорости и паркуются вдоль забора. По обеим сторонам плотно растут деревья, так что дорожка похожа на аллею. И вот иду и вижу впереди на асфальте какую-то птицу, какую раньше не видела. Окрас как у галки, но размер чуть меньше. Приближаюсь, приглядываюсь, постепенно понимаю, что это птенец вороны. А я, надо сказать, никогда раньше воронят не видела. Этот уже подросток, но ещё на крыло не встал, ходит по дорожке, разгуливает, не убегает, не улетает. А вот и взрослая ворона - беспокойно вертится на дереве над птенцом, вздымает хохол на голове, громко каркает. Но вниз к нему не слетает.Я ещё и не подошла к птенцу, который на своих длинных ногах и с коротеньким хвостом больше был похож на какого-нибудь кулика или чибиса, как ворона сорвалась с ветки и пролетела над моей головой, коснувшись макушки крыльями. Я охнула от неожиданности, а ворона, развернувшись, с резким карканьем опять полетела на меня. На этот раз она вцепилась когтями в мои свеженамытые волосы и долбанула голову клювом. Не особо больно, но пугающе. Я матюкнулась и замахала руками. Шедшая за мной прогулочным шагом женщина в платочке нерешительно остановилась. Я крикнула ей, что ворона охраняет своего птенца и лучше ей обойти дом с другой стороны или пробежать быстренько. Ворона действительно атаковала женщину, подошедшую к птенцу слишком близко. Той пришлось, пригибаясь и прикрывая голову сумочкой, резво пробежать мимо птенца. Тот тоже не терялся - растопыривал крылья, широко разевал клюв, шипел и изображал агрессию,раскачиваясь на ходульных ногах. Короче, целое представление! Хичкок! А я без фотоаппарата!Тут на дорожке показалась семья - молодая пара с маленькой девочкой на велосипедике. Я крикнула им, чтобы они обошли дом другой стороной, потому что агрессивная ворона может испугать или поранить ребенка. Они послушались и повернули обратно. Ворона темвременем не преращала своих нападок на меня и безостановочно каркала. Я поняла, что к аптеке я просто не пройду, не в палисадник же ломиться. И уходить не хотелось - жалко было выпавшего из гнезда птенца, что с ним станет? Парочка машин уже успели проехать, чуть не задавив вороненка. Было непонятно, почему ворона не спускается на землю. Могла бы увести своё незадачливое чадушко с беспокойной дорожки в безопасный палисадник.Тем временем дорожка ненадолго опустела, остались только птенец у меня под ногами и его бдительная мамаша, зорко надзирающая за нами с деревьев. Я решилась сбегать домой за фотиком. Птенец, растопырив крылья, побежал за мной. Я припустила шибче, он тоже. Ворона, естественно, погналась за нами, норовя на лету долбануть меня клювом. К своему подъезду я позорно бежала бегом, птицы отстали. Дома я схватила верный фотик, всегда готовый к работе, и сдернула с вешалки подходящую шапку - зимнюю шляпу с полями из толстой ткани. Вот теперь я опять крэйзи-фотографёр, готовый ко всему.Вернулась на дорожку. Птенец притулился под автомобилем, мамаша наверху, на ветке. Я напялила дурацкую шляпу и начала торопливо фотографировать, отмахиваясь от вороны пластиковым пакетом. Тут и народ опять пошел - гуляющие семьи, пары, собачники с питомцами. Ворона бесстрашно заметалась ещё пуще, с криком нападая по очереди на ничего не подозревающих людей. Все махали руками, быстро пробегали мимо или сворачивали в сторону, мелких собачек уводили на поводках. Кто-то даже мне сказал, что ворона тут уже давно так летает.И тут появилась моя соседка по дому - полная женщина с крупной собакой дворянской породы. Псина была без поводка. Завидев воронёнка, она заинтересованно побежала к нему. Я перепугалась, что она его сейчас схватит и сожрёт, хотя и знала, что собака вообще-тодобродушная. Но ворона воспитала достойную смену - воронёнок, поддерживаемый мамой-защитницей, бесстрашно встретил противника широко разинутым клювом и шипением. Собаке так и не удалось его схватить. Целая катавасия! Я закричала соседке, чтобы скорее уводила собаку. Пока хозяйка её отлавливала за ошейник и оттаскивала от птенца, досталось по голове и ей.Тем временем солнце клонилось вниз, аптека оставалась недосягаемой, нежданное приключение затягивалось. Надо было как-то убрать неразумного птенца с дорожки. Брать его в руки нельзя - известно, что птицы могут бросить птенцов, если их касались руками. Хорошо, попалась подходящая ветвистая ветка. Прячась за автомобилем, веткой, как веником, я подпихнула птенца в сторону забора, к бордюру. Тяжеленький, однако, упитанный, сколько ж червяков получил от любящей мамы... Последнее усилие, и я переваливаю птенца через высокий бордюр.Ещё тридцать сантиметров газона - и он окажется на территории детского садика, где нет ни людей, ни собак, ни автомобилей. А до понедельника не будет и детей.Загораживаясь пакетом, я припустила в аптеку. Отоварилась сиропом и обратно. Слава Богу, воронёнок самостоятельно проник через решетку в садик и утомлённо сидел у песочницы. Мстительная ворона запомнила меня, других людей спокойно пропускает, а на меня продолжаетбросаться. Я чертыхаюсь - мол, глупое пернатое, я ж твоего дитёнка спасла, а ты всё придираешься! На землю, кстати, ворона так и не спустилась ни разу. Даже когда птенца от собаки отбивала, атаковала сверху.В раздумьях, как же она будет его кормить, я пришла домой, и тут только вспомнила, что в садике же обитает целый кошачий прайд - несколько взрослых особей и выводок из пяти подросших котят. Так что ни фига птенец не в безопасности. Думать о том,что произойдёт, когда эти две семьи - маленькая воронья и большая кошачья - пересекутся, даже не хочется. Надежда только на то, что кошки больше держатся с другой стороны здания, ближе к воротам. Скорей учись летать, малыш!

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