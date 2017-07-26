Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 10:09 by

Мы заходим на зловещую территорию призраков – заброшенную психиатрическую больницу. Место зловещее, здесь насильно держали разных неугодных людей, юродивых и много кого еще. Основная больница действующая, мы же побываем в заброшенном старинном корпусе, чьи стены хранят не мало памяти…История очень интересная.Она была самой большой психбольницей в Воронежской области. Больница "Орловка" была организована в 1904 году земским врачом Баженовым Н. М. До революции больница была небольшим лечебным учреждением. После революции она стала называться лечебница для душевно-больных колония "Орловка".За годы Советской власти больница значительно выросла и к 1939 году имела 1100 сметных коек.11 С июня 1942 года по февраль 1943 года больница находилась на оккупированной территории. Здания больницы были сильно разрушены и приведены в негодность. 14-15 июля карательной командой СС во главе со штурмфюрером СС Августом Брухом здесь были произведены массовые расстрелы советских граждан: уничтожено свыше 720 человек душевно-больнгых, лечащие врачи С.Е. Груздь, Е.Л. Резникова и ее грудной сын, 13 раненых советских воинов, 5 женщин, выселенных оккупантами из Воронежа, учитель музыки в Орловке С.А. Мешковский. Убитых зарывали в ямах и рвах на территории лечебницы. Помещения больницы использовались фашистами под конюшни. В 1943 году после изгнания оккупантов здесь же останки погибших перенесли в общую могилу. В послевоенное время не только восстановлены разрушенные корпуса, но и построены новые.Автор: vmulder.

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