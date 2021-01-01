Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

"Поцелуй предательства"

Как там говорится в Евангелиях?

Например, выдержка из Евангелия от Луки:
Когда Иисус ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой дал знак: "Кого я поцелую, тот и есть". Иисус же сказал Иуде: "Иуда! Целованием ли ты предаёшь Сына Человеческого?"

"Поцелуй Иуды" (известен ещё как "Лобзание Иуды") — эпизод из Евангелий. Иуда Искариотский, один из учеников Иисуса Христа, вероломно предал своего Учителя.

Чтобы указать на Христа, он, подойдя со стражей, поцеловал Иисуса ночью в Гефсиманском саду. Поцелуй Иуды относится в христианстве к числу Страстей Христовых.

Выражение "Поцелуй Иуды" или "Иудин поцелуй" стало идиомой, выражающей высшую степень коварства человека, а также символом наивысшего предательства.

"Поцелуй предательства"

Вчера, 17:59 by KervusПросмотров: 142Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Поцелуй Иисус Иуда предательство авторский арт

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.