Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

В заброшенной психбольнице Ульяновска

Территория Ульяновской психиатрической больницы по понятным причинам не привлекает простых горожан, несмотря на красивые здания и открывающийся прекрасный вид на Волгу. И уж тем более редкий гость забредет дальше действующих корпусов. А между тем недалеко от них находится разрушающееся здание психбольницы, которое имеет свою историю.
Атмосфера здесь по-настоящему удручающая: облупившаяся повсюду краска, битое стекло, обвалившиеся стены. Ходишь по коридору, заглядывая в комнаты, а по коже бегут мурашки. Какие тайны хранят эти стены?
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/495542/495542_original.jpg
Здание, которое вы видите на снимках, является "павильоном для больных женщин" имени Василия Александровича Копосова - "Копосовский павильон". Расположен он на территории Карамзинской колонии, а построен в честь тридцатипятилетия деятельности основателя колонии Копосова на посту директора.
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/499406/499406_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/499077/499077_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/499473/499473_original.jpg
Архитектором "Копосовского павильона" выступил Федор Осипович Ливчак. На снимке можно увидеть проект павильона для женщин.
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/503567/503567_1000.jpg
На фронтоне главного фасада, обращенного в сторону Волги, была нанесена надпись позолоченными буквами - "Павильон имени В.А. Копосова". Однако в настоящее время надпись полностью утрачена.
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/503333/503333_1000.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/496786/496786_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/495179/495179_original.jpg
В настоящее время творение Ливчака медленно, но верно разрушается. Причины, по которым корпус психиатрической больницы перестали использовать, а также точная дата его закрытия достоверно неизвестны.
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/494832/494832_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/493545/493545_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/493585/493585_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/493844/493844_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/494237/494237_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/494589/494589_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/495009/495009_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/496606/496606_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/495641/495641_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/496985/496985_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/498523/498523_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/497535/497535_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/498158/498158_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/498784/498784_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/500292/500292_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/500921/500921_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/500992/500992_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/501980/501980_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/502455/502455_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/502590/502590_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/502803/502803_original.jpg
Судя по всему, здание совсем скоро полностью обрушится, и вскоре о нем останутся лишь упоминания в краеведческих статьях.
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/503273/503273_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/nat_velikanova/46088587/500195/500195_original.jpg
Исторический материал, в том числе архивные снимки, были предоставлены архивистом Антоном Шабалкиным, за что выражаю ему огромную благодарность.



Автор: nat_velikanova
Источник
Сегодня, 12:07 by ЛетягаПросмотров: 11Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Психбольница заброшка Ульяновск.

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.