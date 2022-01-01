«Зона Руж»

Estellan Просмотров: 75 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:53 by

Если представлять Францию и её живописную сельскую местность, то на ум приходят аккуратные небольшие деревни, виноградники и бесконечные зелёные холмы, которыми можно любоваться бесконечно. Да, так и есть. Но есть один уголок в этой живописной стране, куда в течение почти столетия человеку проход закрыт. Это место известно как «Зона Руж» (»Красная зона»).Картинка выше отображает впечатление художника от заброшенной территории, первоначально охватывающей более чем 1200 квадратных километров в годы. Сегодня же это около 100 квадратных километров (примерно, площадь Парижа) по-прежнему находится под строгим запретом для общественного входа и сельскохозяйственного использования из-за огромного количества человеческих останков и неразорвавшихся химических боеприпасов, оставшихся от обеих мировых войн.После Первой мировой войны, будучи не в состоянии справиться с задачей удаления бесчисленных неразорвавшихся боеприпасов и останков людей и животных, французское правительство решилось на принудительное переселение жителей, которое привело к созданию Зоны Руж. Целые деревни стирались с карт, тем самым превращаясь в «жертв войны».«Дуамон, разрушенная деревня»После того как сельскохозяйственные угодья были заброшены, они быстро превратились в дремучие леса.«Здесь стоял храм»В течение многих десятилетий эти обманчиво пышные леса регулярно посещались лесниками и охотниками. Так продолжалось до 2004 года, когда немецкие исследователи обнаружили чрезвычайно опасные уровни мышьяка в почве, уровень содержания мышьяка в почве доходил до 17 процентов, что в десятки тысяч раз превышает уровень, который, как правило, считается безопасным.Было установлено, что вода в этом районе содержит мышьяк в таком количестве, что безопасная цифра была в 300 раз меньше той, что показали исследования. В органах некоторых животных, в частности, в печени диких кабанов, на которых охотились местные жители, были отмечены аномально высокие уровни свинца.Лесники и охотники близлежащих районов (как те, кто построил заброшенный шалаш на фото выше, чтобы было где перекусить и хранить свою добычу), никогда не были предметом медицинских исследований. В 2012 году власти, наконец, закрыли общественный доступ в район, известный в настоящее время среди местных жителей как «Загазованное место».Французское правительство фактически сформировало специальный орган, занимающийся исключительно очисткой этого района от боеприпасов, названный позже «Департаментом разминирования». Со временем ему удалось сократить размер «красной зоны» и вернуть наименее пострадавшие участки в гражданский и сельскохозяйственный оборот. К сожалению, в ряде случаев это было сделано слишком рано ...До середины 1970-х годов большая часть «зачистки» проводилась на поверхности, и не затрагивала сотни тысяч проржавевших химических бомб Первой мировой войны.Также в зоне было оставлено опасное количество содержащего свинец мусора, рассеянного осколками по всей площади и загрязняющего почву. Не подверженные биоразложению свинец, ртуть и цинк, вероятно, продолжат оставаться там, по крайней мере, ещё 10000 лет.После Первой мировой войны, спеша восстановить области для развития сельского хозяйства и выпаса скота, здесь, в начале 1929, была построена первая промышленная свиноферма. В то время мало кто обращал внимание на то, что она расположилась на месте самого продолжительного сражения Первой мировой войны, продолжавшееся 300 дней и унёсшее более 300000 французских и немецких жизней. Расположенная на территории в 25 гектаров свиноферма была пронизана отверстиями, оставшимися после её химической обработки.Фермеры в менее опасных повторно заселённых «желтых» и «синих» зонах по-прежнему каждый год находят снаряды, взрывают их тракторами и чудом избегают смерти от останков войны столетней давности. В Вердене есть дорожные знаки, которые указывают на места свалки, чтобы фермеры могли оставить там найденные в земле во время пахоты снаряды. Позже их забирают власти.Урожай из этих областей должен быть под постоянным контролем французского и европейского правительства, но есть некоторые сомнения относительно того, что это на самом деле не делается на должном уровне и даже не делается вообще.Прошёл целый век и всё ещё большая область находится на карантине в красной зоне, где погибают 99% всех видов растений и животных.Очистка красной зоны — чрезвычайно опасная работа и фатальные случаи здесь не редкость. Утечки отравляющих веществ происходят здесь с пугающей редкостью.Власти считают, что если они будут продолжать работать в том же темпе, очистку можно будет закончить через 300 — 700 лет.Другие эксперты считают, что Зона Руж никогда уже не будет полностью очищена от опасных боеприпасов.Между тем, балансируя на краю Зоны Руж, на северо-востоке Франции, расположенные в округе деревни и города пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Чтобы компенсировать убытки от карантина на землях, на которых, вероятно, уже никогда не появится возможность не только заниматься сельским хозяйством, но и когда-либо жить на них, местные жители извлекают выгоду из военной истории региона.В Позере, одной из деревушек, которые были полностью разрушены в ходе мировой войны и впоследствии восстановлены, есть кафе и ресторан под названием «Ле Томми». Название посвящено жертвам союзных сил, в память о которых реконструирована траншея Первой мировой войны в саду для туристов (на фото выше).К северу от Вердена, в призрачных деревнях, которые «умерли для Франции» и никогда не были восстановлены, были открыты для публики тропы и памятные места вокруг красных зон.Местные жители также содержат собственные впечатляющие частные музеи войны. В них остаётся часть того, что жители собирали в области на протяжении многих лет для местных туристических музеев.Никто не знает эффекта, который это загрязнение причинило этой территории и никому неизвестно, когда и как всё это будет очищено.Красная зона все еще ​​закрыта, её территория несёт смертельную опасность для любого живого существа. В 2012 году было объявлено, что запрещено потребление питьевой воды в соседних 544 муниципалитетах из-за повышенного уровня содержания химических веществ, которые когда-то использовались в производстве ракет и боеприпасов. Все эти муниципалитеты, пострадавшие от запрета, расположены в точном соответствии с местами прохождения старых линий фронта Первой мировой войны и крупных сражений Второй.Короче говоря, Зона Руж — микрокосмос замороженных во времени сражений; малоизвестная, но очень реальная «Запретная зона» во Франции, которая может переплюнуть по своей опасности для жизни даже Чернобыль.Автор - Елена.

Ключевые слова: Зона война снаряды отравление

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