Загадочный гул города Виндзор

Scarah Screams Просмотров: 91 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:07 by

Многие поклонники аномальных явлений сталкивались с таким термином, как загадочный "гул Таоса". На протяжении нескольких десятилетий граждане данного мексиканского Городка слышит низкочастотный шум, который доносится из пустыни. Происхождение шума не выяснено.Но мало кому известно про канадский городок Виндзор с населением 210000 человек. В паранормальных новостях этот городок мелькает уже на протяжении 10 лет."Виндзорский гул" ("Windsor Hum") - явление нерегулярное и его появление невозможно предугадать. Он может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Его длительное воздействие может спровоцировать у местных жителей головные боли, депрессию и бессонницу.Некоторые жители не в силах были вытерпеть воздействие гула и переезжали в другие города. Многие люди утверждают, что гул похож на низкий рокот. Некоторые проводят параллели с ударами грома. Новости сходятся в одном, что привыкнуть к нему или как-то адаптироваться к шуму невозможно.В время гула несладко приходится и животным. Когда собаки слышат шум, они начинают жалобно скулить, а кошки стараются не выходить из дома.Больше всего страдают от этого звука жители западной и южной части города. По утверждениям некоторых жителей, звук может быть такой силы, что начинают дрожать стёкла в доме.После 2 лет Надоедливого шума , в городе Виндзор Была проведена конференция, на которой присутствовало около 22000 человек. Какие теории только не звучали на конференции. Многие ученые пытались найти происхождение этого Гула. Выдвигались идеи от полетов НЛО до строительства засекреченных военных туннелей под землёй.Самая правдоподобная теория звучала о том, что загадочный гул доносился с острова Зуг (Zug island), где располагалась американская промышленная зона.Канадский город Виндзор расположен совсем недалеко от американского штата Детройт. Два городка разделены только одним мостом. На острове Зуг налажено сталелитейное производство. И Многие считают, что этот загадочный шум издают доменные печи. Ещё немаловажный факт — остров расположен на юго-западной части от Виндзора.Но, как выяснилось, доказательств у данной теории не больше, чем у теории с неопознанными летающими объектами или подземными тоннелями. Стоит выделить тот факт, что в ночное время гул появляется чаще чем днем. Не могут же доменные печи функционировать только в ночное время.Автор неизвестен.

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