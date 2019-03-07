Кого изображают жуткие индонезийские куклы-мумии?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 2 +3 Вчера, 14:26 by

Индонезия является страной с богатым фольклорным наследством, в том числе с многочисленными легендами о призраках и необычных существах.Но одна из таких традиция кажется особенно странной, потому что она, по всей видимости, основана на чем-то реальном, с чем люди когда-то столкнулись.На острове Ява уже как минимум век изготовляют жуткую куколку с темной бугристой кожей, деформированными чертами человекоподобного лица, с большими клыками, длинными волосами (для которых чаще всего используют человеческие волосы) и острыми когтями.Это существо на Яве зовут словом "Дженглот" (Jenglot), и самое главное при его изготовлении, это сделать так, чтобы кукла максимально напоминала реальную высохшую мумию.Что удивительно, широко говорить об этих куколках начали сравнительно недавно с 1970-х годов, хотя их изготовляли и ранее, но куда скрытнее и не так часто. Раньше они, по всей видимости, являлись особо секретной частью неких шаманских ритуалов.Нередко эти куклы выдаются за реальные мумии "человека, который прошел через длительную медитацию", мумии "русалок", "вампиров" и прочих. Но это в основном для туристов, которым за хорошие деньги можно продать подобную "реликвию".При этом сами индонезийцы на вопрос что такое Дженглот, отвечают невнятно и по-разному. Кажется, никто сейчас на Яве не знает, для чего начали делать эти куклы, и почему они такие страшные.Исламский врач: Мухаммед Сякир Мухаммад Азми, так рассказывал про куклу Дженглот:"Сам по себе дженглот не имеет никакой власти и магии, это просто кукла, которая не может двигаться. Но если используется черная магия, и если над дженглот выполнить определенный ритуал, то, согласно легендам, дженглот превращается в преданного слугу, который будет служить своему хозяину. В том числе защищать его от зла и врагов, дарить ему удачу, наделять его красотой или силой. Иногда дженглот используют для отмщения кому-то".После того как шаман с помощью ритуала оживляет дженглот, его "отправляют жить" в какие-нибудь безлюдные места, где кладут в яму или в стволы деревьев.Чтобы поддерживать "жизнь" в дженглоте, раз в день ему надо давать несколько капель своей крови, а держать дженглот надо в небольшом деревянном ящичке.Если дженглот не кормить кровью, он обезумеет от голода и однажды накинется на самого владельца. С помощью своих острых и больших когтей дженглот может сильно поранить, а то и убить человека.Все это можно принять за простое суеверие и часть фольклора, но в последние годы дженглот на Яве стал очень популярен. Многие люди скупают его, в реальности рассчитывая на магическую помощь, и лишь небольшая часть считает, что это просто экзотический сувенир.Также увеличилось количество страшилок про дженглотов, которые якобы сами по себе покидают свои ящички и гуляют где хотят. И многие исследователи аномальных явлений мечтают заполучить в свою коллекцию подобные "куколки".Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Ява кукла ритуал кровь

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