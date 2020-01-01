Знакомьтесь - феи



«Всадники сидов». Джон Дункан, шотландский художник XIX в.

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Хотя феи чаще всего ассоциируются с Западной Европой (особенно с Британскими островами), подобные им существа — нимфы и дриады из классической мифологии, джинны из арабских сказок, пери из персидского фольклора — живут в преданиях различных народов мира.Есть много теорий и мнений насчет этимологии слова «фея», которое восходит к латинским и французским источникам. Л. Спенс выразил уверенность, что «фея» имеет связь с fates (парками) в классической мифологии. Очевидно, что слово «фея» связано с латинским fata — судьба. Существительное fairy первоначально в английском языке значило волшебство, только позже стало употребляться для описания сверхъестественных существ.Слово «эльф» является средневековой английской формой англо-саксонского слова aelf, родственно исландскому слову alfr, скандинавскому aIf и немецкому elf. Раньше слово «фея» использовалось как синоним «эльфа», но позже в фольклоре наметились различия.Классифицировать волшебных человечков трудно из-за разнообразия их типов и мест обитания. Кроме того, на протяжении истории это слово претерпевало изменения, и в разное время могло трактоваться по-разному.Выделяют четыре типа фееподобных существ:1) волшебники;2) существа, имеющие отношение к феям или обладающие их чертами;3) существа, ассоциирующиеся с природой;4) собственно феи.Первую группу составляют волшебники и волшебницы со сверхъестественными способностями. Одни из них смертны, другие совершенно необычные существа или частично люди, третьи - частично сверхсущества.Вторая группа подразумевает монстров, демонов, существ, ассоциирующихся с феями или схожих с ними по каким-либо характеристикам. Джиннов из арабского фольклора тоже можно отнести ко второй категории. Они, как и феи, могут менять облик и крадут людей в свой мир. Некоторые относят в эту группу драконов и гигантов.Следующая группа существ ассоциируется с животными или другими объектами мира природы. Это русалки, водяные, лешие, ведьмы.Четвертая группа — самая важная, этих существ можно считать настоящими феями. Они живут либо группами, либо поодиночке, иногда привязаны к определенному месту или дому.У некоторых общин фей не слишком организованная социальная структура, у других — строгая иерархия со своими королями и королевами. Группы с монархическим устройством содержат большой двор и поддерживают установленный порядок в своей стране, большую часть времени проводят в развлечениях: танцуют и поют.Туата де Даннан (Ирландия), Племена богини Дану — наиболее известное поселение волшебных человечков с монархическим устройством. Туата де Даннан содержат богатый двор, любят пирушки и ведут праздный образ жизни. Иногда они устраивают пышные конные процессии. Считается, что все сказочные маленькие человечки Ирландии происходят от Туата де Даннан.Представителей этого племени Туан МакКайрилл назвал кельтскими «богами», однако, назвать их богами можно только с натяжкой, несмотря на то, что барды видели в них «самых красивых, самых изысканных в одежде и вооружении, самых искусных в игре на музыкальных инструментах, самых одарённых умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирландию». «Книга Арма» (VIII в.) низводит это племя лишь до dei terreni, то есть сил земли, ведающих плодородием и водой, обитающих в холмах реках и озёрах. В таком понимании они именуются сидами, и сравниваются с фейри (феями) или эльфами.Карлики живут в подземных королевствах, у них есть свой король. У них морщинистая кожа и длинная борода, и, несмотря на свой маленький рост, они обладают большой силой. Многие из них уродливы, горбаты, с огромной головой, плоским носом и деформированными конечностями (а иногда с копытами), но есть и привлекательные карлики, с правильными пропорциями тела и приятной внешностью. Почти во всех легендах карлики — умелые ремесленники, чаще всего кузнецы. Они добывают руду и делают из нее мечи, копья и другие предметы, вкладывая в них волшебную силу.В скандинавской мифологии alfar, или эльфы, имеют божественную природу. Прозаическая Эдда повествует о двух типах эльфов: темные эльфы, «чернее смоли», которые живут в земле, и светлые эльфы, «светлее солнца», живущие в доме эльфов.Некоторые слывут хрупкими безобидными существами, другие вредные, причиняют зло человеку, например, стреляют стрелами с кремниевым наконечником.Теперь поговорим о феях-одиночках. Некоторые из них сосуществуют с человеком, некоторые сторонятся людей. Домовые, дружественные существа, живут с человеком и выполняют некоторую работу по дому, например, помогают тесту подойти, заботятся о детях. Из них самые известные — брауни (от brown — коричневый), они одеты в лохмотья коричневого цвета. Если с ними хорошо обращаться, они могут выполнять различную работу, но если им что-то не нравится, они могут и напакостничать.Если брауни покидает дом, то вместе с ним уходит удача. Еще одно похожее существо — Пэк, которого в елизаветинские времена называли Добрый Малый Робин. Банши - дух-одиночка, который своим воем предсказывает смерть членов семьи. Эльфы — сказочные сапожники, маленькие гротескные человечки, они носят кожаный передник, башмаки с серебряными пряжками и очки и избегают контактов с людьми. Если человек поймает эльфа, тот обязан показать, где хранит свои сокровища. Но нельзя сводить с него глаз даже на секунду, иначе он убежит.Гномы и тролли более далеки от фей. Гномы — маленькие существа, которые живут под землей и охраняют сокровища. Слово «гном» часто используется как синоним эльфа или феи.В скандинавской мифологии тролли — гигантские существа, ассоциирующиеся с подземным миром. Они живут в горных пещерах, выходят только ночью (солнечный свет превращает их в камень). Они поедают человеческую плоть и пьют кровь, но довольно глупы, и человек легко может их перехитрить.Позже троллей стали считать карликовыми существами, которые селятся в пещерах или подземных жилищах. Карликовые тролли отнюдь не кровожадные монстры, они более умны и предпочитают красть женщин и детей, любят плясать, у них часто жены-красавицы и несметные сокровища.Словом «гоблин» называют злых духов. Они чаще всего уродливы, гротескны, живут в темных сырых местах, обладают большой силой и хитры. Во французском фольклоре гоблины — домашние духи типа брауни, склонные к озорству.В большинстве описаний волшебных человечков подчеркивается, что они имеют человеческую внешность, писатели говорят о них тоже как о людях. Однако некоторые из них имеют внешность животного или обладают способностью превращаться в зверей, другие совмещают черты человека и животного.Например, Джимми Квадратная Ступня — полусвинья-получеловек; келпи — шотландское водяное существо, часто появляющееся в облике лошади; уриск с шотландского высокогорья — наполовину человек, наполовину козел. Бывает так, что феи выглядят как люди, но у них есть небольшие отличия: лесные жены Елле в скандинавском фольклоре — молодые привлекательные женщины, но у них необыкновенно впалый зад.Феи могут менять свой облик. Более того, им приписывают способность становиться невидимыми. Их рост варьируется в различных преданиях. Некоторые феи выше человека, рост других лишь несколько дюймов или того меньше.Хотя многие считают фей крылатыми существами, такому мнению нет подтверждения в современной науке. Возможно, такие ассоциации возникли тогда, когда ангелы считались преимущественно существами женского пола, скорее падшими духами, чем сверхъестественными созданиями. Люди в XIX в. часто представляли фей с прозрачными крылышками, о чем свидетельствуют произведения искусства того времени.У фей зеленое одеяние, иногда и зеленые волосы и кожа. В елизаветинское время, судя по шекспировским произведениям «Сон в летнюю ночь» и «Виндзорские насмешницы», феи стали ассоциироваться с зеленым и белым цветами. Некоторые феи предпочитают другие расцветки и иногда носят довольно экзотическую одежду типа плаща из крыльев летучей мыши.Феи также весьма преуспевают в строительстве. Они сами выращивают себе еду, но часто крадут пищу у человека или же получают ее в подарок. В Англии XVI в. существовал обычай выносить хлеб для фей. Особенно они любят молоко, масло и сливки.Некоторые феи дружелюбны, другие открыто ненавидят человека. Впрочем, большинство фей не проявляют активной неприязни к человеку. Но они не выносят неуважения к себе и часто наказывают людей, нарушивших их моральные правила и табу. Например, нельзя называть фей по настоящему имени, нужно использовать различные уважительные прозвища: добрые человечки, добрый народ, крошечный народец и т.д.Опасно вторгаться на территорию фей, они могут ущипнуть незваного гостя или причинить более существенный вред. В определенное время, преимущественно в середине лета, феи особенно активны, и человек, нарушивший границы их владений, подвергается серьезному риску.Защититься можно с помощью креста или заклинания. А еще феи боятся железа.Большинство волшебных человечков не видят ничего зазорного в краже, в том числе и людей. Они крадут женщин, которые ухаживают за их детьми, многие похищают красивых женщин и мужчин и используют их в качестве любовников.Впрочем, люди и сами иногда охотно уходят вслед за феями и не желают возвращаться в свой мир. Феи часто крадут человеческих детей и оставляют взамен своего ребенка или старуху (в английском языке есть специальное слово для такой замены — changeling). Замена, как правило, уродлива, с плохим злым нравом.Что касается страны фей, то мнения тоже различаются, как и по другим вопросам. Это место или земля, удаленная от мира людей. Страна фей может быть под землей, на острове, в лесу, в замке, в стране, примыкающей к человеческому миру. Как описывает лорд Дунсани, в этой волшебной стране краски ярче, воздух играет и светится, и все выглядит как наши цветы и листва, отраженные в июньской воде.Посещение волшебной страны смертными связано с опасностью. Если люди съели там что-то, они могут никогда не вернуться. Те же, кто вернулся, могут на всю жизнь лишиться рассудка или вскоре умрут.В стране фей время течет гораздо медленнее. Несколько часов там равнозначны нашим нескольким годам. Поэтому считается, что феи бессмертны или, по крайней мере, живут очень долго. Человек, попавший в волшебную страну, тоже не стареет, но по возвращении все встает на свои места.Автор - paranormal-news.ru.

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