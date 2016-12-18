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Странный канал YOUTUBE на русском

Нашел очень странный канал, немного даже пугающий. Канал называется ETNV TV. Что интересно, в поисковике, если вбить это название, канал найти невозможно, только видео, что очень странно. На канале добавлена классическая музыка, какие-то треклисты, но самое главное - это "сериал".

Сами видео достаточно странные и вызывающие у многих тревогу, но скорее всего те, кто говорил о том, что их эти видео пугают, добавляли, что боятся кукол.
Начнем с первого эпизода:

Сначала показывают детей, играющих в куклы, рассказывают о ее функциях. Потом начинается заставка и сам "сериал". Скорее всего это отрывок из некоего документального фильма, так как повествование ведется с середины. как мне показалось... "Он мне дал телефон и сказал ему позвонить"... Лицо человека скрыто, голос изменен...

Второй эпизод:

Продолжение размышлений по поводу прошлого, затем речь идет о "Новом искусстве", опять кадры с куклами.

Третий эпизод:

Этот же человек рассказывает о девушке по имени Карина и читает стихи.
В описании: "Кто такая Карина? Транспарадигматор или случайная знакомая?" Значение слова "транспарадигматор" найти не удалось.

Четвертый (?) эпизод:

Нечто похожее на учебный фильм о "Новом Искусстве" - на видео маленькая девочка с куклой, время от времени появляются аннотации к ее действиям. Опять же, не ясно, о чем говорится - про мир, "где художник работает на инженера", интерпретацию, отражение реальности...

Четвертый (реальный эпизод):

Особенно меня напугал кадр 1:08. В целом тот же человек продолжает свое повествование. Теперь речь идет о незнакомой квартире. В этой серии он очень странно говорит...

Пятый эпизод:

Пока что это последний, хотя видно, то рассказ не закончен. Человека, который на видео, приглашают в "большой дом", в котором проводят собрание (кого? какое?), однако в этом доме было много дверей, которые не стоило открывать... Скорее всего будут еще видео, так как история, судя по контексту, только начинается.

Странные видео, примерно конца 90-х - начала 2000-х, о чем говорят и качество, и эффекты - видео явно делалось не в Sony Vegas... Да и сама атмосфера очень напоминает именно этот период - даже оформление самого канала. Полумрак, грустная музыка, старые хроники. Авторство не указывается, информации про этот сериал нигде мне найти не удалось.
Сегодня, 12:08 by happyfoxПросмотров: 78Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: youtube куклы канал странное странное видео Deep web сериал

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Комментарии

#1 написал: Varg Snickernes
Сегодня, 13:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Гляну, пока кушаю. Заинтересовал да еще и видео предоставил. А не как всегда:"я упал в обморок, а телевизор взорвался и канал найти больше не удавалось" или чего-то в этом роде. Плюс.
Зарегистрирован: 18.12.2016
#2 написал: SAMIDARA
Сегодня, 14:09
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 122
Сериал очень интересен. +++++
Похоже что автор очень сильно любит кукол.
Зарегистрирован: 1.06.2016
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