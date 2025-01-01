Способы систематического запугивания человека

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:03

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 167 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:03 by

Способы систематического запугивания человека1) Объявления «Пропал ребёнок», а в «Приметы» писать подробности увечий, к примеру «…В районе лица укусы собак; на теле ножевые порезы. Осторожно, агрессивен!..»2) Конверты Смерти – окровавленные конверты с пугающим содержанием.3) Следить за людьми ночью.4) Пугающие записки.5) Звуки в ночи. Используйте записи странных шумов, стонов и воспроизводите их вблизи домов.6) Странные символы. Рисуйте и оставляйте на земле странные символы и руны.7) Пугающие куклы. Размещайте куклы в неожиданных местах, чтобы было ощущение, что за человеком кто-то наблюдает.8) Ужасающие рисунки. Создавайте или печатайте рисунки в детском стиле с жуткими изображениями и оставляйте их на видных местах.9) Фотографии незнакомцев с надписями «Я вас вижу»10) Оставляйте у порога обгоревшие вещи/игрушки.11) Подкидывайте на участок реальные фотографии быта «жертвы» (снимать).12) *Время от времени появляйтесь в странной одежде и задавайте выбранному человеку странные вопросы.*-----------------------------------------------------------------------*Странные, пугающие вопросы:1) Если бы вы могли выбрать, что ваше тело стало бы частью чего-то мёртвого, что бы это было?2) Как вы думаете, что происходит с душами тех, кто не успевает сказать «Прощай»?3) Как Вы думаете, кто бы пришёл на Ваши похороны, если бы Вы умерли прямо сейчас?

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