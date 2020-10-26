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Семь самых страшных лесов планеты

Пьяный лес
Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

На берегу Оки недалеко от села Тырново в Рязанской области растет так называемый Пьяный лес — это прямоугольник криворастущих хвойных деревьев. Любопытно, что изогнулись и переплелись в этом месте только хвойные деревья, а лиственные стоят прямые, как обычно. Исследователи и ученые неоднократно пытались разгадать загадку Пьяного леса и сошлись во мнении, что имеет место геомагнитная аномалия.

Кривой лес встречается в некоторых местах планеты, в том числе он есть на Куршской косе на побережье Балтийского моря. Там хвойные деревья выглядят так, как будто их сгибал и закручивал великан, из-за чего лес получил название Танцующий.

По одной из научных версий, причиной искривления могла стать реакция деревьев на вихревое магнитное поле: оно закрутило оси деревьев и создало необычайный пейзаж.

Также аномальное Криволесье можно увидеть в окрестностях деревни Нове Царново в Западной Польше. Около 400 искривленных деревьев, повернутых на север, были посажены немцами во время оккупации в 1930 году. По предположению ученых, из гнутой древесины немцы собирались делать мебель, корпуса судов и приспособления для плугов, однако как именно они добились удивительного изгиба стволов — неизвестно.

Любимый лес самоубийц

Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

В Японии есть зловещее место — Аокигахара. Это густой лес у подножья горы Фудзи на острове Хонсю, который более полувека пользуется популярностью у местных самоубийц. С 1970 года полиция занимается регулярными поисками тел в Аокигахаре и ежегодно находит от 70 до 100 трупов. Наиболее распространенные способы ухода из жизни в лесу — повешение или отравление медикаментозными препаратами. Разумеется, власти и социальные организации пытаются прервать традицию и предотвратить новые смерти. На входе весит табличка: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей» — и указан телефон службы доверия. Однако самоубийства пока не перестают быть популярны в Японии: в 2014 году было зарегистрировано 25 374 случаев суицида (в 2003 их было 34 427). Аокигахара занимает второе по популярности место в мире для прощания с жизнью после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и, если бы не снующие туда-сюда туристы, возможно, побило бы этот скорбный рекорд. О лесе самоубийц написаны книги, сняты фильмы, спеты песни, которые романтизируют и популяризируют это место. Например, в книге японского писателя Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству» Аокигахара рекламируется как лучшее место, чтобы умереть, — и ее иногда находят рядом с телами.

Место для свиданий с НЛО

Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

Румынский лес Хойя-Бачу известен как паранормальная зона. Местные жители и некоторые ученые, по их словам, наблюдали здесь неопознанные летающие объекты, слышали голоса, видели неясные фигуры и очертания. Люди прозвали лес Бермудским треугольником и стараются его избегать, а те, кто все же посещает, жалуются на головные боли, головокружения, тошноту и другие недомогания.

О лесе ходят легенды: будто здесь пропал пастух с двумя сотнями овец, одна женщина потеряла память, а однажды пятилетняя девочка исчезла и появилась спустя пять лет, нисколько не повзрослев.

В 1960-х годах здесь поселился учитель биологии Александр Сифт: он сделал большое количество фотографий возможных НЛО, неопознанных свечений и силуэтов, а также изучал феномен «лысой» поляны — абсолютно круглого, лишенного растительности участка земли в лесу, который местные считают порталом в другое измерение. Сравнительный анализ почвы показал, что земля на поляне и с других участков леса ничем не отличается, а значит, научного объяснения феномену нет.

Сифт отмечал, что, по словам местных жителей, НЛО чаще встречается именно в этом районе. В дальнейшем исследование продолжил военный инженер Эмиль Барни. Он сделал снимок, который позже некоторые посчитали самым четким и достоверным изображением НЛО в Европе. Аномалии леса описал также ученый Адриан Пэтрут в книге «Явления леса Хойя-Бачу».

Лес кричащих призраков

Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

Возле английской деревни Плакли в графстве Кент есть Кричащий лес, который считается местом обитания призраков. По легенде, в XVIII веке местные жители убили в этом лесу разбойника и он до сих пор бродит и хочет отомстить. Кроме него, в этих местах якобы водится полтергейст и бродят духи других покойников, в том числе повесившихся на деревьях полковника и учителя. Местные жители уверяют, что ранним утром из леса доносятся крики. Им верят многочисленные охотники за привидениями: туристы приезжают пощекотать себе нервы и ночами бродят среди деревьев, пытаясь услышать что-нибудь необычное. Например, команда The Visual Paranormal Investigation уверяет, что им удалось поговорить с духами Кричащего леса.

Проклятый лес

Семь самых страшных лесов планеты

В США в штате Вермонт есть лес с нехорошей репутацией: в нем бесследно исчезали люди. Сообщалось также о необъяснимых звуках, необычных атмосферных явлениях и невиданных животных в лесу. Писатель и фольклорист Джозеф Ситроу назвал это место Беннингтонском треугольником — по аналогии с Бермудским. В своих книгах он утверждал, что это место считается проклятым со времен индейцев: они старались его избегать задолго до прихода колонистов.

Истории о нехорошем лесе присутствовали в местном фольклоре с конца XIX века. По поверьям, здесь пропали более десяти человек, однако документально подтверждены только пять случаев: все они произошли в период с 1945 по 1950 год. Среди пропавших: 74-летний охотник и рыбак, хорошо знавший местность, 18-летняя студентка, 8-летний мальчик, пожилой ветеран и 53-летняя походница. Тело последней удалось обнаружить спустя семь месяцев, остальные не были найдены, несмотря на длительные поиски.

Заповедник сатанистов

Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

Еще один аномальный лес в США — заповедник Фритаун-Фолл-Ривер на юго-востоке Массачусетса, он также называется Бриджуотерским треугольником: считается, что это территория сатанистов, бандитов и самоубийц. Согласно легендам эти края издавна служили местом культовых обрядов, включая жертвоприношения и ритуальные убийства животных. Имеются свидетельства об увиденных здесь шаровых молниях, гигантских змеях, изувеченных животных, НЛО и других необычных явлениях.

Согласно поверьям эти места прокляли разгневанные на колонистов индейцы. В лесу остались их могилы. Говорят, духи захороненных аборигенов бродят по лесу и жаждут отмщения.

У полиции также имеется «досье» на нехороший лес: здесь произошло несколько убийств и несчастных случаев. В 1998 году, например, полиция обнаружила тут изувеченные туши телят и коровы, которые, по всей видимости, были принесены в жертву.

Радиоактивный лес

Семь самых страшных лесов планеты
Семь самых страшных лесов планеты

Рыжий (Красный) лес — это печально известный участок леса вокруг Чернобыля, который от выброса радиоактивной пыли приобрел красновато-коричневый цвет. Многие деревья были повалены взрывной волной и погибли. Из-за радиоактивного распада еще долго можно было наблюдать свечение стволов по ночам.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло почти 30 лет, но, как отмечают специалисты, лес по-прежнему остается радиоактивным. Прошлой весной ученые из США и Франции обнародовали результаты исследования экосистемы Рыжего леса и указали на аномалию: мертвые деревья не разлагаются, они словно законсервировались в момент аварии. Ученые провели эксперимент: собрали несколько мешков с листьями, не задетыми радиацией, и положили их в разных участках леса. Догадка подтвердилась: в местах с повышенной радиацией листва перегнивала на 40% медленнее, чем в обычных лесных зонах. Это объясняется тем, что бактерии и грибки, вызывающее гниение, менее активны при радиации.

По мнению ученых, Рыжий лес потенциально опасен пожаром скопившейся растительности — если он загорится, то радиация распространится шире.

Автор - Евгений Шмелева.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - 1-02-2021, 20:15
1-02-2021, 20:14 by Spirit ForesterПросмотров: 398Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Лес пьяный самоубийца НЛО призраки проклятие сатанисты радиация

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Вчера, 00:35
+2
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Комментариев: 278
Интересно.
Всегда считала, что многие растения и животные, чувствуют" аномальные" или какие-либо нестандартные места и зоны и видоизменяются вследствии этого.
У нас ( в Челябинской области) тоже встречаются такие "пьяные" или неестественно кривые деревья, и как правило, в таких лесах теряются и пропадают люди.
А одна сосна, изогнутая почти коромыслом, растёт на повороте дороги, и именно на этом участке дороги больше всего аварий.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 15:31
+2
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Репутация: (293|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 764
Какая увлекательная статья! На Шри-Ланке растут "пьяные" ели, их верхушки изогнуты, так необычно смотрится. Спасибо за статью,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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