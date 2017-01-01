В заброшенной психбольнице Ульяновска

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:07 by

Территория Ульяновской психиатрической больницы по понятным причинам не привлекает простых горожан, несмотря на красивые здания и открывающийся прекрасный вид на Волгу. И уж тем более редкий гость забредет дальше действующих корпусов. А между тем недалеко от них находится разрушающееся здание психбольницы, которое имеет свою историю.Атмосфера здесь по-настоящему удручающая: облупившаяся повсюду краска, битое стекло, обвалившиеся стены. Ходишь по коридору, заглядывая в комнаты, а по коже бегут мурашки. Какие тайны хранят эти стены?Здание, которое вы видите на снимках, является "павильоном для больных женщин" имени Василия Александровича Копосова - "Копосовский павильон". Расположен он на территории Карамзинской колонии, а построен в честь тридцатипятилетия деятельности основателя колонии Копосова на посту директора.Архитектором "Копосовского павильона" выступил Федор Осипович Ливчак. На снимке можно увидеть проект павильона для женщин.На фронтоне главного фасада, обращенного в сторону Волги, была нанесена надпись позолоченными буквами - "Павильон имени В.А. Копосова". Однако в настоящее время надпись полностью утрачена.В настоящее время творение Ливчака медленно, но верно разрушается. Причины, по которым корпус психиатрической больницы перестали использовать, а также точная дата его закрытия достоверно неизвестны.Судя по всему, здание совсем скоро полностью обрушится, и вскоре о нем останутся лишь упоминания в краеведческих статьях.Исторический материал, в том числе архивные снимки, были предоставлены архивистом Антоном Шабалкиным, за что выражаю ему огромную благодарность.Автор: nat_velikanova

Ключевые слова: Психбольница заброшка Ульяновск.

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