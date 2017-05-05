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Страшные Арты

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сегодня мы знакомимся с творчеством Cheryl Baker — иллюстратора из США. Шерил — отличный пример того, как найдя свой стиль, можно развиваться в рамках того, что тебе нравится и близко. Как признается сама девушка, ее вдохновляют две вещи: декор интерьера в винтажном стиле и детские книги 19 века. Рисуя очередную работу, Шерил представляет как она будет смотреться в интерьере. Согласитесь, необычный подход.

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker



Автор работ: Cheryl Baker.
Текст: дежурка.
Источник.
Вчера, 21:20 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Иллюстратор стиль сказка Страшные Арты

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Комментарии

#1 написал: Элиния
Вчера, 22:52
-1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 93
Ой, какое обалденно интересное и необычно чудесное зверьЁ))) Добрые и проницательные образы, прочувствованные до мелочей. Плюс+++
Зарегистрирован: 5.05.2017
#2 написал: .KENT.
Сегодня, 01:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
какие же они страшные? -
Зарегистрирован: 19.10.2016
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