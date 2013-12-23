Что накрыло песком американские города?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:16

swandance Просмотров: 120 Комментарии: 1 -1 Вчера, 20:16 by

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SCop5UOCVNcАвтор: канал ютуб "Разгадки истории". ( razgadki-istorii@yandex.ru )[video=https://www.youtube.com/watch?v=SCop5UOCVNc]==================================================================================Засыпанные старинные здания видели многие, но вот не совсем понятны следующие вопросы —Первый вопрос - насколько были засыпаны здания, на какой максимальный уровень?Второй вопрос — если здания в городах были засыпаны, хотя-бы на полтора-два метра, то как и чем их откапывали? Ведь это огромные объемы грунта.Третий вопрос — куда дели снятый грунт?Четвертый вопрос — а зачем вообще нужно было откапывать здания?И пятый вопрос, самый сложный — всё -таки из-за чего, или почему, из-за какого явления были засыпаны здания.Если в России здания были закопаны как мы все думаем на один этаж, то в США здания были закопаны малость больше.Рассмотрим на примере двух американских городов: Сиэтл и Канзас.Оба города интересны нам тем, что в них были закопанные дома.Сиэтл находится на побережье на высоте всего 42 метра над уровнем моря.А Канзас находится в глубине материка на высоте 269 метров над уровнем моря.давайте посмотрим на старинные фотографии:Это фотографии из Сиэтла и мы видим просто сюррелистичные виды. Что вообще здесь происходит?Вот еще одна фотография где отчетливо виден трубопровод и поливание земли водой.На этой панорамной фотографии поливают землю и дом стоит слегка наклоненный в очень странном месте среди размытого грунта. Для чего поливают землю мощными струями воды — поделитесь своими мыслями в комментариях.Кто- то скажет, что поливают водой, чтобы не было пыли. Но откуда этой пыли взяться -если в данный момент не производятся какие- либо работы? На других фотографиях напротив проводятся земляные работы экскаваторами, но водой землю не поливают.Мы видим колоссальные груды грунта, плоские вершины которых говорят о том, что ранее это было земной поверхностью.Вот что удалось найти на просторах интернета:В начале 20-го века, Сиэтл, штат Вашингтон быстро становился крупным центром торговли на северо-западе Тихого океана.Расположенный на узком холмистом перешейке, город должен был расти организованно.После пожара, который уничтожил большую часть центра города, городской инженер Томсон воспользовался возможностью, чтобы возглавить широкомасштабные усилия по укрощению местности вокруг города и подготовить его к столетию роста.Были вырыты каналы, реки были отведены с стороны, а горы сдвинуты.В частности, ледниковые холмы и гряды, которые отделяли окрестности от набережной в центре города, считались основным препятствием для путешествий и торговли и стали главной целью для удаления.С 1890-х по 1920-е годы более 38 миллионов кубических метров земли было вычищено с помощью топоров, водяных пушек, паровых экскаваторов и конвейерных лент. Большая часть перемещенной земли использовалась для заполнения приливных отмелей на набережной.Очень интересна фраза — ледниковые холмы, в оригинале написано Glacial hills, обсудим этот момент позже.Рассмотрим фото: внизу стоят дома, по всей видимости деревянные.Довольно сложно понять эти дома стояли на этом уровне всегда, то есть были так построены, или эти дома откопали?Для откопанных домов они выглядят очень целыми, у них есть крыша, кровельный материал на месте. Возникла мысль, что грунт из-под дома постепенно удалили и дом таким образом постепенно проседал до необходимого уровня. Если дом деревянный то такое возможно.Например на этой фотографии видно что дом немного наклонен относительно горизонта, а справа видны люди, которые размывают грунт под домом мощной струей воды.Вот что удалось найти на этот счет:Многие из домов, которые должны были сняты с холма, не нужно было сносить. Их просто подорвал поток воды, и когда они упали в яму, их подожгли.В нашей подборке будет несколько фотографий, на которых люди поливают землю мощным потоком воды. Если на предыдущей фотографии они возможно вымывали грунт под домом, то что именно происходит на этих фотографиях непонятно. Эта фотография подписана Leveling streets in seattle что переводится выравнивание улиц Сиэтла.Автор: канал ютуб "Разгадки истории" ( razgadki-istorii@yandex.ru ).

Ключевые слова: История прошлое катастрофа сша города сша мир песок

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