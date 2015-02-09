Посёлок-призрак

Летяга Просмотров: 77 Комментарии: 3 +3 Вчера, 17:33 by

Недалеко от города, где я живу (всего в 15 минутах езды от него), в лесном массиве на берегу живописного озера есть местечко, напоминающее постапокалиптический пейзаж, или окраину мёртвой Припяти после чернобыльской аварии. Но здесь не было никакой аварии, никогда не происходило землетрясений или военных действий.Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас от этих развалин веет потусторонним холодом. Каждый раз, когда я посещаю это место - ощущается тяжелая энергетика, от которой невольно "мурашки бегут по спине" даже днем, а ночью ни за что не решился бы там оказаться (я не сталкер и не экстремальный турист, просто иногда проезжаю по местам своего раннего детства). В этом месте начинаешь понимать, что не человек владыка природы, а она, во всевластии наводит своей рукой порядок, берёт над всем верх и восстанавливает свой пейзаж, когда бездействует человек.Что же это за мрачное странное место?Оно находится близ посёлка Отрадное в Михайловском районе Волгоградской области (49°59'26"N 43°11'37"E).Его история началась в середине пятидесятых при Хрущёве. Здесь, вдали от цивилизации и городских заводов, на лоне чистой природы вначале планировалось построить дом отдыха для тружеников партии. Строящийся оздоровительный комплекс получил название - санаторий "Лазурный". Но вскоре комплекс решено было перепрофилировать для иной цели - он станет школой-интернатом для обучения одаренных детей страны – будущей элиты Советского Союза. К концу 1959 г. строительство завершилось, и в 1960-м здесь состоялось открытие школы-интерната имени Н.К.Крупской.Сюда привозили самых талантливых, самых одаренных сирот. С ребятами здесь жили и занимались не просто школьные учителя, а доктора наук, преподаватели университетского уровня. Попасть в такое место было мечтой педагога - отбирались только лучшие из лучших. Время работы в интернате Крупской многие педагоги до сих пор вспоминают как самое лучшее и плодотворное в своей профессиональной жизни.Часто воспитанникам устраивали встречи с видными деятелями партии и известными людьми. Например, в качестве почетного гостя здесь побывал однажды народный артист СССР Михаил Пуговкин.Детям были созданы хорошие условия для здоровой жизни и всестороннего развития. Воспитанники интерната не были лишь потребителями. Они сами активно участвовали в организации быта, что способствовало их подготовке к будущей самостоятельной жизни.Все эти архивные фото дают нам некоторое представление о том, как выглядело это место пол-века назад.За 30 лет существования школы-интерната здесь было проведено 25 выпусков учеников и вручены аттестаты о среднем образовании более чем 1300 воспитанников.Но что же случилось потом, и почему всё превратилось в руины?К 1989 году многие здания и коммуникации уже нуждались в ремонте, и тогда было принято решение временно закрыть школу-интернат, передав оставшихся учеников в другие интернаты Волгоградской области.Ремонт начался с системы водоснабжения, но на том и закончился. Развал СССР разрушил и судьбу этого уникального уголка: он стал никому не нужен. Весь посёлок начали потихоньку разворовывать. Но все здравомыслящие люди понимали, что бросать его на произвол судьбы будет более чем кощунством. Начались поиски вариантов возрождения, в результате которых посёлок был приобретён коммерческой организацией под воссоздание на его базе санатория-профилактория "Лазурный".Но и тут дальше восстановления ограды дело не пошло, здания продолжали приходить в упадок. После первой неудачи интернат вернулся в собственность райадминистрации, которой вёлся поиск инвесторов, давались объявления о продаже... Лишь осенью 2008 года после аукционных торгов посёлок обрёл нового хозяина в лице строительной организации. Вновь забрезжила надежда на оживление. Рассматривались идеи о перепрофилировании его под жильё в экологически чистой зоне, дом отдыха, лечебное учреждение или спортивную школу. Все здания тогда ещё были целы и не подвержены серьезным разрушениям, их всё ещё можно было отремонтировать.Вот так они выглядели 2008 году:Но ремонт так и не состоялся, и школе, к сожалению, было уже не суждено более открыться никогда. Мировой финансовый кризис, захлестнувший Россию в 2008-м, не позволил новым владельцам осуществить ремонт комплекса. Территория вместе со всеми зданиями была продана частному лицу, однако целью его покупки было отнюдь не возвращение посёлка к жизни и его былой красоте. По всей видимости, здания уникального учебного заведения советской эпохи были выкуплены под слом.Теперь все здания практически разрушены и разобраны, большинство из них уже не подлежит восстановлению. Вот так они выглядят сегодня:Выкопаны все коммуникации, плиты сложены стопкой — видимо, для последующей продажи. Жалко до боли — здания, построенные в стиле "сталинский ампир", были очень красивые. Досадно, что им не нашли лучшего применения, чем просто пустить на слом.А в заключение предлагаю совершить 5-минутный экскурс над этим посёлком-призраком с высоты птичьего полёта (съёмка с квадрокоптера.Автор: XPainter.

Ключевые слова: Интернат посёлок разруха заброшка

Другие, подобные истории: