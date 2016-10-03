Старая Биржевая больница

Старая Биржевая больницаСтарая Биржевая больница (1881), построенная для речников и сезонных работников и содержавшаяся на средства Хлебной биржи.
В принципе, типичная формальность - народу в Рыбинск летом понаезжало десятки тысяч, а больница была рассчитана всего на 40 коек, но зато местное деревянное зодчество обогатилось очень симпатичными зданиями.
Территория всё еще под присмотром, поэтому обошли и сняли далеко не всё, что хотели. Оно и понятно: уже видна была работа металлоискателей (вывезли железные кровати, срезали батареи), с другой стороны здания в таком состоянии, что в основном восстановлению не подлежат.
Авторы: firefox19, varandej
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Сегодня, 10:35 by ЛетягаПросмотров: 41Комментарии: 0
Ключевые слова: Рыбинск больница заброшка