Способы систематического запугивания человека

Способы систематического запугивания человекаСпособы систематического запугивания человека
1) Объявления «Пропал ребёнок», а в «Приметы» писать подробности увечий, к примеру «…В районе лица укусы собак; на теле ножевые порезы. Осторожно, агрессивен!..»
2) Конверты Смерти – окровавленные конверты с пугающим содержанием.
3) Следить за людьми ночью.
4) Пугающие записки.
5) Звуки в ночи. Используйте записи странных шумов, стонов и воспроизводите их вблизи домов.
6) Странные символы. Рисуйте и оставляйте на земле странные символы и руны.
7) Пугающие куклы. Размещайте куклы в неожиданных местах, чтобы было ощущение, что за человеком кто-то наблюдает.
8) Ужасающие рисунки. Создавайте или печатайте рисунки в детском стиле с жуткими изображениями и оставляйте их на видных местах.
9) Фотографии незнакомцев с надписями «Я вас вижу»
10) Оставляйте у порога обгоревшие вещи/игрушки.
11) Подкидывайте на участок реальные фотографии быта «жертвы» (снимать).
12) *Время от времени появляйтесь в странной одежде и задавайте выбранному человеку странные вопросы.*
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*Странные, пугающие вопросы:
1) Если бы вы могли выбрать, что ваше тело стало бы частью чего-то мёртвого, что бы это было?
2) Как вы думаете, что происходит с душами тех, кто не успевает сказать «Прощай»?
3) Как Вы думаете, кто бы пришёл на Ваши похороны, если бы Вы умерли прямо сейчас?
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:03 by storbunkerПросмотров: 167Комментарии: 0
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