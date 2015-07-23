Темный туризм Марка Дэббса

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:09

Talisha Просмотров: 17 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:09 by

Сегодня существует большое количество различных видов туризма. Одним из самых спорных с этической точки зрения является темный туризм. Его также называют «черным» или дарк-туризмом. Смысл — в путешествиях по местам, связанным со смертью, разрушениями, мистикой и трагедиями. «Мрачные туристы» получают впечатления, гуляя по кладбищам и полям сражений, их привлекает все зловещее и сверхъестественное.Впервые выражение "dark tourism" было употреблено в 1996 году в журнале International Journal of Heritage Studies, более широкое распространение получило с 2000 года после выхода в свет книги «Темный туризм» под авторством профессоров Шотландского Университета Малкольма Фоули и Джона Леннона.Можно выделить несколько видов темного туризма:предлагает посетить места, пострадавшие от стихийных бедствий — как природных, так и техногенных. Это землетрясения, цунами, наводнения, тайфуны, ураганы, извержения вулканов и т. д. Практика многих турагентств показывает, что туристы часто активизируются именно после стихийных бедствий. Так, сегодня популярно посещение Нового Орлеана, на который обрушился ураган Катрина, районов Южной Азии, пострадавших от землетрясений и цунами и т. д.Экстремалы часто ездят в так называемые «токсичные туры» по местам экологических катастроф (например, зона отчуждения Чернобыльской АЭС). Идея создания «ядерных» маршрутов принадлежит организации «Гринпис», которая пытается таким необычным образом привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Недоброжелатели называют эту разновидность « радиационным туризмом».Этот вид направлен на посещение мест с трагической историей: концентрационные лагеря смерти в Польше, «Поля смерти» «красных кхмеров» в Камбодже, места Голодомора в Украине, музеи пыток, тюрьмы со строгим режимом, места исторических сражений (например, Геттисберг и Босворт) и казней, районы, где совершали преступления серийные убийцы, например Джек Потрошитель.Некоторые люди испытывают особую тягу к сверхъестественному, и поэтому выбирают места, где была замечена паранормальная активность. Известные туры для любителей приведений проходят по Дублину (Ирландия), Флориде (США), Великобритании, Брисбену (Австралия) и Квебеку (Канада).Экскурсии по кладбищам довольно популярны во всем мире. Во многих странах кладбища наряду с другими культурными объектами считаются достопримечательностями. Объектами смертельного туризма могут служить музеи смерти и пыток, районы, где действовали серийные убийцы (например, замок Поэнари в Румынии, известный как замок графа Дракулы).Да, визиты на кладбище из интереса – крайне неоднозначная форма провождения досуга. Многие считают такой вид времяпрепровождения проявлением цинизма туристов (т.е. путешествующие от нечего делать направляются на кладбища), другие списывают его на интерес к обреченной готической эстетике, а все остальные же видят в походах меж могилами покой и умиротворение.Исследователи по-разному объясняют, почему людей привлекают трагические места. По одной из версий некоторые люди во время экскурсий испытывают чувство эмоционального возбуждения. Другие (уже после посещений) — даже эйфорию. Некоторые же туристы просто любят пугаться, а кому-то такие места приносят чувство умиротворения и покоя. У профессора Джона Леннона несколько другая версия: он считает, что темные места восхищают путешественников способностью человека творить зло.В то же время существует мнение, что посещение таких мест даже полезно: они помогают нам вынести урок из прошлого, а также понять, что никто не вечен, и времени для совершения добрых дел остается не так много. Другим же туристам просто интересно увидеть места, о которых они хорошо наслышаны. Иногда люди даже и не задумываются, что та или иная экскурсия относится к темному туризму.В любом случае дарк-туризм пользуется стабильным спросом. Первые турагентства, специализирующиеся на темном туризме, начинали свою деятельность с тура на место крушения дирижабля «Гинденбург» в американском военном аэропорту Лейкхерст, а французский исследователь Бертран Бейернна волне популярности мрачного туризма выпустил книгу с описанием примерно 7 тыс. могил французского кладбища и указанием мест их нахождения. По мнению автора, книга позволит читателям обогатить свои знания по истории и культуре Франции. Ведь многие даже не подозревают, где покоятся останки знаменитостей. Например, поэт Рабле лежит в парижском квартале Марэ под весьма популярным магазином.Главная проблема темного туризма заключается в вопросе, насколько этично посещать такие места в туристических целях. Конечно, люди должны узнавать правду о событиях, и в тоже время необходимо проявлять уважение к жертвам трагических событий. К сожалению, немало туристов воспринимает такие экскурсии как развлечение и запросто фотографируются на фоне мест гибели сотен людей. Поэтому самое главное, что могут сегодня делать «темные» туристы и турфирмы, количество которых постоянно растет — это проявлять уважение к пострадавшим.Хобби англичанина Марка Дэббса заключается в посещении могил знаменитостей. В этом нет ничего удивительного, просто Дэббс является приверженцем темного туризма.За 30-летнюю "карьеру" Марк потратил более 65 тысяч долларов на подобные путешествия. Почему так много, спросите вы? Разумеется, потому что знаменитости спят вечным сном по всему земному шару. Марк Дэббс побывал уже на 6 континентах! В среднем он совершает 2-3 путешествия в год, и каждое обходится ему приблизительно в 2 тысячи фунтов стерлингов.По его словам, все началось с посещения им в 18-летнем возрасте могилы Джонна Кеннеди в Вирджинии. С тех пор идея завладела им и он не может представить лучшего отпуска для себя. Возлюбленная Марка, Трэйси, смирилась с необычным пристрастием партнера и даже порой присоединяется к нему. 51-летний Дэвид Даббс, старший брат Марка, рассказал: «Я не знаю откуда у него взялась страсть к захоронениям, но он любит свое хобби и посещает такие удивительные места, которые большинство людей никогда не увидит»."В школе я не очень хорошо разбирался в истории", - говорит Марк.- "Посредством своих путешествий я занимаюсь самообразованием и каждый раз узнаю что-то новое".Всего в коллекции Дэббса более 200 фотографий себя на фоне звёздных могил, но самыми любимыми, по признанию автора, являются фото с могил Брюса Ли, Льва Троцкого и Джона Кеннеди. Следующими его пунктами назначения являются захоронение Ким Ир Сена в Северной Корее, а также могилы всех американских президентов и британских премьер-министров.Марк на могиле Эдит Мэри Толкин, жены писателя Дж. Р. Р. Толкина:Автор - неизвестен.

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