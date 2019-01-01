Приметы и поверья о пороге

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:45 by

Испокон веков порогу, ведущему в дом, придавалось большое значение, ведь порог - это граница, отделяющая живущих внутри дома от внешнего мира. Современные маги относятся к порогу как к особому виду энергетики, чья задача - хранить и оберегать дом от вторжения извне. Порог обладает многими магическими свойствами и формирует пространство вокруг человека по определенным законам.По сути, дом начинается с порога. Начинается не только в физическом плане, но и магическом. Насколько магически «силен» и защищен будет порог от негатива извне, настолько благополучны будут и хозяева дома.В наши дни, к сожалению, данному аспекту практически не придают внимания, а потом удивляются, почему из дома так легко утекают деньги, удача и благополучие, а вместо них атакуют негатив и болезни. Во многих случаях причина в том, что порожек в дом родной не справляется со своей функций защиты.Порог укрепляют талисманы и обереги. В старину еще при строительстве дома в сам порог закладывался оберег, под него - талисман, а сверху над порогом вешались охранные амулеты. Например, всем известная подкова, острые предметы или ветви магических растений: полыни, рябины, осины и так далее. В наши дни можно повесить жгучий перчик.Конечно, пороги современных квартир далеки от могучих порогов старинных домов, но и здесь можно обезопасить себя. Если не получается поместить охранный амулет, то его можно либо нарисовать, либо начертить чем-нибудь острым на своем пороге. В качестве рисунка может быть, опять же, лошадиная подкова или крест - все это будет свидетельствовать, что вход людей с негативом в ваш дом надежно закрыт.С порогом связано множество примет.Через порог действительно ничего передавать нельзя, иначе можно лишиться удачи.Через порог также не рекомендуется разговаривать - отношения с тем человеком могут испортиться.Во время уборки не стоит начинать мести пол от порога, иначе в дом можно нечистую силу замести, и выметать мусор через порог тоже сулит бедствия.Споткнуться о порог - нехорошо. Это означает, что путь будет неудачным и в дороге может случиться какая-нибудь неприятность.Но особенно плохая примета, когда порог начинает скрипеть, - такой скрип предвещает болезни и даже смерть. Скрипящий порог нужно обязательно как можно быстрее починить.Однако порог сможет выступать и в качестве помощника и даже лекаря. Так, знающие люди советуют посидеть некоторое время на пороге, если вас вдруг одолела грусть-тоска или навалилось плохое настроение. Также на порог садились и съедали кусок ржаного хлеба, посыпанного солью, если никак не могли избавиться от тоски по ушедшему в мир иной человеку.Чтобы порог лучше выполнял свои защитные обязанности, на него можно прочитать заговоры. Одним из самых распространенных является такой:«Катись катаньем, доля худая, разлучница-кумушниц. Катись - не тянись, у порога не крутись, за крыльцо не цепляйся, на воротах не виси! Песнь лешова, воронья подмога. Катись от порога! Аминь».А вот еще заговор-оберег для порога:«Пронеси, Господи, мимо моего дома всех врагов, кого знаю и кого не знаю, кого жду и кого ожидаю. Мое слово первое, врага слово последнее. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».А чтобы у вас самих все ладилось, то возьмите за привычку, каждый раз выходя из дома и перешагивая через порог, говорить такие слова:«Сила моя - за этим порогом».Иногда в доме могут появляться люди, которые либо неприятны, либо завистники, либо откровеннее недоброжелатели, приходящие ссориться, то, чтобы подобные визиты не повторились, после их ухода надо насыпать вслед за ними за порог дома соль.Если вы хотите защитить свой дом от порчи и сглаза, насыпьте под порог у входной двери немного соли со словами:«Все, что придет плохое, все в соль да землю уйдет».Можно насыпать соль по всей длине порога (но так, чтобы никто не заметил), приговаривая:«Соль-солюшка, не пускай в дом горюшко, стань для дома порогом, для семьи оберегом».Любой порог является мощным накопителем отрицательной энергии. Поэтому его следует регулярно очищать и смывать накопленный негатив.Для очищения можно просто воспользоваться веником и трижды обмести родной порожек со словами: «Выметаю скорби, болезни, хвори, порчи, уроки, сглазы наносные, приносные. Порог метенный, Богом благословленный. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».Для него вам потребуется соль. Обязательнои обязательнозачерпните левой рукой из деревянной солонки три щепотки соли, растворите их в ведре с водой и этой соленой водой хорошенько вымойте порог три раза, читая заговор: «Солью присолено, водою размочено, соль не гниет, так и порча к дому моему не пристает. Отвернись, откатись, обратно воротись! Вон пошла, я тебя не звала. Аминь».Воду, оставшуюся после мытья, нельзя вносить в дом - ее нужно вылить непременно на перекрестке.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Порог приметы и суеверия талисманы и обереги ритуалы

Другие, подобные истории: