Тайский Храм Истины

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 15:34 by

Этот храм - настоящее украшение страны.Храм Истины (Sanctuary of Truth, также называется Ванг Боран (Wang Boran) и Прасат Май (Prasat Mai)) представляет собой 105-метровый деревянный храм, предназначенный для демонстрации современного религиозного искусства, в настоящее время строящийся в Паттайе. Строительство было начато по инициативе и на средства Лека Вирияпханта (Lek Viriyaphant), эксцентричного тайского миллионера и покровителя культуры.Храм, строительство которого началось в 1981 году, сооружается в стиле древней кхмерской архитектуры, наподобие той, которую можно увидеть в Ангкоре, и полностью покрыт вырезанными вручную деревянными скульптурами. Он имеет четыре группы, представляющие изображения, относящиеся к буддийской и индуистской религиям и мифологиям Камбоджи, Китая, Индии и Таиланда соответственно.Согласно официальному веб-сайту, предназначение храма — использовать искусство и культуру как «отражение восточного видения мира, древних знаний и восточной философии. В этом комплексе посетители придут к пониманию жизни прошлых поколений, ответственности человека, основополагающих философских принципов жизненного цикла, взаимоотношений со вселенной и главной цели жизни для достижения Утопии». Входная плата в Храм Истины составляет 500 тайских бат с человека (как для граждан Таиланда, так и для иностранцев).Это уникальное в своем роде творение расположено на севере Паттаи, на уединенном полуострове. Храм совершенно не похож на традиционные буддистские постройки, и выполнен целиком из ценных пород дерева - тик, красное дерево, золотой тик. Строится Храм без единого гвоздя, в его создании задействована эклектика архитектурных стилей - тайского, кхмерского, индийского и камбоджийского. Стены украшены потрясающей ручной резьбой, сюжеты который взяты из тайского и индийского мифологического эпоса. Храм признан самым высоким деревянным сооружением в мире, его высота со шпилем - 105 метров.Строительство началось в 1981 году и ведется до сих пор. Информации о Храме крайне мало, она часто противоречива и иногда даже фантастична. К примеру, ходит легенда о том, что при начале строительства асторологи предсказали - основатель проекта должен умереть сразу как только строительство будет закончено, и именно поэтому работы по отделке храма намеренно не завершают, но никакого официального подтверждения эта версия, конечно же, не имеет.Тем не менее уникальный по замыслу храм уже сегодня доступен для посетителей и категорически рекомендуется к осмотру - самые взыскательные ценители архитектурной красоты и профессиональные фотографы не останутся разочарованы.Когда тайский миллионер Прапай Вирияпан, неравнодушный к искусству вообще и памятникам культуры в частности, выступил с инициативой строительства уникального деревянного храма на берегу Сиамского залива в северной части Паттайи, он и помыслить не мог, что процесс затянется на долгие десятилетия. Впрочем, если верить легенде, у 67-летнего бизнесмена имелись все основания превратить сооружение в классический долгострой.Говорят, миллионеру нагадали, что ему суждено умереть в тот самый день, когда последний деревянный элемент займет свое место в изысканной конструкции задуманного им Храма Истины. Но то ли провидцев подвело чутье, то ли предсказание было неверно истолковано, а возведение редкого сооружения, начатое в 1981 году, продолжается и по сегодняшний день, тогда как идейный вдохновитель и спонсор проекта покинул этот мир в 2000 году, спустя 19 лет после начала строительства.По другой, альтернативной версии, предсказание относилось не к создателю храма, а к правящему королю Таиланда Раме IX, вот почему храм день ото дня становится шире и выше, а объемы стройки все разрастаются – тайцы с большой симпатией и почтением относится к правителю и от души желает ему долголетия. Ориентировочно окончание строительства Храма Истины, называемого также Ванг Боран, запланировано на 2025 год.Это теоретически, а фактически стройка грозит затянуться на куда более долгий срок, потому что в процессе возведения новых частей храма старые, давно отстроенные, приходят в плачевное состояние и начинают отчаянно нуждаться в реставрации.Что же представляет собой этот храм и каково его предназначение? Дивной красоты сооружение возводится исключительно из деревянных деталей, без использования гвоздей. Породы деревьев для строительства выбираются самые ценные, красивые, прочные и максимально приспособленные к особенностям здешнего климата. Сотни искусных резчиков год за годом без устали трудятся над тонкой ажурной резьбой по золотому тику и красному дереву. Архитектурный стиль строения отсылает к древнему кхмерскому зодчеству.Вид фасадов Храма Истины, возносящегося на высоту 105 метров, завораживает не меньше внутреннего убранства. Многочисленные декоративные элементы ручной работы воспроизводят сюжеты мифологий разных государств. Будучи храмом нескольких религий, Ванг Боран делится на четыре части, каждая из которых посвящена религиозным, философским и культурным традициям четырех стран – Таиланда, Индии, Китая и Камбоджи.Изготовленные из дерева статуи демонстрируют победу мудрости над невежеством и призывают к любви, доброте и жизни в гармонии. В богатой отделке нет ни одной незначимой детали – каждая скульптура, каждый элемент исполнен символизма и несет в себе глубокий смысл. Земля, Небо, Солнце, Луна, Звезды и Мать с Отцом – вот семь создателей человечества, которым мы должны быть благодарны за все, что имеем. Создатели храма убеждены, что в стенах этого святого места – средоточия философской и религиозной истины – можно преисполниться мудрости и познать смысл веры.Храм Истины создан по древней технологии возведения тайских зданий, и каждый его квадратный сантиметр покрыт резным деревом. Все соединения без единого гвоздя. Задумкой при строительстве этого святилища стало использование искусства и культуры как отражения старого видения Земли, знаний предков и восточной философии. Это действительно необычное здание, которое местные люди называют «Prasath Satya-thaam», что в переводе на русский звучит как «Святилище Истины» или «Храм Истины».Это место — пока еще малоизвестное большинству туристов, но по многим причинам, оно по-настоящему заслуживает посещения. Если, на первый взгляд, силуэт здания напоминает о традиционно тайском стиле, то, рассматривая его, замечаешь, что святилище изящно отражает еще три основных художественных и философских течения, которые прошли сквозь историю этой страны. Это огромное влияние брахманской, кхмерской и китайской цивилизаций.Но по-настоящему уникальный характер этого гигантского павильона (вероятно, самого крупного из всех существующих в мире) появляется в том, что он построен почти полностью из тика. Тиковое дерево – ценный материал с красновато-коричневым оттенком, чрезвычайно прочной древесиной, обладающий свойством быть «не по зубам» для термитов и других насекомых-вредителей. Здесь также были использованы и другие виды ценной древесины, которую специально завозили из соседних стран, таких как Малайзия, Лаос и Камбоджа.На протяжении более двадцати лет, команды скульпторов-ремесленников (250 человек) постоянно находились на месте и, сменяя друг друга, работали над созданием этого храма. И все же, фактически святилище еще окончательно не достроено — на завершение всех работ потребуется еще лет десять — пятнадцать. В большей степени, это внутренние работы, поэтому, нужно быть готовыми к тому, что некоторые фотографии (даже со вспышкой), из-за недостаточного освещения выйдут немного смытыми, если вы захотите сфотографировать элементы интерьера храма где-то в его «темной» глубине.Архитектурный ансамбль Храма Истины построен в виде креста, с центральным шпилем, который устремляется в небо на 105 метров и величественно украшающим шестиуровневую крышу. Крыши размещены над четырьмя нефами (помещениями), которые четко сориентированы на четыре стороны света. На вершине центрального шпиля будет установлена конная статуя Калки, последнего аватара Вишну, провозглашенного Буддой современной эпохи. Остальные четыре шпиля, по одному над каждым нефом, представляют четыре элемента: Землю, Воду, Воздух и Огонь.Внутри храма есть почти столько же скульптур и орнаментов, как и снаружи. Присмотритесь: в одной статуе может скрываться вторая, или даже несколько других. Это картинка «сумасшедшего перенаселения», и кажется, что при взгляде посетителя, по мере того, как он продвигается по храму или вокруг него, могут неожиданно возникнуть новые сверхъестественные существа, которых здесь будто не было. Впечатления растут в десятикратных пропорциях. Каждый из нефов (помещений) выражен в одном из четырех основных стилей.В архитектуре южного крыла преобладает кхмерский характер, и здесь вы можете полюбоваться статуями, изображающими эпизоды из жизни Кришны. Здесь же можно увидеть статуи богов семи «небесных тел», которые дали название дням недели (на санскрите, и, следовательно, на тайском языке): Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и Солнце.Западное крыло Храма Истины величественно венчает скульптура Брахмы, четырехглавого бога-создателя, и Эравана, трехглавого слона, который перевозил на себе Индра, царя богов. Монументальность архитектуры этого крыла напоминает об индуистских храмах, в то время как северное крыло украшено типично китайскими статуями и мотивами, обеспечивая видное место образу милостивого Бодхисаттвы.Неф восточного фронтона считается главным, так как создан под влиянием тайской традиции. Здесь изображены сюжеты на тему семьи как основы социума и духовности, и статуя богини Дурга в роли ‘Mahish Asura Mardini’, — то есть той, которая убивает демона-буйвола, символизирующего собой невежество в физических и душевных страданиях.Подойдя к Святая Святых (которая символизирует трон Человечества), возникает такое чувство, что колонны высотой 26 метров, расположенные рядом, начинают парить в воздухе, и теряют свои своды под архитектурными розетками. При этом все вокруг насыщено оформлением сказочными персонажами, похожих на готических горгулий и драконов.Добавляет магии и место, выбранное для постройки Храма Истины: этот дворец-святилище возведен на полуострове – косе, выступающей в море. Это «почти остров», так как канал, который связывает землю с бухтой, был разрыт с задней стороны, таким образом создается впечатление, что полуостров больше окружен водой, чем землей. Сам канал перерезан перешейком с действующим мостом. Территория окружена зубчатой стеной, довольно массивной, но полой — в некоторых местах.Прибыв к главному входу, желательно «идентифицировать местность», рассмотрев имеющийся там макет. Святилище Истины расположено в нескольких сотнях метров ниже. Его можно легко увидеть с верхней площадки. С этой террасы открывается очень красивый вид, поэтому, не забудьте его сфотографировать на память.Что касается стоимости за вход. 500 бат могут показаться кому-то непомерной платой за «не дострой», но это объясняется тем, что преемники Кхун Лек, желающие наполнить казну для финансирования работ, при этом просто хотят избежать слишком большого притока посетителей, что повлечет за собой замедление процесса строительства. Англо-говорящего экскурсовода можно найти на месте, но вам придется постараться адаптироваться к их своеобразному английскому.Храм «Святилище Истины» пропагандирует точку зрения, что цивилизованное общество должно воспитывать в себе религиозные и философские истины. Идея – человечество не может существовать без 7 создателей – Небо, Земля, Мать, Отец, Луна, Солнце и Звезды. Их скульптуры украшают внутреннюю часть храма.На вершине 4-х шпилей храма 4 элементы, которые согласно восточной философии, представляют идеальную систему мира:1. Деревянная скульптура небесного тела – дева, держащая цветок лотоса и символизирующая основу религий, стержень мира.2. Деревянная скульптура небесного тела, держащая ребенка и представляющая жизнь, дающая жизнь.3. Деревянная скульптура небесного тела, держащая книгу, изображает продолжение бессмертной философии.4. Скульптура небесного тела с голубем на руке, символизирует мир.На самой высокой точке центрального шпиля Калаки установлена лошадь, которая является символом Пра Шри Ариаметрай.Пра Шри Ариаметрай был последним Бодхисатвой, который достиг просвещения в мире и стал пятым Буддой в эру Брадха, то есть в существующую эру.Создатели храма как бы призывают людей признать семь создателей и 4 элемента, которые приведут к идеальному миру каждого индивидуально и весь мир. Шаги, которые человечество должно пройти, чтобы достигнуть такого идеального мира, заключаются в борьбе между добром и злом, в том числе и во внутренней борьбе индивидуальных эгоистических потребностей. Создатель художественной работы изображает это в резьбе по дереву.Деревянная скульптура на фронтоне изображает Mahisha Sura Mardini, эпизод Turaga Defeating Mahingsa, символизирующее невежество, завоеванное мудростью. Деревянная скульптура в переднем фронтоне изображает родителей, как создателей жизни для потомства. Родительская любовь чиста и бескорыстна. Она, как вода в ясном потоке, которая освежает сердце и душу. Доброта отца и матери порой больше, чем океан и небо.Вырезанное изображение из Кришнаватар, 8-ой реинкарнации Вишны. Оно включает Ккришну на корове Vardhana, Кришну, стоящего на голове Naga, Кришну и пастухов, и Кришну с Radha. В эпической Mahabharta, которая повествует о борьбе между добром и злом на равнине Kurakastera, Кришна вел колесницу короля Pandava, представителя тех кто вел борьбу против зла. И король Kaurava смог понять и почувствовать цикл рождения и сметри. Это стало главной проповедью Вишны и одним из самых известных трактатов индуизма.Деревянные скульптуры представляют богов планет. Эти планеты помещаются в небе по орбитам. Они влияют на всех людей и в целом на курс жизни.Солнце представляет честь и социальный статус.Луна представляет честь и социальный статус.Марс представляет храбрость и промышленность.Меркурий представляет доброту.Юпитер представляет мудрость.Венера представляет богатство.Сатурн представляет несчастье и страдания.Автор: Елена.

Ключевые слова: Архитектура культура мир религия

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