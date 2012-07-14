Сказка для врослых

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 09:53

marzzz Просмотров: 101 Комментарии: 8 +10 Вчера, 09:52 by

Кем-то смятая подушка,Вскрыт пакетик с молоком...В кресле? Мягкая игрушка?Не на месте! Не на том!Пропадают вилки-ложки,Кошка носится - чума!По ночам топочут ножки.Но откуда? Я одна!Нет детей в моей квартире,Прятать некому ключи.Вдох и выдох! Три, четыре!Это глюки! Да, они!Ту неделю я грешилаНа соседей-алкашей.То искала по квартиреНорки крысок и мышей!Ни следов, ни злых воришек!Спать легла, затух ночник.Слышу: снова шорох мышек.Кто-то в комнату проник...И, едва, сомкнув, устало,Разлепила я глаза:Присмотрелась... Завизжала!!!Что за чудо? Не одна.....На груди моей - лохматик!Нет, не кошка. Просто мех!(Бедный папа- математик!Ты не верил в этих НЕХ!)Руки-ножки человечка!Глазки-бусинки блестят.(Тише, бедное сердечко,Не стучи так невпопад).Снял шапчонку НЕХ лохматый,Улыбнулся... Ну, дела!Я от этого движения,Мама, чуть не родила!"Доброй ноченьки, хозяйка," -Прошептало существо.У меня прилипла майка!Стало дёргаться плечо...И, достав довольно ловкоИз обрывков прошлых днейЭтикета расстановки,Я ответила: "Окей!"Здравствуй, чудо-огорчение,Или нелюдь, или Нех,Чем обязана вторжению?Это к счастью? Или... грех?"А сама смотрю, стараясьПобороть в коленках дрожь!Морда кошки (улыбаюсь),С человечьей тоже схож...Засмеялся мой лазутчик:"Я не нелюдь, я - другой!У меня от дома ключик!Я - обычный ДОМОВОЙ!"Натянула одеялоЯ до самых до бровей.И подумала: "Бывало!Даже хуже... Пусть. Окей!"Человечек улыбнулся:"Извини, коль напугал,Я не думал... - и запнулся, -Я никак не ожидал,Ты прости, хозяйка, Куцю,Я о многом не прошу,Молока бы мне полблюдца,И рогаликов хочу!А за то, моя хозяйка,Буду правдою служить.Начищать игрушку-зайкуИ за кошкою следить".Уняла биенья сердца,Утрясла в коленках дрожь,"Ладно, - прошептала "перцу", -Парень, видно, ты хорош!Оставайся, Куця, в доме,Оставайся на века!"(Я сама по доброй волеНе пустила б мужика!).P. S.Зажигаю свечку на ночь,Пред иконою молюсь,Куця ждёт. Молчит, засранец!Не приветствует... И пусть.Ша! Покой! Любви и ласки!Я, Кошак и Домовой...Все. Конец волшебной сказке.Взрослым тоже на покой!

Ключевые слова: Домовой кошак нечто авторский стих

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