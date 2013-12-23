На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

Летяга Просмотров: 45 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 09:42 by

Новые фото с Марса от аппарата Curiosity возможно показали доказательство того, что на Марсе когда-то существовал океан, а в нем обитали живые организмы. По крайней мере моллюски, чьи раковины можно достаточно хорошо рассмотреть на снимке и которые отличаются от окружающих камней.Раковины видны на двух фотографиях, сделанных 15 января 2018 года и лежат совсем рядом с опорами марсохода. ССылки на оригинальные фото NASA:На первый взгляд может показаться, что там просто два камня, но потом начинаешь присматриваться и понимаешь, что на поверхности этих "камней" есть закрученность как у раковин, и оба конца каждого "камня" заужены тоже как у раковин.Кстати, это уже не первый раз, когда на фотографиях с Марса находят объекты, похожие на раковины. Ниже можно увидеть находки "виртуальных археологов" разных лет.Автор: P_I_F.

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