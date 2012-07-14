Сказка для врослых

Сказка для врослыхКем-то смятая подушка,
Вскрыт пакетик с молоком...
В кресле? Мягкая игрушка?
Не на месте! Не на том!
Пропадают вилки-ложки,
Кошка носится - чума!
По ночам топочут ножки.
Но откуда? Я одна!
Нет детей в моей квартире,
Прятать некому ключи.
Вдох и выдох! Три, четыре!
Это глюки! Да, они!
Ту неделю я грешила
На соседей-алкашей.
То искала по квартире
Норки крысок и мышей!
Ни следов, ни злых воришек!
Спать легла, затух ночник.
Слышу: снова шорох мышек.
Кто-то в комнату проник...
И, едва, сомкнув, устало,
Разлепила я глаза:
Присмотрелась... Завизжала!!!
Что за чудо? Не одна.....
На груди моей - лохматик!
Нет, не кошка. Просто мех!
(Бедный папа- математик!
Ты не верил в этих НЕХ!)
Руки-ножки человечка!
Глазки-бусинки блестят.
(Тише, бедное сердечко,
Не стучи так невпопад).
Снял шапчонку НЕХ лохматый,
Улыбнулся... Ну, дела!
Я от этого движения,
Мама, чуть не родила!
"Доброй ноченьки, хозяйка," -
Прошептало существо.
У меня прилипла майка!
Стало дёргаться плечо...
И, достав довольно ловко
Из обрывков прошлых дней
Этикета расстановки,
Я ответила: "Окей!
"Здравствуй, чудо-огорчение,
Или нелюдь, или Нех,
Чем обязана вторжению?
Это к счастью? Или... грех?"
А сама смотрю, стараясь
Побороть в коленках дрожь!
Морда кошки (улыбаюсь),
С человечьей тоже схож...
Засмеялся мой лазутчик:
"Я не нелюдь, я - другой!
У меня от дома ключик!
Я - обычный ДОМОВОЙ!"
Натянула одеяло
Я до самых до бровей.
И подумала: "Бывало!
Даже хуже... Пусть. Окей!"
Человечек улыбнулся:
"Извини, коль напугал,
Я не думал... - и запнулся, -
Я никак не ожидал,
Ты прости, хозяйка, Куцю,
Я о многом не прошу,
Молока бы мне полблюдца,
И рогаликов хочу!
А за то, моя хозяйка,
Буду правдою служить.
Начищать игрушку-зайку
И за кошкою следить".
Уняла биенья сердца,
Утрясла в коленках дрожь,
"Ладно, - прошептала "перцу", -
Парень, видно, ты хорош!
Оставайся, Куця, в доме,
Оставайся на века!"
(Я сама по доброй воле
Не пустила б мужика!).
P. S.
Зажигаю свечку на ночь,
Пред иконою молюсь,
Куця ждёт. Молчит, засранец!
Не приветствует... И пусть.
Ша! Покой! Любви и ласки!
Я, Кошак и Домовой...
Все. Конец волшебной сказке.
Взрослым тоже на покой!
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 09:53
Вчера, 09:52 by marzzzПросмотров: 101Комментарии: 8
Ключевые слова: Домовой кошак нечто авторский стих