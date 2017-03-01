"Кладбище" болидов Формулы-1
Под такими темами в комментариях в интернете обычно пишут - ЛУЧШЕ БЫ МНЕ ОТДАЛИ!
Во Франции прямо под открытом небом обнаружили болиды «Формулы-1» 1980-х и 1990-х годов. Машины стоят загруженными на прицепы и находятся в плохом состоянии. Сообщается, что это могут быть не оригинальные авто Ferrari, Lotus и Renault, а их макеты, которые стояли в музее или частной коллекции. Усомниться в подлинности машины заставляют их номера и раскраска кузовов, которая не совпадает с настоящими болидами.
Автор: masterok.
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Сегодня, 02:02 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Франция болиды Формула-1 макеты