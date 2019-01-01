Магические свойства железа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:01

Ырка Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:01 by

Современная цивилизация свой первый шаг для развития сделала тогда, когда человечество стало использовать железо, и ход истории изменил свое направление. Железо вывело на новый уровень технологию убийства с одной стороны, и с другой стороны стало воплощением убийства и агрессии. Металл железо называют еще металлом крови, так как в человеческой крови содержится 5 г железа в составе гемоглобина, также железо имеет смысловую нагрузку, как олицетворение силы войны и кровопролития.Такие сущности как фейри, духи и призраки не выносят запах железа. Арабы, в свою очередь, отмечают, что джины или злые духи боятся железа, поэтому его использовали как заговор. В Европе говорилось в легендах, что железо является противодействием чарам фей, ведьм и эльфов.Поэтому маги продолжали проводить ритуалы без железа, знахари собирали травы не используя железа, то есть железных ножей, боясь нарушить целебную энергию растений. В Древней Греции запрещалось приносить железо в храм. В Риме же нельзя было брить священников во время ритуальных обрядов. Маги считали, что железо нарушает взаимодействие с тонким миром. Но при этом использовали железный меч как символ власти мага, который был предназначен для рассевания вихрей.У каждого может возникнуть логичный вопрос: почему такое негативное отношение к металлу железа, и в чем причина возникновения таких характеристик металла?Первое железо было с неба, имея метеоритное происхождение, родиной другого являются недра земли. Одно из алхимических начал – «кровь дракона» — Пирит и есть воплощение стихии огненных недр.Железо – есть огненный хаос Великого Дракона Земли. Сила железа выражается в силе активного и агрессивного разрушения.Поэтому Дракона, несущего смерть – боятся духи и фейри. В отличие от свинца (покровитель Сатурн), который тоже несет смерть, железо несет смерть не только как процесс, а сам процесс употребляется в удовольствие. Это - то железо, которое разрушает вихри призраков и причиняет беспокойство, физические страдания, кожные проблемы людям, у которых в жилах течет эльфийская кровь, при соприкосновении с железом.При всем негативе этого металла его можно пустить во благо – для уничтожения проблем и болезней: железные браслеты или кольца носят, чтобы замедлить и оттянуть болезнь. Средневековые католики использовали метал для предотвращения опасности. В доме, где произошла смерть, во время чумы забивали гвозди в стены домов.Железо это было максимальное насильственное освоение природы и отказ от магии. Так как магия имела процесс свободного течения жизни, которое было несовместимо с железом. Существует древний совет; «подержись за железо, чтобы не сглазить», именно поэтому никакая нечистая или чистая сила не могла приблизиться к человеку, чтобы навредить. Не могла она проникнуть в двери закрытые на железный засов, те же доспехи, сделанные из железа, не только защищали от ударов воина, но и от магического воздействия оберегало.Кузнец для многих народов являлся повелителем стихийной силы и обладателем магической силы пусть и не злой, но явно демоническойЧеловечество, соприкасаясь с железом, получило выбор в подчинении этой силы – ответить насилием на насилие. Поэтому современность основана на подавлении, угнетении и насилии.Применяя железо на благо, не факт, что эта сила может не выйти из-под контроля, так как у этой силы велика жажда горячей крови и велика жестокость огненных недрДаже «благое» применение железа чревато выходом его силы из-под контроля – уж слишком велика жестокость огненных недр, уж слишком сильна его жажда горячей крови – крови, текущей железом и из-под железа.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Железо магия фейри оружие

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