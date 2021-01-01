"Поцелуй предательства"Как там говорится в Евангелиях?
Например, выдержка из Евангелия от Луки:
Когда Иисус ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой дал знак: "Кого я поцелую, тот и есть". Иисус же сказал Иуде: "Иуда! Целованием ли ты предаёшь Сына Человеческого?"
"Поцелуй Иуды" (известен ещё как "Лобзание Иуды") — эпизод из Евангелий. Иуда Искариотский, один из учеников Иисуса Христа, вероломно предал своего Учителя.
Чтобы указать на Христа, он, подойдя со стражей, поцеловал Иисуса ночью в Гефсиманском саду. Поцелуй Иуды относится в христианстве к числу Страстей Христовых.
Выражение "Поцелуй Иуды" или "Иудин поцелуй" стало идиомой, выражающей высшую степень коварства человека, а также символом наивысшего предательства.
Вчера, 17:59 by KervusПросмотров: 142Комментарии: 0
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