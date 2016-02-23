Таинственная темнота

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:04

Веснянка Просмотров: 566 Комментарии: 5 +6 Вчера, 16:04 by

В июле 1957-го года французские газеты опубликовали историю, случившуюся с 54-летней Мирей Жене, жительницей провансальского города Арля. Мирей была опытной, квалифицированной медсестрой и ее охотно приглашали в качестве патронажной сестры и сиделки к маленьким детям. В городе она была известна как особа спокойного, уравновешенного характера. Тем большее удивление вызвал ее рассказ о необыкновенном событии, произошедшем с ней в один из летних дней…16 июля 1957-го года, около полудня, мадам Жене, как обычно, зашла в дом семейства Котильон, пригласившем ее для ухода за своим новорожденным малышом. Взяв колясочку с ребенком, сиделка отправилась на прогулку в городской парк. Стояла прекрасная солнечная погода. Из-за жары большинство горожан проводило свое время на реке, и парк в это время был почти безлюден. Маленький Котильон мирно спал в коляске, и сиделка устроилась с ним на скамейке в тени большого дерева.Внезапно свет померк. Все вокруг окуталось плотной, абсолютно непроницаемой темнотой. Это не было эффектом солнечного удара, когда у человека вдруг все темнеет в глазах, это не было симптомом какого-то другого заболевания, так как мадам Жене сохраняла полное и ясное сознание и хорошо помнила все подробности своего состояния.Спящий малыш проснулся и громко заплакал. Отыскав в темноте на ощупь ребенка, сиделка схватила его и крепко прижала к себе, стараясь успокоить. Вокруг царила полная темнота. Куда-то исчезли шум улицы, запахи цветов и деревьев, голоса птиц. Мадам Жене стояла, боясь пошевелиться.Как ей показалось, это состояние продлилось не более четверти часа. Темнота исчезла так же внезапно, как и появилась. Оказалось, что уже наступил вечер, начинало темнеть. Дул резкий холодный ветер, в парке зажигались фонари. На бульваре прогуливалось несколько тепло одетых парочек.Сиделка с коляской опрометью побежала к дому Котильонов.Ее встретили перепуганные, заплаканные родители: оказывается, мадам Жене с ребенком отсутствовали… три дня! Их искала полиция и многочисленные добровольцы, перевернув вверх дном весь Арль, городской парк буквально обшарили по сантиметру, но ничего, разумеется, не нашли.В жандармерии мадам Жене была подвергнута строгому и продолжительному допросу: чем она может объяснить свое трехдневное отсутствие? Но она могла рассказать только о темноте…Случай в Арле до сих пор относится к числу самых необычных и необъяснимых явлений XX-го столетия. Но эта история — не единственный случай встречи с таинственной, всепоглощающей темнотой.2 апреля 1904-го года необычно густая, совершенно непроницаемая темнота накрыла станцию метро в лондонском районе Уимблдон, вызвав переполох как среди многочисленных пассажиров, так и среди персонала метрополитена.Несколько дней спустя на месте происшествия был проведен строго научный эксперимент, имеющий целью смоделировать ситуацию и найти объяснение происшедшему. Однако, к смущению скептиков, воссоздать точно такую же темноту не удалось — все равно участники эксперимента могли различать во мраке неясные силуэты людей и предметов, видели друг друга, видели движущийся поезд метро. Темнота же, окутавшая Уимблдон 2-го апреля, была абсолютным мраком, в котором не видно ничего, ни лучика света — как будто людей и станцию залили густой черной тушью.Этот случай вызвал к жизни целую бурю научных и псевдонаучных спекуляций, однако до сих пор он остается необъясненным. Между тем вскоре даже этот загадочный и волнующий воображение эпизод померк перед новым известием о возникновении таинственной темноты — на этот раз она накрыла... целый город с 50-тысячным населением!7-го марта 1911-го года, около 16 часов, на городок Луисвилл (штат Кентукки, США) опустилась густая, абсолютно непроницаемая темнота, продержавшаяся около часа. За это время на улицах города происходили картины, достойные пера Данте. Позднее многочисленные свидетели подробно описали все детали события. Жаль, что невозможно было это сфотографировать!

Ключевые слова: Необъяснимые явления исчезновение темнота туман аномалия

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