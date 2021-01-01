Только не расстановки по Хеллингеру

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:39

allcatsworld Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:39 by

Зимой знакомая Ярослава рассказала про такую штуку, как "расстановки по Хеллингеру". Подробнее про них можно прочитать тут: https://constellations.ru/method.html если вдруг не знаете, что это за фигня.Этот феномен пока не получил признанного официальной наукой объяснения. Это явление широко известно в неконвенциональной науке, практиках, сохранившихся в традиционных культурах (шаманской работе), эзотерике, ну вы поняли.Далее со слов Яры:"Я ходила на расстановки несколько раз, к разным людям. Это очень интересный опыт. Пока сам не испытаешь, думаю, поверить в такое сложно. Когда ставишь заместителя на место, ну , например, своего мужа или брата — и заместитель начинает рассказывать прямо его словами, бросает в дрожь. И если сама становишься на чье-то место и ощущаешь совершенно чужие ощущения и эмоции в себе, и начинаешь говорить всякое странное, а заказчик стоит с круглыми глазами и говорит, что это вот прямо слова и фразочки его мамы.Я была наблюдателем однажды, сидела смотрела, как 50-летние тетеньки катаются по полу в роли младенцев. Ведущая при этом не то, чтобы что-то делала, задавала вопросы какие-то по ходу, никаких гипнозов и запрещенных веществ.И это весьма интересный опыт, когда ты внезапно ощущаешь себя совсем другой личностью, например, мужчиной, отцом семейства и при этом находишься в собственном теле.Однажды я заказывала расстановку для решения неких семейных проблем и была очень удивлена, когда заместитель, "воплощающий" мою бабушку, вдруг начал говорить о ее большом чувстве вины по отношению к некоему умершему родственнику (обстоятельства были подробно описаны участником расстановки). Я об этом не знала, но потом поговорила с бабушкой, и оказалось, что всё правда, и бабушка всю жизнь живёт с тяжёлым чувством вины. Для меня же это была абсолютная новость. Так что расстановки работают. Не знаю, как, но работают. Насколько я помню, Хеллингер когда-то и сделал это открытие, "назначив" то ли кого-то, то ли себя, отцом ребенка, про которого что-то там рассказывал, и обнаружил, что заместитель что-то ощущает".Ради интереса я попробовала одна сходить на что-то похожее, только там нечто совсем эзотерическое было. Некоторые участники прям бились в конвульсиях, один человек назвал меня своей матерью и сказал, что у меня такая любовь во взгляде, хотя я просто ржала с него...После этого опыта сказала Яре:«— Как так получается, что человек начинает чувствовать что-то за героя истории? Какие такие механизмы работают? Для меня это на уровне гипножабы с попными чакрами и кажется полным бредом. Не верю ни в эзотерику, ни в подобное. Когда-то в подростковом возрасте, когда еще хотелось верить в чудеса и магию, подвоха я не искала, пробовала какие-то практики, правда, не групповые, всегда было разве что ощущение, что то ли это все какой-то бред, то ли я какая-то не такая, что нифига не работает».«— Тогда давай со мной сходим на расстановки. Там проверенное место» — предложила Ярослава.Когда мы шли шаманить (или как это называть?), Я думала о том, что если в группе не скептически настроенных людей, то один скажет, что чувствует эзотерические ощущения, остальные, чтобы не выглядеть хуже, и не чувствовать себя хуже других, тоже так скажут, они ж тоже тонко чувствующие натуры, а не бревна какие-то. И даже немного в это поверят, опять же они не могли не почувствовать, они ж не бревна. Я считаю это все самовнушением, в любой фразе человек может найти что-то про себя или близких, если очень захочет. Ну, если вернее сказать, считала.Считала так в прошлом.Итак, начну с того, что расстановщик начинал работать с моим запросом, настраивался на запрос, чтобы понять, какая именно проблема на данный момент действительно важна.Далее выяснял про семью моих родителей, были ли неблагополучные ситуации, ранние смерти, тяжёлые болезни, страшные тайны, абортыши, убийства или самоубийства и прочая муть-баламуть. Как сказал расстановщик, каждый человек несёт в себе силу и энергию своих предков, во как! Бывает, что человеку приходится нести на себе тяжелое бремя, жизнь не приносит радости, он проживает не свою судьбу, и это из-за родовых травм. Я решила побыть заместителем, так как говорить про свою семью с этими поехавшими мне не хотелось.И вот меня выбирали заместителем, меня вызвал высокий парень лет 25-28. Началось движение, не знаю, как иначе это описать. Расстановщик проводил с нами работу, направляя наши слова и действия. У парня начали появляться разные чувства и эмоции, которые он начал описывать: грусть, апатия, замкнутость, одиночество. Я же ничего не чувствовала, кроме дискомфорта от всего происходящего. Внезапно юноша схватил меня крепко за плечи и сказал:— Назначаю тебя собой.И что-то пробубнел, то ли дату какую-то назвал, то ли ещё что-то. Я так и не поняла.И, клянусь своей левой пяткой, я словно провалилась в осознанный сон.Во сне чётко понимаю, что я мальчишка, проснувшийся в классической подростковой пост-советской комнате с ковром на стене, сама же чувствовала, нет, даже была юношей-подростом в тот момент.Как же мне не хотелось просыпаться в холодное утро, вставать с тёплой кровати, потом натягивать неудобную одежду и сидеть полчаса на кровати, не понимая, что происходит. Я помнила, что прошлой зимой у меня было очень много истерик и выгораний. Очень не хочется ходить в школу, потому что это из-за неё я плохо чувствую себя морально, да и физически.Потом я обнаруживаю себя в школе. Всё такое мутное, свет до отвращения неприятно бирюзовый, состояние сонное, на мне неудобный чёрный свитер и шумы в голове.Вокруг холодный кабинет, унылые одноклассники с сонными рожами, старые парты, тусклое освещение и вселенская усталость.Гробовая тишина в классе, а учитель что-то там рассказывает монотонным нудным голосом, а я сижу как статуя, ноль мыслей в голове. Обычно в это время народ в таком непонятном состоянии, что никто ничего не вдупляет, особенно на первом уроке. На улице противно воет ветер и моросит дождь. Туман прибавляет мрачности всему происходящему. Словно там, за ним, ничего нет. Пусто.Голос учителя, тишина в классе и гул перемешиваются. И голодный желудок бурчит, потому что нормально не завтракала с утра.Тут я чувствую, как в кармане вибрирует кнопочный мобильный телефон. Незаметно беру его, прячу под партой и читаю СМС, которое прислал отец:Когда я вышла из транса, ну или что это было, я плакала и чувствовала себя отвратительно. Не знаю и не помню, как дошла домой. Больше я такие мероприятия не ходила, да и не хочется.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Эзотерика видения необъяснимое практика

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