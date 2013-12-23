Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно / Криптозоология

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

Новые фото с Марса от аппарата Curiosity возможно показали доказательство того, что на Марсе когда-то существовал океан, а в нем обитали живые организмы. По крайней мере моллюски, чьи раковины можно достаточно хорошо рассмотреть на снимке и которые отличаются от окружающих камней.

Раковины видны на двух фотографиях, сделанных 15 января 2018 года и лежат совсем рядом с опорами марсохода. ССылки на оригинальные фото NASA:
Фото 1
Фото 2

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

На первый взгляд может показаться, что там просто два камня, но потом начинаешь присматриваться и понимаешь, что на поверхности этих "камней" есть закрученность как у раковин, и оба конца каждого "камня" заужены тоже как у раковин.

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

Кстати, это уже не первый раз, когда на фотографиях с Марса находят объекты, похожие на раковины. Ниже можно увидеть находки "виртуальных археологов" разных лет.

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины

На фото с Марса прямо рядом с опорами марсохода видны морские раковины


Автор: P_I_F.
Источник.
Сегодня, 09:42 by ЛетягаПросмотров: 45Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Марс марсоход раковины жизнь на Марсе фотографии

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:59
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (361|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 038
Неужели раковины столько продержались бы?
Да, если и была жизнь на Марсе когда- либо, то почему она должна быть схожа с земной
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:46
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (908|0)
Публикаций: 410
Комментариев: 2 795
Неужели такая участь и Землю постигнет ..... scream +++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: Летяга
Сегодня, 11:13
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8976|-3)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 543
Цитата: зелёное яблочко
Да, если и была жизнь на Марсе когда- либо, то почему она должна быть схожа с земной

На этот счет существует множество разных теорий разной степени правдоподобия и маразматизма, включая такую, что жизнь на Землю была завезена именно с Марса.
Мне же более правдоподобной кажется та, которая утверждает, что в сходных условиях жизнь развивается по сходным же законам, приводя к похожим результатам. Земной пример: внешнее сходство некоторых акул (рыбы) с некоторыми китообразными (дельфины, касатки - млекопитающие).
Так что всё возможно))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:31
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (908|0)
Публикаций: 410
Комментариев: 2 795
Цитата: Летяга
Так что всё возможно))

100% на Марсе была жизнь! Узнать бы хотя в модели - ну типа примерно хотя бы учёные создали что то подобное жизни на красной планете, а то одними догадками кормят.
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.