Здесь Бога нет

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:00

Илья Трифонов Просмотров: 202 Комментарии: 3 0 Вчера, 16:00 by

Эта история произошла в 1940 году в концентрационном лагере Бухенвальд. Я попал туда в 1939 году как и большинство остальных узников из-за того, что я был евреем. Это место со всей уверенностью можно назвать филиалом Ада на земле. Здесь принимала свои самые извращенные и мерзкие формы человеческая жестокость. Надзиратели со звериной жестокостью обращались к заключенным. Их били и всячески издевались над ними себе на потеху. Однако больше всех в этом ужасе отличились 2 человека. Это Ильза Кох прозванный нами "бухенвальдской ведьмой" и Мартин Зоммер.С первой мне довелось столкнуться во время работы. Я попался ей под руку из-за чего получил сильный удар плеткой по спине и упал. Что же касается второго, то я видел как эта тварь вколола воздух одному из заключенных, а потом с удовольствием наблюдал за конвульсиями несчастного.Однако даже это не самое страшное, с чем мне довелось столкнулся в этом лагере смерти и безысходности.В один из дней, когда мы были на очередных тяжёлых работах меня не покидало ощущение того, что за мной кто-то наблюдает. Я всё никак не мог понять, кто это и пытался разглядеть среди других заключенных и надзирателей того, кто это делал. Однако после того как получил к своему счастью лишь замечание от надзирателя, я отбросил все поиски.Но увы, мы приближаемся к самому страшному моменту в этой истории.Той ночью, после тяжелых работ я никак не мог уснуть. Старавшись лишний раз не ворочаться, дабы не потревожить своих сокамерников, я открыл глаза и начал размышлять о сегодняшнем дне. Меня до сих пор не покидало какое-то неприятное чувство тревоги и того, будто бы сегодня что-то должно произойти. Что-то кошмарное и зловещее. Однако мои размышления прервали.Внезапно кто-то включил лампы. Они освещали помещение довольно тускло, что было довольно странно, ведь те были совсем новыми. За этим последовали шаги. Я быстро закрыл глаза, дабы не выдать себя и притворился спящим. Однако, что-то в этих шагах мне показалось крайне странным. Это явно был человек, но звук был такой, будто у него вместо ног были копыта. По тяжести шагов можно было подумать, что это корова или лошадь.- Как странно, - подумал я, - Что ещё эти подонки замышляют?Мои чувства изо всех сил говорили не открывать глаза, но моё любопытство взяло верх. Вдруг это что-то это опасное ,и если я увижу это раньше, то смогу разбудить остальных и предотвратить угрозу. То, что произошло дальше навсегда осталось в моей памяти. Я открыл глаза, что бы посмотреть на это.Лучше бы этого не делал. Я увидел то, что не должен был видеть.Это был не человек. Оно было 3 метра ростом. Его тело с головы до пояса было человеческим, кожа была белой как снег, а за спиной покоились свернутыми огромные крылья летучей мыши, ноги же были козлиными с чёрной шерстью. Голова была человеческой, но вместо волос на ней росли закрученные козлиные рога.Его лицо было красивым, но эту красоту сразу же разрушали его глаза. Круглые, без век, белки их были чёрными, а радужная оболочка светилась ярко красным светом с чёрным зрачком посередине. В тот момент я тогда испытывал страх не только из-за его внешности, но и ощущал, как от него исходит безграничная мощь, а также не менее безграничное зло, которым не могло обладать или сравниться ничто на этой земле. В тот момент я чувствовал, что большинство надзирателей и даже ведьма Бухенвальда были мелкими клопами по сравнению с этим существом. Я сразу же понял, что или вернее кто предстало перед моим взором. Существо, зашедшее к нам, было никем иным как самим Дьяволом. От осознания сего факта, всё моё естество начало наполняться неприятным и холодным чувством непреодолимого страха. Он шёл в мою сторону, смотря в сторону спящих заключённых, как будто бы пытаясь что-то увидеть. Я закрыл глаза и начал про себя молится изо всех сил.- Здесь бога нет, - внезапно прозвучало у меня в голове.В тот момент я думал, что потеряю сознание. Этот голос самое страшное, что я когда-либо слышал. В нем сочеталось всё то зло, что олицетворяет собой падший ангел. Я не знаю, по какой причине тогда открыл глаза, но до сих пор жалею, что решил сделать столь глупый поступок, он стоял близко ко мне и смотрел именно на меня, улыбаясь своей дьявольской улыбкой, от которой кровь стынет в жилах. Господи помилуй. Но есть то, что врезалось мне в память больше всех и до сих пор преследуют меня в моих кошмарах. Его взгляд, пронзающий и сжигающий своей дикостью всё живое на своём пути. Он смотрел прямо мне в душу. Между нами воцарилась мёртвая тишина. В тот момент я как никогда был близок к тому, чтобы сойти с ума. Всё равно я никогда не смогу описать на бумаге весь тот ужас, который тогда происходил, и в какой-то мере это даже хорошо. Так как я не пожелал даже самому главному своему врагу то, что испытал тогда.В тот момент я не выдержал и потерял сознание. Проснулся я утром, когда нас разбудил надзиратель для того чтобы мы пошли на очередные работы. В тот день большинство заключенных выглядели довольно напряжённо и напугано. Видя это, я не переставал вспоминать произошедшее этой ночью. И моё сердце вновь наполнялась страхом. К моему удивлению напряженными были не только заключённые, но и надзиратели. Всё это к несчастью для заключённых, вылилось в дополнительные издевательства со стороны надзирателей. Однако все те ужасы, что происходили в этом лагере позже не пугали меня так как раньше. Они стали какими-то блеклыми по сравнению с тем, с чем я столкнулся той ночью.Шли годы, я всё также трудился в этом лагере. Все мои друзья там погибли, один я остался. Затем последовало вооружённое восстание в апреле 1945 года, в котором я принимал самое активное участие и наконец долгожданная свобода. Не знаю, можно ли меня назвать счастливчиком, так как пережил то, с чем не сталкивался ещё не один человек. Я старался жить привычной жизнью, однако увы, все эти годы, которые я провёл в этом лагере смерти навсегда останутся в моей памяти и, в особенности, ту встречу с самим Дьяволом. А тот миг, когда я посмотрел самому злу в глаза, навсегда да останется для меня самым страшным, что было в моей жизни.

Ключевые слова: Лагерь пытки заключенные зло авторская история

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