"Поцелуй предательства"

Kervus Просмотров: 142 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:59 by

Как там говорится в Евангелиях?Например, выдержка из Евангелия от Луки:"Поцелуй Иуды" (известен ещё как "Лобзание Иуды") — эпизод из Евангелий. Иуда Искариотский, один из учеников Иисуса Христа, вероломно предал своего Учителя.Чтобы указать на Христа, он, подойдя со стражей, поцеловал Иисуса ночью в Гефсиманском саду. Поцелуй Иуды относится в христианстве к числу Страстей Христовых.Выражение "Поцелуй Иуды" или "Иудин поцелуй" стало идиомой, выражающей высшую степень коварства человека, а также символом наивысшего предательства.

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