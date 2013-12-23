Самый кровавый музыкальный альбом

Самый кровавый музыкальный альбомВ феврале 1996 года, Ник Кейв с группой "The Bad Seeds" выпустили альбом "Murder Ballads".
Длительность альбома составляет примерно 59 минут. За это время Ник Кейв «убил» различными способами 65 человек, что является рекордом во всей истории рок-музыки.
Вот краткое содержание некоторых песен в моем вольном переводе:
Where the Wild Roses Grow - Песня об очень красивой девушке, которая знакомится с молодым человеком. Тот предлагает ей прогуляться на пруд, где растут дикие розы. Пока девушка любуется на розы, парень бьет ее камнем по голове и топит в пруду. Из соображений "Потому что нельзя быть красивой такой".
Henry Lee - Тоже песня про любовь. Парень по имени Генри Ли сообщает своей девушке, что уходит от нее. Девушка просит поцеловать ее на прощанье. Генри Ли наклоняется для поцелуя, и тогда она его ножом по горлу, а труп в колодец.
The Kindness of Strangers - Девушка не заперла дверь в дом. Ночью пришел незнакомец и убил ее.
Crow Jane - Девушку насилуют 20 шахтеров. Девушка покупает пистолет и идет мстить. (Наверное, эта песня и послужила идеей к фильму "Я плюю на ваши могилы").
O’Malley’s Bar - Мужчина приходит в бар и расстреливает всех посетителей, а так же хозяина бара и его жену.
The Curse of Millhaven - В маленьком городке живет 14-и летняя девочка с зелеными глазами. По ночам она выходит на прогулку и убивает всех, кто ей попадется. Одному проламывает череп, другому отрезает голову бензопилой, кого-то топит в полынье. Обливает дом бензином и сжигает вместе с жильцами. Соседскую собаку приколачивает гвоздями к забору. И при этом все время напевает: "Ля-ля-ля. Ля-ля-ля".
И еще старушку зарезала. Но старушка успевает сообщить полиции, кто ее зарезал. Девочку ловят и она признается в том, что собачку она не убивала - любит животных потому-что, а виноваты в том два нехороших хулигана. После такого заявления зеленоглазую девочку отправляют в психушку.
Самая последняя песня альбома - Death Is Not the End
Там никого не убивают, просто философствуют на тему, что "Смерть - это еще не конец всему. Помни об этом!"
Многие критики обвинили альбом "Murder Ballads" в кровавости и жестокости, один музыкальный журнал назвал альбом "Пособием для маньяков-убийц", однако это не помешало альбому получить награды в Австралии, Америке и Англии, выйти на седьмое место в списке лучших мировых альбомов 1996 года и стать золотым альбомом в Великобритании.
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