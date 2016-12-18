Странный канал YOUTUBE на русском

happyfox Просмотров: 78 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 12:08 by

Нашел очень странный канал, немного даже пугающий. Канал называется ETNV TV. Что интересно, в поисковике, если вбить это название, канал найти невозможно, только видео, что очень странно. На канале добавлена классическая музыка, какие-то треклисты, но самое главное - это "сериал".Сами видео достаточно странные и вызывающие у многих тревогу, но скорее всего те, кто говорил о том, что их эти видео пугают, добавляли, что боятся кукол.Начнем с первого эпизода:Сначала показывают детей, играющих в куклы, рассказывают о ее функциях. Потом начинается заставка и сам "сериал". Скорее всего это отрывок из некоего документального фильма, так как повествование ведется с середины. как мне показалось... "Он мне дал телефон и сказал ему позвонить"... Лицо человека скрыто, голос изменен...Второй эпизод:Продолжение размышлений по поводу прошлого, затем речь идет о "Новом искусстве", опять кадры с куклами.Третий эпизод:Этот же человек рассказывает о девушке по имени Карина и читает стихи.В описании: "Кто такая Карина? Транспарадигматор или случайная знакомая?" Значение слова "транспарадигматор" найти не удалось.Четвертый (?) эпизод:Нечто похожее на учебный фильм о "Новом Искусстве" - на видео маленькая девочка с куклой, время от времени появляются аннотации к ее действиям. Опять же, не ясно, о чем говорится - про мир, "где художник работает на инженера", интерпретацию, отражение реальности...Четвертый (реальный эпизод):Особенно меня напугал кадр 1:08. В целом тот же человек продолжает свое повествование. Теперь речь идет о незнакомой квартире. В этой серии он очень странно говорит...Пятый эпизод:Пока что это последний, хотя видно, то рассказ не закончен. Человека, который на видео, приглашают в "большой дом", в котором проводят собрание (кого? какое?), однако в этом доме было много дверей, которые не стоило открывать... Скорее всего будут еще видео, так как история, судя по контексту, только начинается.Странные видео, примерно конца 90-х - начала 2000-х, о чем говорят и качество, и эффекты - видео явно делалось не в Sony Vegas... Да и сама атмосфера очень напоминает именно этот период - даже оформление самого канала. Полумрак, грустная музыка, старые хроники. Авторство не указывается, информации про этот сериал нигде мне найти не удалось.

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