Железная рука Гёца фон Берлихингена

Летяга Просмотров: 46 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 15:05 by

Готфрид (Гёц) фон Берлихинген (1480-1563) — швабский рыцарь, участник Крестьянской войны в Германии. Предал крестьян перед решающим сражением в 1525 году. Был известен под прозвищем Железная Рука, так как утратил одну из рук в сражении и позднее вместо нее носил железный протез. За этой краткой справкой скрывается удивительная история человека, в жизни которого магия тесно переплелась с реальностью.Долгое время судьба Берлихингена ничем не отличалась от судеб других рыцарей. Смолоду он состоял на военной службе, переходя от одного немецкого князя к другому, любил веселые попойки и не брезговал грабить купцов.В 1504 году, сражаясь во время осады южно-немецкого города Ландсгута на стороне герцога Баварии Альберта IV, 23-летний Берлихинген был задет пушечным ядром. Есть разные мнения насчёт того, как это произошло, но, так или иначе, увечье было значительным — некоторые говорят, что ядро попало в меч Берлихингена, в результате чего он нечаянно отрезал свою собственную правую кисть руки.По другой версии — само пушечное ядро оторвало Берлихингену кисть, в которой он держал свое оружие. Искусный ремесленник, железных дел мастер сработал ему руку с пятью пальцами на пружинах и он смог владеть мечом с тем же искусством, что и прежде.Известность пришла к Гёцу во время Крестьянской войны 1524-1525 годов, когда он, увлеченный неистовством восставших крестьян, примкнул к повстанцам и возглавил крупный отряд. Под его умелым руководством крестьянская вольница превратилась в настоящее войско и с успехом сражалась с имперскими войсками. Военную добычу Гёц свозил в свой замок, где и закапывал в потайных местах.По легенде, именно в эти лихие годы рыцарь и заключил договор с нечистой силой. В этом ему помогла некая «черная женщина», находившаяся в его отряде. Она заговаривала повстанцев от копий, пуль и мечей. Для проведения своих ритуалов колдунья использовала жир убитых врагов, чаще всего дворян, который добывала, вспарывая убитым животы.Берлихинген проводил в ее палатке много времени и, кто знает, может быть, именно там рука Гёца обрела свою страшную силу. Современники Гёца считали, что это был не просто искусно сделанный протез, а живое существо, наделенное магической силой и защищающее своего хозяина лучше любого телохранителя. Дар сатаны невозможно было потерять, он всегда возвращался к своему владельцу.Два года по всей Германии шли кровопролитные бои, пока весной 1525 года военное счастье не начало склоняться на сторону правительственных войск. Тогда Берлихинген вступил в закулисные переговоры с командующим имперской армией и выторговал себе амнистию в обмен на предательство. В последовавшей вскоре битве крестьяне, оставшись без предводителя, потерпели страшное поражение, а Гёц спокойно отбыл домой и занялся любимым делом — разбоем.Гёц прожил богатую приключениями и опасностями жизнь, но его бы наверняка давно позабыли, если бы не таинственная железная рука. Об адской перчатке Берлихингена сложено много жутких легенд, суть которых сводится к следующему изложению.Как-то он находился по делам службы в городе Гент (Бельгия), входившем в XVI веке в состав Священной Римской империи, где правила германо-испанская династия Габсбургов. Однажды вечером Гец отправился в трактир. Выпито было, наверное, целое море, потому что рыцарь потерял свой любимый протез.Протрезвев на следующее утро, Берлихинген был очень мрачен и испуган. Прогнав слуг, заперся в одиночестве. Телохранители и прислуга говорили потом, что долгое время из комнаты Геца доносились странные звуки, слышались голоса, а сквозь щель под дверью пробивалось мертвенно-голубое сияние.Гёц вышел из комнаты бледный и изможденный. Он вызвал к себе командира городских стражников и, назвав ему адрес некоего дома, велел отправляться туда за потерянной железной рукой. Солдаты обнаружили знаменитую руку своего командира спокойно лежащей на столе, а рядом — мертвых пожилых супругов, бывших владельцев дома. Причем, у обоих на горле явственно запечатлелись синяки, свидетельствующие об удушении.Говорили, что раз в месяц, в полнолуние, железная рука покидала жилище Берлихингена и возвращалась только под утро. Рыцарь не видел этого ни разу, так как каждый раз крепко спал. Правда, иногда Гёцу приходилось смывать со своего протеза неизвестно откуда взявшуюся запекшуюся кровь.До сих пор немецкие крестьяне рассказывают о том, как разъезжая по Германии, Берлихинген отыскивал места древних языческих капищ, производя там раскопки и совершая странные мистические церемонии. Шло время. Тяготы жизни и подступающая старость постепенно давали о себе знать. Берлихинген удалился в свой замок Хорнберг, расположенный неподалеку от города Байройт, где и умер в возрасте 82 лет.После смерти хозяина «адская перчатка» пропала, никто из тщеславных рыцарей и черных магов не смог отыскать ее, пока она не была обнаружена археологами в развалинах монастыря Файлосдорф (Германия) в 70-х годах XIX века. И была она именно такой, как о ней рассказывали легенды.Великолепно сделанный железный протез человеческой руки представляет собой поистине чудо механики того далекого времени. Похожий на крюк большой палец протеза неподвижен, а другие четыре пальца приспособлены для попарного движения.Каждая пара пальцев (безымянный и мизинец, указательный и средний) может последовательно закрепляться в четырех различных положениях, что дает инвалиду возможность прекрасно управляться с предметами. Делается это с помощью рычажка, расположенного на запястье. Ныне железная рука рыцаря хранится в музее города Эйсфельд.Сюжет с железной рукой Берлихингена неоднократно обыгрывался в литературных произведениях. Иоганн Вольфганг Гёте написал драму «Гёц фон Берлихинген с железной рукой», а Карл Маркс упоминал его в работе «Крестьянская война в Германии».Однако, самая запоминающаяся сцена произошла с Берлихинген в реальной жизни, когда он находился в осаждённом замке Ягстхаузен. Получив приказ сдаться, рыцарь ответил: «Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken», что буквально означает: «Скажите ему, что он может поцеловать меня в задницу». Эта редкая в то время фраза сейчас известна среди немцев как «швабское приветствие».Эти слова высечены под мемориальной доской с барельефом Берлихингена, расположенной в Вайзенхайме. На барельефе Берлихинген прижимает к сердцу свою железную руку, размышляя, у кого бы отобрать побольше денег, особо не напрягаясь при этом.

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