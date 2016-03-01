Возможно ли самостоятельно создать духа?

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 18:44

black_Ghost Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:44 by

Возможно ли самостоятельно создать духа? Думаю, кто-нибудь, кроме меня, задавался этим вопросом, но если его задать обычному человеку, то его ответом будет: "Нет". Так возможно ли это вообще или это просто миф, а человек сознательно не может изменить количество духов? Давайте попробуем разобраться.Если подобный запрос ввести в поисковик, то нам выпадут способы призыва духов, так что ссылаться на него мы не можем. Тогда подумаем логически. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо поставить несколько других вопросов:1. Есть ли удачные случаи создания духов?2. А как вообще можно создать духа?Отталкиваясь от первого вопроса, мы начинаем рассуждать, классифицируя духа по его возрасту.Первый тип духов, который мы с вами рассмотрим, - духи или призраки из различных легенд. Фактически, если опираться на легенды-первоисточники, выясняется, что данные «существа» появились раньше, чем появились упоминания о них. Этому может свидетельствовать тот факт, что в данных «документах» присутствуют довольно реалистичные описания «жизни существа», довольно-таки размытое описание его внешности (почему это один из ключевых фактов - я объясню при решении второго вопроса) и то, что упоминаний о смерти человека непосредственно из-за действий самого духа минимально. Всё это сводит деятельность человека в их создании только к тому, что он помнит о них и не даёт исчезнуть, из-за этого они не заинтересованы в смерти людей, ибо, если люди умрут, они также перестанут существовать, так как некому будет о них вспоминать.Второй тип - это духи из городских легенд. Эти уже больше подходят на роль рукотворных, но всё-таки фактически являются «естественными». Это доказывает то, что большинство из них имеют всё ещё достаточно реалистичный «жизненный путь» и хорошо проработанную предысторию, они не фигурируют в огромном количестве историй (не относится к Деду Морозу или Санта Клаусу, они хоть и являются героями большинства историй, но всё равно относятся к духам нерукотворным), описание внешности уже обретает черты, но всё равно не является детальным, упоминаний о смерти человека больше, чем у первого типа, но всё ещё мало, гораздо больше упоминаний о причинении вреда человеку, не несущем за этим его смерть. Как и первый тип, данные духи питаются и живут преимущественно за счёт своего наличия в памяти человека. Взяв в оборот эту информацию и выше описанные факты, можно практически без труда отнести их к «естественному» классу.И, наконец, третий и последний тип - духи костровых (лагерных) легенд и крипипасты. Данные духи великолепно подходят под формулировку «рукотворные духи». Они отличаются нелогичной, сюрреалистичной и зачастую богатой на былые пятна предысторией и таким же «жизненным путем», они - излюбленные герои разного рода историй и страшилок, имеют чётко (ну или довольно чётко) обрисованный внешний вид, а также большая часть упоминаний о них заканчивается человеческими жертвами. В их рацион питания, кроме упоминаний о них (чего в избытке), также входит и человеческая плоть/кровь или жизненная сила, эти факты, а также то, что их сила строго ограничена и полностью известна человеку, позволяет и даже в некоторых моментах обязывает отнести их к классу рукотворных духов.Ну, вот мы и разобрались, кто из духов может быть рукотворным. В принципе можно уже и заканчивать данное рассуждение, но неожиданно всплывают вопросы:1. А насколько сильными могут быть духи?2. Насколько сложно создать духа?Ответ на оба вопроса содержится в анализе одного из первоначальных вопросов, а именно второго вопроса.Как мы уже сказали, сила рукотворного духа строго ограничена, но также она зависит и от того, сколько людей знают и верят в этого духа.Вырисовывается и первый пункт пособия по созданию духа - наличие группы людей, которая верит в его существование. Данный эффект называется коллективным сознанием. Но мы ведь понимаем, что одного этого не достаточно, для того чтобы дух появился на свет. Вот здесь нам вновь пригодятся критерии, по которым мы сравнивали самих духов: внешний вид, предыстория и «жизненный путь», количество историй про этого духа, описание его способностей и итоги его существования. Какие-то из этих пунктов жизненно необходимы, какие-то вообще не имеют значения, но каждый из них является частью характеристики духа. Однако такого размытого и обобщённого способа создания недостаточно, правда? Ну, значит, самое время это всё собрать и расширить, так что вот он - теоретически рабочий способ создания духа:1. Необходимо создать хорошо обозначенный образ духа. То есть необходимо детально описать его внешний вид и способности. Обратите внимание на то, что способности не должны выходить за рамки разумного, никаких остановок времени или путешествия через него.2. Требуется наличие определённой группы людей, которые будут верить в него и смогут создать несколько собственных историй про этого духа. Привлечь таких людей поможет кровожадность вашего героя (необязательно именно кровожадность, можно воспользоваться и другими способами привлечения внимания).3. Не жизненно важно, однако это поможет привлечь к духу внимание: хорошая предыстория и такой же «жизненный путь».Вот, в принципе, и весь способ.Получается, теоретически создать духа возможно, это не раз доказывалось практикой, однако его сила будет заметно меньше, чем сила похожих духов «естественного» класса. Также само создание сопряжено с большим количеством трудностей, если ты Вася Пупкин из 1б, всё, что ты можешь, - это писать гневные комментарии под очередным видео, то даже с помощью всех своих друзей и знакомых тебе не удастся создать собственного духа.

Ключевые слова: Духи создание духов теория авторская история

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