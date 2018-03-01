16 таинственных объектов, пойманных на камеру
В этом топ-16 списке мы смотрим на перемещение таинственных объектов, которые были пойманы при движении на камеру. Что, по-вашему, настоящее, а что - фальшивка? Сообщите свои мысли по этому поводу в комментариях. Наслаждайтесь моим анализом этих странных видеороликов. А вернее, переводом.
Автор - неизвестен.
Английский оригинал видео -ссылка.
Перевод/озвучка/монтаж - ссылка (я).
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:05
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 17:05 by ksenon1321Просмотров: 28Комментарии: 0
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