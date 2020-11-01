«Удален неизвестной стороной»: загадочный монолит в пустыне таинственно исчез

Elfin Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

Загадочный монолит, неизвестно откуда появившийся в пустыне американского штата Юта, так же загадочно и исчез.Как рассказала представитель бюро штата по землеустройству Кимберли Финч, несмотря на незаконность установки, власти объект не трогали. По ее словам, «конструкция, именуемая монолитом, была удалена неизвестной стороной».Немного света на таинственное исчезновение обелиска пролил рассказ жителя соседнего штата Колорадо Риккардо Марино.По его словам, направляясь к монолиту, он видел удаляющийся с той стороны грузовик, в котором находился некий большой предмет прямоугольной формы. А добравшись до места, Марино обнаружил, что монолита там уже нет.От него осталась выемка в земле, а еще металлический треугольник – изначально он находился на монолите сверху, пишет Salt Lake Tribune.Напомним, в американском штате Юта был найден загадочный монумент – широкий металлический столб высотой в два человеческих роста, врытый в землю.Столб очень напоминал конструкцию из фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая Одиссея». Высказывались даже предположения об инопланетном происхождении конструкции.Но чаще всего звучала версия о том, что монолит – это произведение некоего художника. Назывались даже имена предполагаемого автора – правда, разные, и ни один из них так и не подтвердил ничего официально.Между тем власти штата Юта заявили, что на возведение таких объектов надо получать разрешение – «независимо от того, с какой вы планеты».Автор неизвестен.

Ключевые слова: Юта монумент треугольник исчезновение

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