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Стихи

Сказка для врослых

Кем-то смятая подушка,
Вскрыт пакетик с молоком...
В кресле? Мягкая игрушка?
Не на месте! Не на том!

Пропадают вилки-ложки,
Кошка носится - чума!
По ночам топочут ножки.
Но откуда? Я одна!

Нет детей в моей квартире,
Прятать некому ключи.
Вдох и выдох! Три, четыре!
Это глюки! Да, они!

Ту неделю я грешила
На соседей-алкашей.
То искала по квартире
Норки крысок и мышей!

Ни следов, ни злых воришек!
Спать легла, затух ночник.
Слышу: снова шорох мышек.
Кто-то в комнату проник...

И, едва, сомкнув, устало,
Разлепила я глаза:
Присмотрелась... Завизжала!!!
Что за чудо? Не одна.....

На груди моей - лохматик!
Нет, не кошка. Просто мех!
(Бедный папа- математик!
Ты не верил в этих НЕХ!)

Руки-ножки человечка!
Глазки-бусинки блестят.
(Тише, бедное сердечко,
Не стучи так невпопад).

Снял шапчонку НЕХ лохматый,
Улыбнулся... Ну, дела!
Я от этого движения,
Мама, чуть не родила!

"Доброй ноченьки, хозяйка," -
Прошептало существо.
У меня прилипла майка!
Стало дёргаться плечо...

И, достав довольно ловко
Из обрывков прошлых дней
Этикета расстановки,
Я ответила: "Окей!

"Здравствуй, чудо-огорчение,
Или нелюдь, или Нех,
Чем обязана вторжению?
Это к счастью? Или... грех?"

А сама смотрю, стараясь
Побороть в коленках дрожь!
Морда кошки (улыбаюсь),
С человечьей тоже схож...

Засмеялся мой лазутчик:
"Я не нелюдь, я - другой!
У меня от дома ключик!
Я - обычный ДОМОВОЙ!"

Натянула одеяло
Я до самых до бровей.
И подумала: "Бывало!
Даже хуже... Пусть. Окей!"

Человечек улыбнулся:
"Извини, коль напугал,
Я не думал... - и запнулся, -
Я никак не ожидал,

Ты прости, хозяйка, Куцю,
Я о многом не прошу,
Молока бы мне полблюдца,
И рогаликов хочу!

А за то, моя хозяйка,
Буду правдою служить.
Начищать игрушку-зайку
И за кошкою следить".

Уняла биенья сердца,
Утрясла в коленках дрожь,
"Ладно, - прошептала "перцу", -
Парень, видно, ты хорош!

Оставайся, Куця, в доме,
Оставайся на века!"
(Я сама по доброй воле
Не пустила б мужика!).



P. S.

Зажигаю свечку на ночь,
Пред иконою молюсь,
Куця ждёт. Молчит, засранец!
Не приветствует... И пусть.

Ша! Покой! Любви и ласки!
Я, Кошак и Домовой...
Все. Конец волшебной сказке.
Взрослым тоже на покой!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 09:53
Вчера, 09:52 by marzzzПросмотров: 101Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Домовой кошак нечто авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 09:55
+5
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (858|-1)
Публикаций: 311
Комментариев: 2 403
Повеселили, от меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 10:10
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2448|0)
Публикаций: 1 280
Комментариев: 8 790
Прикольный стишок, давненько таких не читал.) Повеселили, классно и складно написали! Молодцом!!! +++

Ты прости, хозяйка, Куцю,
Я о многом не прошу,
Молока бы мне полблюдца,
И рогаликов хочу!

Тоже бы сейчас не отказался от молочка с рогаликами))) da

чаепитие с баранками
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Tigger power
Вчера, 10:12
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1970|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 668
Хороший какой Куця, за молоко и рогалики столько обязанностей на себя взвалил) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:55
+2
Группа: Комментаторы
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Супер yeeeah .
Не могу представить себя на месте ГГ. Я бы Богу душу отдала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: conjure one
Вчера, 14:18
+3
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Группа: Активные Пользователи
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Имя странное - Куця. Я сперва подумал, что очепятка) Но когда увидел КуцЮ, именно в таком написании, то подумал про Костю Цзю))) Рит, признавайся, кого ты там зашифровала?! feel +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: marzzz
Вчера, 14:33
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 769
Цитата: conjure one
Имя странное - Куця. Я сперва подумал, что очепятка) Но когда увидел КуцЮ, именно в таком написании, то подумал про Костю Цзю))) Рит, признавайся, кого ты там зашифровала?! feel +++

У меня есть мягкая игрушка Кузя. Живого домового нет, пришлось шить мягкого. Этот тоже хорошо справляется, только кошек не гоняет. Пишу стих Кузя сидит на тумбочке рядом, бдит. Решила, что обидится чувак, если назову его именем героя, мой-то не лохматик, а обычный деревенский парень в ушанке, валенках и рубахе с вышивкой. Поэтому родственник получился Куця. Вот прилипло так. Не Федя, не Прокл, а именно, Куця. Он же лохматик, и имя должно быть наполовину человечье.
Да, грожусь уже несколько лет сшить Кузе Марусю. Не могу. Нет вдохновения, сам знаешь, Серёж, без него ничего не делается.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: _Lor_
Вчера, 15:04
+2
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Хах, очень позитивненько.) Определенно плюс.+++
Зарегистрирован: 19.09.2018
#8 написал: Летяга
Вчера, 17:51
+1
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Публикаций: 629
Комментариев: 7 800
Славный какой Куця получился)) Заботливый и покладистый relaxed
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
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