Самый кровавый музыкальный альбом

Arhip Просмотров: 33 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:15 by

В феврале 1996 года, Ник Кейв с группой "The Bad Seeds" выпустили альбомДлительность альбома составляет примерно 59 минут. За это время Ник Кейв «убил» различными способами 65 человек, что является рекордом во всей истории рок-музыки.Вот краткое содержание некоторых песен в моем вольном переводе:- Песня об очень красивой девушке, которая знакомится с молодым человеком. Тот предлагает ей прогуляться на пруд, где растут дикие розы. Пока девушка любуется на розы, парень бьет ее камнем по голове и топит в пруду. Из соображений "Потому что нельзя быть красивой такой".- Тоже песня про любовь. Парень по имени Генри Ли сообщает своей девушке, что уходит от нее. Девушка просит поцеловать ее на прощанье. Генри Ли наклоняется для поцелуя, и тогда она его ножом по горлу, а труп в колодец.- Девушка не заперла дверь в дом. Ночью пришел незнакомец и убил ее.- Девушку насилуют 20 шахтеров. Девушка покупает пистолет и идет мстить. (Наверное, эта песня и послужила идеей к фильму "Я плюю на ваши могилы").- Мужчина приходит в бар и расстреливает всех посетителей, а так же хозяина бара и его жену.- В маленьком городке живет 14-и летняя девочка с зелеными глазами. По ночам она выходит на прогулку и убивает всех, кто ей попадется. Одному проламывает череп, другому отрезает голову бензопилой, кого-то топит в полынье. Обливает дом бензином и сжигает вместе с жильцами. Соседскую собаку приколачивает гвоздями к забору. И при этом все время напевает: "Ля-ля-ля. Ля-ля-ля".И еще старушку зарезала. Но старушка успевает сообщить полиции, кто ее зарезал. Девочку ловят и она признается в том, что собачку она не убивала - любит животных потому-что, а виноваты в том два нехороших хулигана. После такого заявления зеленоглазую девочку отправляют в психушку.Самая последняя песня альбома -Там никого не убивают, просто философствуют на тему, что "Смерть - это еще не конец всему. Помни об этом!"Многие критики обвинили альбом "Murder Ballads" в кровавости и жестокости, один музыкальный журнал назвал альбом "Пособием для маньяков-убийц", однако это не помешало альбому получить награды в Австралии, Америке и Англии, выйти на седьмое место в списке лучших мировых альбомов 1996 года и стать золотым альбомом в Великобритании.

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