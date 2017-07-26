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Заброшки


Заброшки

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Мы заходим на зловещую территорию призраков – заброшенную психиатрическую больницу. Место зловещее, здесь насильно держали разных неугодных людей, юродивых и много кого еще. Основная больница действующая, мы же побываем в заброшенном старинном корпусе, чьи стены хранят не мало памяти…

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

История очень интересная.
Она была самой большой психбольницей в Воронежской области. Больница "Орловка" была организована в 1904 году земским врачом Баженовым Н. М. До революции больница была небольшим лечебным учреждением. После революции она стала называться лечебница для душевно-больных колония "Орловка".
За годы Советской власти больница значительно выросла и к 1939 году имела 1100 сметных коек.11 С июня 1942 года по февраль 1943 года больница находилась на оккупированной территории. Здания больницы были сильно разрушены и приведены в негодность. 14-15 июля карательной командой СС во главе со штурмфюрером СС Августом Брухом здесь были произведены массовые расстрелы советских граждан: уничтожено свыше 720 человек душевно-больнгых, лечащие врачи С.Е. Груздь, Е.Л. Резникова и ее грудной сын, 13 раненых советских воинов, 5 женщин, выселенных оккупантами из Воронежа, учитель музыки в Орловке С.А. Мешковский. Убитых зарывали в ямах и рвах на территории лечебницы. Помещения больницы использовались фашистами под конюшни. В 1943 году после изгнания оккупантов здесь же останки погибших перенесли в общую могилу. В послевоенное время не только восстановлены разрушенные корпуса, но и построены новые.

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке
Действующий корпус Орловки

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке

Заброшенный корпус психбольницы в Орловке


Автор: vmulder.
Источник.
Сегодня, 10:09 by ЛетягаПросмотров: 50Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Орловка больница психушка заброшка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:11
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (535|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 747
14-15 июля карательной командой СС во главе со штурмфюрером СС Августом Брухом здесь были произведены массовые расстрелы советских граждан: уничтожено свыше 720 человек душевно-больнгых, лечащие врачи С.Е. Груздь, Е.Л. Резникова и ее грудной сын, 13 раненых советских воинов, 5 женщин, выселенных оккупантами из Воронежа, учитель музыки в Орловке С.А. Мешковский. Убитых зарывали в ямах и рвах на территории лечебницы. Помещения больницы использовались фашистами под конюшни.
- это просто кошмар! Господи, сколько же там невинно убиенных, а?
Место поистине страшное! даже фотографии вызывают какой-то дискомфорт. Неприятные...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:26
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