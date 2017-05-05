Сказочное настроение в иллюстрациях Cheryl Baker

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 2 +2 Вчера, 21:20 by

Сегодня мы знакомимся с творчеством Cheryl Baker — иллюстратора из США. Шерил — отличный пример того, как найдя свой стиль, можно развиваться в рамках того, что тебе нравится и близко. Как признается сама девушка, ее вдохновляют две вещи: декор интерьера в винтажном стиле и детские книги 19 века. Рисуя очередную работу, Шерил представляет как она будет смотреться в интерьере. Согласитесь, необычный подход.Автор работ: Cheryl Baker.Текст: дежурка.

Ключевые слова: Иллюстратор стиль сказка Страшные Арты

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