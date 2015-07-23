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Смертомордая псина
Новость отредактировал
Estellan
- Вчера, 19:14
Вчера, 19:14 by
foxnik
Просмотров: 50
Комментарии: 5
+5
Ключевые слова:
Арт
собака
изображение
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Estellan
Вчера, 19:15
+1
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Комментариев: 2 028
А мне кажется, что морда у него наоборот - добрая.))
Плюс.
#2 написал:
DRUID
Вчера, 19:23
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Мой плюс Вам
#3 написал:
Летяга
Вчера, 19:27
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Комментариев: 8 516
Отличный пёс!
+++
#4 написал:
зелёное яблочко
Вчера, 19:28
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Льва напоминает, забавного такого.
#5 написал:
Tigger power
Вчера, 20:45
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Комментариев: 4 668
Такой холёсенький!) А так да, смертомордая! +++
У него в зубах кто?
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