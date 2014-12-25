Цыганская мистика: жизнь среди мертвецов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 09:59 by

Излюбленный цыганский фольклорный жанр - сказки-страшилки. Причём такие, чтоб мороз по коже. Их рассказывают не только детки пионэрского возраста, нет. Их вполне себе принято рассказывать во взрослой компании, при свете крохотной лампочки или костра, сбившись в кружок и дрожа от страха. Причём многие цыгане даже верят в эти истории и передают их из уст в уста как достоверные.Думаю, не ошибусь, если скажу, что 99,99% этих историй вертятся вокруг мертвецов. И судя по обилию "достоверных историй", цыганская жизнь практически проходит среди них!Мертвецы в цыганских страшилках бывают нескольких видов.1) Чёрт в обличьи недавно умершего человека.2) Неупокоенные мертвецы, обиженные.3) Неупокоенные мертвецы, заботливые.4) Вампиры.Все они зовутся одним словом "муло", т.е. "мертвец". Большая часть сказок посвящена муло цыганского, так сказать, происхождения; нецыганские мертвецы - относительно редкие гости цыганских страшилок. Есть ещё одна особенность - большая часть беспокойных покойничков в фольклоре - мужчины.ЧёртВ большинстве известных мне страшилок русских цыган к живому начинает ходить умерший родственник, который на самом деле чёрт, принявший его обличье. Как правило, за живого в истории вдова или сестра умершего, может быть и дочь, и, наверное, кто угодно вообще. Но, похоже, женского пола.Ведёт себя чёрт очень по-разному. Может кушать, может исполнять супружеские обязанности, может совмещать. Может молчать, может говорить, может даже бить. В любом случае, посещаемая сохнет, чахнет, чернеет и бледнеет на глазах, вызывая беспокойство и недоумение соседей. Тут, главное, чтобы какая-нибудь добрая душа сообразила, что бедняжка не просто болеет, а силу её высасывают. Сама жертва этого, к сожалению, не понимает и большой странности в происходящем не видит. Иногда даже она успевает умереть до появления на горизонте доброй души. В основном же бедной женщине или девушке наконец раскрывают глаза на то, что мертвецы обычно никуда не ходят, ничего не едят и никого не е#ут, а лежат себе смирно в гробиках. Иногда это рассказывает сам покойник, явившись родственнице во сне! После такого неожиданного открытия жертва обращается за помощью как к Божьей силе, так и старым проверенным обрядам одновременно, и отваживает чёрта от дома.Надо заметить, что чёрту требовались не только и не столько жизненные силы жертвы, сколько чтоб она потяжелей согрешила и померла, не дожив до покаяния. Если с супружескими обязанностями грех очевиден, то как быть со сказками, где чёрт просто кушал? Очень просто. Чёрт подкидывал жертве в качестве мяса для готовки куски плоти покойника, которого он, собственно, изображал; в процессе готовки или даже перед приходом родственника жертва, естественно, пробовала или даже съедала тарелку приготовленного блюда и таким образом совершала грех - людоедство.Как правило, чёрта легко прогнать, потому что он не возвращается, если понял, что "раскрыт".НеупокоенныеСвоё почётное место занимают в цыганских страшилках и неупокоенные мертвецы, т.е. не погребённые по правилам или даже не похороненные вовсе, не отпетые и за упокой которых не молились. Неупокоенные мертвецы могут встречаться по одному или группами (семьями, таборами). Герой натыкается на них ночью и не замечает сначала, что это - мертвецы. Неупокоенные мертвецы могут быть опасны или безопасны, всё зависит от того, какое чувство переполняет их после смерти. Это может быть злоба на внезапную смерть, жажда мести, что-то вроде тоски, неопределённости или же забота о ближних (она тоже бывает очень сильным чувством!). Выделим последних в одну группу ("заботливых"), а всех прочих - в другую ("обиженных"). Как и в жизни, в сказках "обиженные" встречаются куда чаще "заботливых". Рассмотрим их поподробнее.Неупокоенные обиженныеЭти шатаются с единственной мыслью - как бы кому напакостить. Они обычно не отходят далеко от своих косточек и потому нападают преимущественно на путников. А могут и не напасть, а зазвать на верную смерть. Зачем им так хочется, чтоб живые тоже умирали, непонятно. Просто - обижены на весь мир. Если вовремя понять, что перед тобой неупокойничек, то можно попробовать продержаться до утра, махая между ним и собой чем-нибудь горящим (палочкой, пуком соломы, факелом) - огня он боится и не подойдёт близко, даже если это слабый огонёк на лучинке. Задуть огонёк он не может, потому что не дышит. Как он при этом, правда, разговаривает - а мертвецы все у цыган разговорчивые - неясно. Труёвый ролевик должен предположить, что это только потенциальной жертве кажется, что неупокойничек с ним говорит, а на самом деле тот телепатирует и внушает. Но фольклор таких сложностей не любит. Он любит аксиомы: мертвец не дышит, дуть не может, но болтать любит.Горе, если ты не успеешь от своей огненной защиты запалить следующую лучинку или факел, потому что пока ты будешь разжигать огонь, беспокойный мертвец прыгнет на тебя и сломает шею. Или на части порвёт. Ну, короче, в меру его извращённой фантазии обеспечит тебе быструю, но болезненную и мучительную кончинушку.Худо набрести на семью или табор неупокойничков. Поначалу вроде ничего опасного для тебя они не делают. Напротив, угощают едой и напитками, пляшут, песни поют. Другими словами, играют с тобой в обычную человеческую жизнь. И это даже не лукавство, они это всё искренне. А поскольку вина и мяса им взять негде - далеко от косточек уйти-то они не могут - то они наливают болотную или дождевую воду, а накладывают куски своей разложившейся плоти, грязь, червяков. Просто они в игре верят, что это мясо и вино, и невольно и тебя заморачивают - ты тоже веришь. Если же вдруг не хочешь играть по их правилам - свирепеют. Вот тут держись! Могут запросто порвать на клочки. Будешь там лежать рядышком и ночами так же в человеческую жизнь с ними играть.С той же, видимо, целью цыгане мёртвых таборов сватают за гостей своих девушек, предлагаю сразу отыграть свадьбу. Если ты с мертвячкой переспишь - навеки останешься в их невесёлые игры играть...Бывает, впрочем, что мёртвый табор живому цыгану свои деньги предлагает. За обещание отпеть их. Если они вдруг поняли, что мертвы, и захотели покоя. Горе тому, кто деньги возьмёт, а их обманет!В общем, разные бывают приключения с "обиженными" неупокойничками.Неупокоенные заботливыеЭти, естественно, одержимы заботой. Одни о своих ближних, другие сами о себе. Им не до игр и не до убийств. Они интересуются только своей заботой. Один думает, как передать лекарство своему больному ребёнку или деньги - жене. Другой - как донести до родных весть о своей смерти и/или просьбу похоронить и отпеть.Такие могут иногда и далеко от косточек отходить. Только вот беда - если в рассказе мулло отошёл от своего тела, то отчего-то не может говорить.Например, одна цыганка ждала зимой, когда муж вернётся из города, куда он за лекарством поехал. Весь день над ребёнком в жару хлопотала, к ночи он уснул, она сидит, рубашонку сыну зашивает. Вдруг дверь открывается - ни слова ни говоря, муж входит. Обнимает жену, отдаёт ей лекарство и уходит. Она выскакивает - никого. Поняла - умер. На следующий день все мужчины табора прочёсывали сугробы вдоль дороги, и нашли. Злой человек цыгана зарезал, кольца снял, деньги забрал, хорошую одежду. Лекарство только не взял - зачем оно лиходею... Цыгана похоронили. А ребёнок, кстати, выздоровел.Может такой мертвец и не входить. В окна стучаться. Возле двери свою шляпу оставлять. Так он знак подаёт - ищите меня! Найдите меня, родные! Покою хочу...А чаще просто слоняется неупокойничек возле своего тела и поджидает путников, обычно - цыган. Как увидит странника - передаёт с ним весточку родным, чтоб пришли хоронить, чтоб отпели-помянули, иногда просит также рассказать им о том, кто его убил. В награду даёт всё, что с ним было, или указывает клады, или даёт обещание, что родня заплатит. Обмануть такого мертвеца опасно - станет злым, обиженным. Отправится тебя искать - смерть твоя неминуема. А если и не найдёт - страшный это грех...ВампирыСамая большая и сложная тема - это истории о вампирах. Такие преобладают на Балканах; в Россию они тоже попадают, но из них вампирская составляющая исчезает, так что сюжет непонятным становится. Но страшным всё равно.Иногда пишут, что цыгане верят только в цыганских вампиров. Да нет, это не так. У цыган есть сказки и про совсем нецыганских вампиров. Тут другое. Цыгане, а за ними следом и их соседи, верят, что нецыганские вампиры цыган не трогают. Сами себя цыгане полагают отличными упокоителями нецыганских мертвецов, в том числе и вампиров. Славяне с ними соглашаются, а вот в Западной Европе считают, что цыгане, напротив, с нецыганскими вампирами в отличных отношениях, всячески с ними дружат и всегда готовы посотрудничать за звонкую монету. Я имею в виду не только сюжеты вроде "Дракулы" Брэма Стокера, но и, например, готишные рассказы о том, как какая-нибудь цыганка - любовница вампира - подговаривает свой табор работать на него, и все вместе они поставляют упырю свежие жертвы, заманивая путников красивыми цыганками или хватая случайно заглянувших на огонёк. Все в ажуре: вампир сытый и ласковый, цыганам без особых усилий и грязной работы достаётся имущество незадачливых жертв. Надо сказать, в европейском фольклоре не трогают цыган и оборотни, да и сами цыгане бывают волкодлаками; в цыганских же сказках эти персонажи вообще большая редкость и общаются больше как-то с нецыганами.Итак, цыгане уверены, что нецыганские вампиры нападают только на нецыган, а цыганские - только на цыган. Соседи с ними, по всей видимости, согласны, потому что в их страшилках и литературе нецыганские вампиры не трогают цыган, а цыганские вампиры вообще не фигурируют.Если нецыганский упырь цыганами обычно описывается не слишком привлекательной личностью с отросшими бородой и когтями, то цыганский вампирчик являет собой смесь вполне готишного персонажа (описывается как "красивый, молодой, как живой был") и обиженного неупокойничка. Обижен цыганский вампир обычно на весь свет в принципе, хотя иногда - на вполне конкретную группу людей. Он убивает путников и скот, людей, оказавшихся ночью вне дома (когда они со свидания возвращаются или до ветру решили сбегать) и даже в домах, не защищённых должным образом. Охотно пьют кровь из детишек или домашнего скота. Взаимно не любят собак. И крайне, повторюсь, крайне сексуально активны. Причём обычно хватают не всё, что движется, а очень даже моногамно и целенаправленно е#ут или хотя бы пытаются соблазнить того, кого любили/желали при жизни. Не помню ни одной сказки, где бы цыганский вампир влюблялся в девушку, которой прежде не знал - вот такое отличие от обычной европейской готики. Возлюбленную свою обычно так одурманивают, что она не понимает, что что-то идёт не так, и довольно охотно вампиру помогает. Они могут пить из неё кровь или могут не пить, в любом случае, от одного только интенсивного лямура на полночи жертва начинает сохнуть и чахнуть. И "чернеть и бледнеть", конечно. И в конце концов по настоянию вампира может попросту сойти с ним в могилу. Частенько после этого вампир успокаивается. Возможно, собственно, именно сексуальное желание к женщине делает из мертвеца вампира.Становится вампиром не каждый мертвец. Это может быть самоубийца, или человек с врождённой предрасположенностью к посмертному кровопивству (например, с яркими голубыми глазами, с родинками определённой формы, с лишними сосками, с хвостиком. с заячьей губой, с волчьей пастью, альбинос, или даже всё вместе).Если нецыганского вампира цыгану упокоить - раз плюнуть, то с "родным" упырём всё сложнее. С ним приходится изгаляться. На него можно напустить ручного белого волка. Если есть. Можно найти его могилу или лежбище (не у всех вампиров есть могилы) и вынуть из мертвеца внутренности, отрубить голову, вогнать осиновый кол, проткнуть желудок железной иглой. Снять носок, набить какой-нибудь фигнёй типа боярышника и бросить в омут (вампир обязательно прыгнет следом за носком сразу, как наступит ночь, и уже не вернётся). Или можно попросить его тупо зафигачить человека, рождённого от женщины и... вампира. А вы как думали, упыри в презервативах, что ли, трахаются? Такие вот готишнорожденные дети называются дампирами, однако, я никогда не встречала употребление этого слова цыганами. Обычно говорят просто - "сделанный мертвецом" ("кэрдо мулеса"). Такой вот сделанный может не только убивать вампиров, у него вообще может обнаружиться много полезных свойств. Самое интересное, несмотря на мрачное происхождение - обычно позитивные. "Сделанные" обычно крепки здоровьем, удачливы, натыкаются на клады, отлично спасаются от беспокойных мертвецов и всё такое.Ну вот и сказке конец! Что слышала - то вам рассказала!Автор: gipsylilya.

Ключевые слова: Цыганские сказки-страшилки черти неупокоенные мертвецы вампиры

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